14 апреля 2026, 15:50 Читати українською

Топ-5 вариантов инвестиций с чеком от $100 для украинцев: сколько можно заработать

В прошлом году Украина представила миру масштабный план восстановления страны — десятилетнюю стратегию трансформации экономики, которая должна вывести нас на уровень динамично развивающихся государств. Но есть нюанс, о котором мало говорят: крупных инвестиций недостаточно, чтобы сделать экономику сильной. Нужен широкий внутренний капитал — инвестировать должны и сами граждане. Сегодня появляются проекты, в которые можно заходить с чеком от $100, формируя не только собственный, но и национальный капитал.

В прошлом году Украина представила миру масштабный план восстановления страны — десятилетнюю стратегию трансформации экономики, которая должна вывести нас на уровень динамично развивающихся государств.

Эффект сложных процентов

Если раньше нужны были десятки или сотни тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость, частный бизнес или стартапы, то сегодня это можно сделать, имея $100−500. Набирает популярность модель «много малых чеков в общий крупный качественный актив». Это win-win стратегия: инвестор получает доступ к более качественно управляемым и масштабным активам, а экономика — новый внутренний капитал.

На первый взгляд может показаться, что небольшие инвестиции не имеют смысла для инвестора, поскольку не приносят большого дохода. Однако их главное преимущество не в сумме, а в регулярности, формировании долгосрочной привычки и навыка работы со сложными процентами. Например, $100 в месяц под 10% годовых за 5 лет дадут всего $1700 прибыли на вложенные $6000. Однако за 30 лет они принесут почти $190 тысяч. А 31-й год увеличит капитал почти на $25 тысяч при вложении тех же $1200.

При этом один пропущенный год инвестиций по $100 в месяц сегодня может стоить около $24 тыс. через 30 лет. Это и есть эффект сложных процентов, который работает только при условии времени и регулярности.

Главное преимущество небольших инвестиций — возможность получить опыт и сформировать инвестиционную дисциплину. Любой инвестор в начале допускает ошибки, и лучше, когда их цена — $100, а не $10 000. На малых суммах формируется долгосрочное мышление, умение работать с рисками и оценивать доходность. Эти навыки появляются не тогда, когда человек инвестирует значительную сумму, а тогда, когда делает это регулярно.

Выигрывает и экономика. Один инвестор не создаёт значительного эффекта, но если 100 тысяч человек будут инвестировать по $100 в месяц, это уже $120 млн внутренних инвестиций в год. Именно поэтому такая модель имеет высокие шансы усилить реализацию долгосрочной стратегии восстановления страны.

Куда можно инвестировать от $100

Несмотря на шок, вызванный войной, экономика Украины демонстрирует устойчивость. По данным Госстата, реальный ВВП в четвёртом квартале 2025 года вырос на 3% в годовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для сравнения: в третьем квартале рост составил 2,1%, во втором — 0,7%, а в первом — 0,9%. Такая динамика является позитивным сигналом для инвестиционного рынка.

Реальными направлениями для инвестиций с небольшими чеками внутри страны сегодня являются:

ОВГЗ (базовый инструмент для старта). Покупая облигации, инвестор фактически кредитует государство и получает доход. Ставки могут достигать 16,7% в гривне. Это один из самых простых способов инвестировать в страну напрямую: средства направляются на финансирование бюджета, обороны и социальных расходов. Основные риски — девальвация гривны и макроэкономическая нестабильность, однако инструмент остаётся одним из самых понятных и доступных. Операторами рынка являются крупные банки (в частности ПриватБанк и Sense), а также брокеры, например Univer. Дополнительные возможности предлагают ICU и inzhur.

Недвижимость через паевые фонды. Средства инвесторов объединяются в формате паевого инвестиционного фонда для приобретения коммерческой или жилой недвижимости с целью сдачи в аренду или перепродажи. Порог входа может составлять даже десятки гривен, а ожидаемая доходность — 8−12% годовых в валюте. Наиболее популярные операторы — inzhur и S1 REIT. Ожидается также выход новых платформ от РИЕЛ, Taryan Group, Lev Development.

Гостиничная недвижимость. Становится доступной для розничного инвестора. Через специализированные платформы можно инвестировать в гостиничные проекты и получать часть дохода от их операционной деятельности. Операторами являются Ribas Invest и ICU.

Энергетика. Один из ключевых секторов восстановления экономики, который открывается для частного капитала. Появляются проекты коллективного инвестирования с чеками от 122 тыс. грн. Потенциальная доходность — 10−15% годовых в валюте, однако требуется более глубокий анализ рисков. Операторы — EcoTech Invest, Varto, Codex Energy, Tescon.

Венчурные инвестиции. Становятся более доступными благодаря синдикатам. Это самый рискованный сегмент, но именно он даёт возможность инвестировать в быстрорастущие компании и новые рынки. Основные операторы — iClub и Toloka.

Таким образом, перед украинцами стоит задача со звёздочкой — научиться объединять небольшие капиталы ради крупных инвестиций. Это деньги, которые остаются в стране, финансируют бизнес, поддерживают инфраструктуру и формируют спрос на внутренние активы. В развитых экономиках именно такая модель стала основой роста. Украина только подходит к этому этапу, но уже сейчас видно: массовый инвестор перестаёт быть статистом и становится частью финансовой системы.

Автор:
Карпиловский Дмитрий
Сооснователь Карпиловский Дмитрий
Укринвестклуб
Комментарии - 1

karamon76
karamon76
14 апреля 2026, 17:26
Нарахував лише 2 варіанти.
Ribas більш 100 usd,
всі інші від 122 тис. грн
для чого писати в назві про 5 варіантів?
Новости по теме
Все новости
