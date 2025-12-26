ТОП-5 выпусков ОВГЗ: какие облигации покупали украинцы в 2025 г. и почему

За год вложения населения в гривневые ОВГЗ увеличились на 25 млрд грн. Это более половины прироста гривневых депозитов населения, подсчитали в Нацбанке. По состоянию на 26 декабря на руках у частных инвесторов находятся эти бумаги на сумму 110,66 млрд грн. Какие именно выпуски предпочитали украинцы, «Минфину» рассказал Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU .

Лидер года — военные бумаги с погашением 15.10.2025 года

Ожидаемый лидер года, ведь у этих бумаг привлекательный срок — промежуточный между 6 месяцами и годом. Выпуск можно было приобрести как через приложения лицензированных брокеров, так и через приложение «Дия». В них инвестировали те, кто не готов вкладывать средства на длительный срок, а также клиенты, обычно принимающие инвестиционные решения осенью. Именно в этот период становится понятнее ситуация по курсу и перспективам экономики в целом на следующий год.

Доходности по этим бумагам были в диапазоне 15−15,2%.

На втором месте — военные ОВГЗ с погашением 18.06.2025 года

Большое количество инвесторов руководствуется именно горизонтом в 6 месяцев, поскольку в условиях войны не решаются на более долгие сроки.

Доходности по этим бумагам было около 14%, в зависимости от периода покупки.

На третьем месте — военные ОВГЗ с погашением 24.06.2026 года

Эти бумаги активно продавались в течение года, однако настоящую популярность приобрели, когда до погашения оставалось 6−7 месяцев — именно тот популярный срок, о котором говорилось выше. Интересна закономерность: выпуски с погашением летом традиционно пользуются повышенным спросом. К праздникам мы также предоставили клиентам возможность приобрести эти ОВГЗ по более высокой ставке — 15,75%.

На четвертом месте — военные ОВГЗ с погашением 28.01.2026 года

Сейчас это самые короткие бумаги, которые есть на рынке. Они ситуативно появляются, так как их разбирают как киевскую лепешку. Спрос усиливают не только клиенты, желающие отхватить короткие бумаги, но и покупающие их за кредитные средства клиенты и двигающиеся сроками кредитных лимитов своих банков. Обычно это от 30 до 100 дней. Поэтому бумаги в этих терминах всегда пользуются спросом.

Доходность — 11,80%

На пятом месте — ОВГЗ с погашением 23.06.2027 года

Наконец, у ТОП-5 появились не военные облигации. Это классические бумаги, ставшие бестселлером после внедрения его в продукт FIX. Их уникальность состоит в том, что эффективная доходность составляет 16% и по этой же доходности инвестор может продать их в любой момент. Фактически, это высоколиквидные средства — аналог текущего счета или депозита по требованию, но со ставкой простой доходности около 14% и без налогообложения.

Что с бумагами с длинным сроком

Видим по статистике, что в такие бумаги инвесторы все чаще стали инвестировать. Ведь, например, облигации со сроком погашения до 2028 имеют доходность 18,6%. Учитывая прогнозы по снижению учетной ставки, инвестиция в длинные бумаги сейчас с еще высокой ставкой имеет смысл.

Макроэкономический фон

Учетная ставка

Решения НБУ по монетарной политике в основном были прогнозируемыми для рынка. Несмотря на замедление инфляции в конце года, Комитет по монетарной политике все же не решился снижать учетную ставку, ожидая решения Совета Е С о предоставлении финансовой помощи на 2026−2027 годы, и перенес возможные снижения уже на следующий год.

Предположительно цикл снижения ставок начнется с первого заседания Комитета в 2026 году.

Учетная ставка на начало года — 14,5%

Учетная ставка на конец года — 15,5% (выросла с 07.03.2025 г. )

Инфляция

Потребительская инфляция к концу года существенно снизилась до 9,3%.

Если бы тенденция снижения началась на несколько месяцев раньше, уверен, мы увидели бы учетную ставку на конец года около 15%.

НБУ прогнозирует снижение инфляции в 2026 году до 6,6% и до 5% - в 2027 году.

ТОП-3 финансовых источников бюджета Украины на конец 2025 года

ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine) — $33,820 млрд.

ОВГЗ — $12,404 млрд.

ЕС — $9,428 млрд.

МВФ — $912 млн.

Всемирный Банк — $384 млн.

Япония — $191 млн.

БРРЭ — $117 млн.

Курс

С начала октября гривна начала ослабевать по отношению к доллару, но если фундаментально сравнить показатели к началу и концу года, большинство будет сильно удивлено. Наша валюта за год девальвировала на 0,12 копеек. По факту — это уровень погрешности. Вот почему большое количество инвесторов, как физических лиц, так и юридических, сейчас переходят с валютной позиции на гривневые ОВГЗ. Это и неудивительно, по длинным бумагам разница с валютными вкладами в уровне доходности составляет более 400%.

А именно 3,5−4% против 17−18,6%.

Курс НБУ на 01.01.2025 — 42,0295