Трежерис без тормозов, а ИИ-агенты на свободе: что расшатывает финансовый мир

Трежерис выходят из-под контроля

Президент Си уехал, а проблемы остались, и похоже, что всем уже понятно — президент Трамп не в силах их решить, более вероятно, что он способен их лишь усугубить. Одной из главных остается повышение доходности долгосрочных государственных облигаций США, которые являются своего рода фундаментом для формирования стоимости всех остальных финансовых ресурсов. В течение недели доходность облигаций подбиралась к рекордным значениям 25-летней давности, и есть сомнения, что этот тренд можно быстро и легко развернуть, ведь главными причинами такого роста стали серьезные фискальные проблемы в США и огромный спрос на капитал среди участников ИИ-гонки, которые активно предлагают инвесторам все новые транши долговых обязательств.

Ситуация немного изменилась к лучшему в конце недели, когда инвесторы активно заговорили о политических и фискальных проблемах в Европе, прежде всего во Франции, и многие побежали «прятаться» в американских активах, что помогло, в свою очередь, укрепить доллар по отношению к евро и на несколько базисных пунктов снизить доходность облигаций. Вот только вряд ли такое «спасение» эффективно в долгосрочной перспективе. Чужими проблемами свои не решить.

На «инфляционном» фронте есть несколько позитивных новостей: PCE Index, которым ФРС измеряет потребительскую инфляцию, в августе вырос на 3,4%, что ниже ожидаемых 3,7%. Базовый PCE вырос на 3,0%, прогноз был 3,3%. Пусть инфляция все еще далековато от желаемого целевого показателя в 2%, но как ни крути, а ее снижение — это хороший аргумент для ФРС, чтобы воздержаться от очередного повышения ставки на октябрьском заседании, сделав Трампу подарок перед выборами.

Сам Трамп решил не ждать чудес и пытается взять ситуацию с выборами под личный контроль. На этой неделе он разослал почти миллиону малообеспеченных американцев чеки по $500 каждый. Говорит, что демократы Обама и Байден обворовали его нуждающихся соотечественников, предоставляя услуги страхования здоровья американцам по программе Affordable Care Act, известной как Obamacare. Что ни говорите, а повезло избирателям с президентом и его предвыборными инициативами. Прямо «тысячаосень» какая-то. А учитывая, что доходность десятилетних облигаций продолжает расти, а вместе с ней и стоимость других финансовых ресурсов, скоро и до «5−7−9» дойдет. Как ни крути, а величие и солнцеликость бесплатно не даются — приходится «гречкой» засевать. А с подобными инициативами, сами понимаете, удержать инфляцию под контролем очень непросто.

ИИ-хайп идет на спад?

Сезон квартальных результатов закончился отчетами Micron (MU) и Nike (NKE). С начала года цена на акции Nike снизилась на 45%. Настоящая трагедия когда-то великой компании, от которой все очень давно ждут изменений и надеются, что поворотный момент в ее судьбе вот-вот наступит. Может и наступит, но не в этот раз, потому что квартальные результаты компании радости не принесли — по выручке Nike снова не дотянула до прогноза, за что и была наказана снижением цены. А вот производитель памяти Micron отчитался отлично, превысив прогноз и по выручке, и по прибыли, и порадовав прогнозом на следующий квартал. Как ни странно, бурной позитивной реакции от инвесторов не наблюдалось. Кстати, вспомните, сколько разговоров было на рынке после того, как Мета представила свое новое детище Muse, а вот на общие индексы это не сильно повлияло. Может, ИИ уже понемногу исчерпывает «хайповый» потенциал?

Сэм Альтман, СEO OpenAI, представил миру Dots, мощного (аж неловко употреблять это слово) ИИ-агента, который способен выполнять различные задачи, поддерживая связь с 4000 приложений через ChatGPT. Так что Muse теперь не одиноко. Бурной реакции рынка на достижения одного из флагманов рынка заметно не было, а вот вопросы, насколько это все безопасно, никуда не делись, ведь на прошлой неделе агентская модель OpenAI самостоятельно, без разрешения, получила доступ к интернету. Что она там натворила — мне неизвестно, но согласитесь, что подобная инициативность со стороны машин вызывает определенное беспокойство.

По данным Bloomberg, IPO Anthropic может состояться уже в середине ноября. Ориентировочная оценка $2 трлн. Вот это подарок ко Дню благодарения — многим будет за что поблагодарить. Хотя, прежде чем праздновать, придется пережить октябрьское заседание ФРС и выборы в Конгресс и Сенат США.

Аргумент в пользу ФРС

Главным событием недели стал, пожалуй, Отчет о состоянии рынка труда, ведь это последний отчет перед октябрьским заседанием ФРС. Еще накануне обнародования результатов все хорошо понимали, что имеем классическую ситуацию, когда «хорошие новости — это плохие новости», ведь сильный рынок труда — это очень весомый аргумент для повышения ставки ФРС уже в октябре. К счастью для Председателя ФРС Уорша, количество созданных рабочих мест в сентябре оказалось ниже ожидаемого в три раза, да и безработица выросла до 4,2% при ожидаемых 4,1%. То есть появляется шанс оставить ставку там, где она сейчас, и не огорчать Трампа перед выборами, потому что иначе у нового председателя ФРС появились бы хорошие шансы почувствовать себя в шкуре предыдущего председателя центрального банка Пауэлла, который, если верить президенту США, и был причиной всех экономических проблем страны.

Что дальше? Очевидно, что в ближайшие недели главными движущими силами на рынке акций останутся события вокруг ИИ, медвежий рынок в сегменте долгосрочных облигаций, показатели инфляции, прогнозы относительно октябрьского решения ФРС и, конечно, куча геополитических проблем, которые так искусно создает Президент США. Скоро также начинается новый сезон квартальных результатов, и очень важен вопрос — удастся ли компаниям технологического сектора продемонстрировать достижения, которые подняли бы новую волну ажиотажа среди инвесторов, заставляя забыть о куче геополитических и макроэкономических проблем? Учитывая то, как рынок приветствовал ИИ-новости на прошлой неделе, не похоже, чтобы инвесторы были в состоянии эйфории.