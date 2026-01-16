Трамп бросил вызов: ФРС и Белый дом в состоянии войны

Главным ньюзмейкером на этой неделе уже традиционно был президент США. Дональд Трамп атаковал главу ФРС, чем в очередной раз заставил рынки отвлечься от развития Искусственного интеллекта и подумать о монетарных рисках, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Чем занимался Трамп

Главное событие недели, Отчет о состоянии рынка труда, обнародованный во вторник, переполоха не вызвал. Все, как и ожидалось: фактические показатели соответствуют прогнозам и на уровне с предыдущим месяцем, а базовая инфляция даже немного ниже. Но не факт, что это надолго, учитывая политические и макроэкономические процессы, которые происходят в США и в мире в целом. Так что бурной реакции рынка не произошло. Но грустить инвесторам также не пришлось, ведь яркая личность американского президента и его склонность к нестандартным поступкам — это лучший залог того, что на рынках обязательно будет весело.

В Иран Трамп не пошел, сделал грозный вид, напугал словами и твитами, но в последний момент, видимо, решил не расстраивать своего московского друга и не вмешиваться во внутренние процессы стран современной «оси зла». Поэтому, получив передышку на внешних фронтах, Трамп решил сосредоточиться на внутренних врагах, одним из которых является Джером Пауэлл, который никак не согласится с тем, что Величайший лучше всех разбирается абсолютно во всем, включая макроэкономический анализ и разработку монетарных стратегий, и все на свете должны прислушиваться к его советам. Порекомендовал ФРС снизить ставку, значит нужно снижать, а не все это: «мы не уверены…, данные покажут…, посмотрим, как будут развиваться события…».

А у Пауэлла свое видение — он боится, что инфляция может вернуться, и не зря, поэтому и не спешит снижать ставку дальше, особенно на фоне растущей экономики и цен на рынке акций и недвижимости. К тому же, отчет о состоянии рынка труда, опубликованный на прошлой неделе, наверняка укрепил веру председателя ФРС в то, что «ФРС сейчас именно там, где и должна быть», с точки зрения ставок, а данные об инфляции вряд ли ее поколебали.

Вот Трамп и не выдержал наглости Пауэлла и его неуступчивости и решил действовать жестко. В воскресенье вечером Министерство юстиции выписало повестку в суд председателю ФРС, обвиняя его в том, что он лгал о ремонте здания центрального банка, когда давал показания перед Конгрессом. Так что теперь ФРС и Белый дом находятся в состоянии войны. И хотя формально речь идет о ремонте, рынки расценивают эту войну как месть Трампа Пауэллу за нежелание выполнять его приказы. Но повестки оказалось мало и в середине недели в публичном выступлении Трамп назвал Пауэлла «придурком» (jerk) и намекнул на его коррумпированность. Честно говоря, это как-то странно, потому что Пауэлл покидает свой пост уже в мае, и Трамп мог бы просто дождаться его отставки, а затем назначить нового лояльного главу центрального банка, при этом продемонстрировав достойное поведение и не пугая финансовые рынки. Но Президенту США, Временному правителю Венесуэлы, Будущему владыке Гренландии и Потенциальному повелителю Вселенной виднее.

А вот с точки зрения Wall Street, атака Трампа на Пауэлла — это ошибка, ведь потеря ФРС независимости и принудительная либерализация монетарной политики может спровоцировать очень много негативных процессов в экономике. На этой неделе против атаки Трампа на ФРС публично высказался СЕО JPMorgan Джейми Даймон. По его мнению, «преследовать ФРС — это неудачная идея». Вот вам и индикатор возможной реакции Wall Street на выходки Трампа в отношении руководства центрального банка.

Другая «блестящая» идея Трампа, касающаяся ограничения процентных ставок по кредитным картам, «чтобы простым людям жилось легче», тоже не нашла поддержки у американских банкиров и инвесторов. На этой неделе идею публично раскритиковал СЕО Bank of America: «ограничить ставки — не будет кредитования — не будет потребительских расходов — замедлится экономика» — все просто. И если Трамп этого не понимает, то мог бы позвонить украинским коллегам и спросить, чем заканчиваются государственные ограничения на потребительские товары — топливо, лекарства и т. д. Наши эксперты его бы точно научили. Но нет, решил на собственном опыте убедиться.

Новости Искусственного интеллекта

Квартальные (годовые) результаты крупных банков добавили оптимизма, ну, разве что, за исключением JP Morgan, который не дотянул до прогнозов ни по выручке, ни по прибыли, а его глава заявил, что «экономика держится, но инвесторы недооценивают риски, связанные с геополитикой, инфляцией и высокими ценами на активы». Все остальные крупные банки полны оптимизма и решительно увольняют сотрудников, заменяя или планируя заменить их искусственным интеллектом (ИИ).

На технологическом фронте тоже все хорошо, ведь мы все прекрасно знаем, что «именно в этот раз все будет по-другому», а если какие-то старики вроде Баффета, Далио или Маркса и выражают сомнения, то зачем их слушать — дорога молодым! Taiwan Semiconductor Мanufacturing своим хорошим квартальным отчетом и оптимистичными прогнозами типа — «ИИ — это реально!» — подняла боевой дух инвесторов, а разрешение на продажу микропроцессоров в Китай, которое на этой неделе получила Nvidia, только его укрепило.

Но для Nvidia будущее рисуется не только в розовых тонах. Несмотря на предоставленное американским правительством разрешение продавать чипы Н200 в Китай, хотя и с 25% налогом, Nvidia, по информации Reuters, может столкнуться с запретом китайского правительства на импорт этих чипов, за исключением специальных случаев (кто знает, что это значит). Поэтому логично предположить, что доходы от продаж в Китай, некогда один из крупнейших рынков компании, продолжат уменьшаться. В прошлом квартале падение продаж в Поднебесную составило 45%, и если динамика не изменится, то у компании будут не очень веселые перспективы. И так не только с Nvidia, ведь торговая война между США и КНР продолжается и это надолго…

Что дальше? Дальше продолжаем ждать решения Верховного суда США по тарифам, которое никак не объявят, развития событий вокруг Гренландии (кто бы мог себе представить, что в Белом доме Венс будет вести переговоры по этому поводу с министром иностранных дел Дании и представителем Гренландии), новых оскорблений и параноидальных атак на Пауэлла за нежелание выполнять приказы Белого дома, и развития событий в Иране, хотя вероятность участия США в свержении иранского режима стремительно уменьшается.

Ну и главное — как там ИИ и удивят ли нас технологические суперкомпании своими квартальными результатами, объявление которых начнется уже на следующей неделе? Не знаю, какими именно они будут, но каждый раз удивлять становится все сложнее. По крайней мере, превышение фактических квартальных результатов над прогнозами выручки и прибыли Nvidia стабильно уменьшается вот уже два года. Посмотрим…