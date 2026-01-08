Топ-10 памятных монет 2025 года, которые уже принесли прибыль от 100% и больше

Монеты для скромного бюджета

Начнем с монет из недрагоценных металлов, которые может позволить себе (если повезет купить в интернет-магазине Нацбанка) украинец со средним доходом.

Памятная монета «Чернобиль. Відродження. Лось європейський» — посвящена крупнейшему представителю семьи оленевых в Украине — лосю европейскому (Alces alces). Он стал символом восстановления природных экосистем Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Дата выпуска Номинал (грн) Металл Масса Диаметр Тираж Цена НБУ 25.04.2025 5 нейзильбер 16,54 г 35 мм 20 000 шт. 152 грн

Выпущенная в апреле 2025 года, она сразу же стала чрезвычайно популярной среди коллекционеров, ее цена на нумизматическом рынке стартовала сразу с 1 000 грн, то есть уже почти в 7 раз дороже, чем продавал ее Нацбанк в своем интернет-магазине. С лета прошлого года она еще прибавила в цене, и в настоящее время стоит от 1 700 грн и выше, то есть подорожала более чем в 11 раз.

Набор их двух монет по 5 гривен «Мешканці морських глибин» в сувенирной упаковке. Набор из двух памятных монет посвящен уникальным представителям морской фауны Черного и Азовского морей — неотъемлемой составляющей природного наследия Украины.

При начальной нацбанковской цене сувенирного набора в 447 грн, стоимость этой позиции к концу 2025 года выросла примерно до 1 900 грн, а на многих аукционных нумизматических площадках этот набор продают по 2 000—2 500 грн, то есть более чем в 4,25−5,8 раз дороже.

Монета «Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!» в сувенирной упаковке, номинал 5 гривен. Монета посвящена деятельности СБУ и ее уникальной спецоперации «Паутина»: 01 июня 2025 года массированная атака 117 FPV-дронов по четырем военным аэродромам рф уничтожила 41 самолет российской стратегической авиации.

Дата выпуска Номинал Металл Масса Диаметр Тираж 12.12.2025 5 нейзильбер 16,54 г 35 мм 75 000 шт.

Изначальная стоимость монеты в нумизматическом интернет-магазине Нацбанка была небольшой (179 грн), а тираж довольно внушительный — 75 тысяч штук. Но благодаря популярности темы и самой операции среди украинцев, ее цена у коллекционеров сразу ушла к уровням в 750−900 грн, то есть более чем в 4 раза выше изначальной.

Монета 5 грн «Українська бавовна. БПЛА «Vampire» в сувенирной упаковке. Она посвящена мощному гексакоптеру Vampire — символу технологического преимущества, изобретательности и силы украинского сопротивления. Его активно используют ведущие подразделения сектора безопасности и обороны Украины в боевых и гуманитарных миссиях.

Дата выпуска Номинал Металл Масса Диаметр Тираж 07.07.2025 5 нейзильбер 16,54 г 35 мм 50 000 шт.

При изначальной цене в 178 грн, на нумизматическом рынке она продавалась по 750 грн и выше, затем ее стоимость стабилизировалась в пределах коридора от 540 грн до 800 грн. То есть ее цена выросла в пределах от 3 до 4 раз от начальной стоимости. Цена зависит от количества экземпляров, которое требуется покупателю, и периодического волнообразного спроса монету со стороны населения и коллекционеров.

К несомненным хитам можно отнести недавний выпуск Нацбанка «Набор оборотных памятных монет «Сили безпеки і оборони України» в сувенирной упаковке (тираж 14 тысяч). Он включает в себя оборотные и памятные монеты военной тематики за несколько лет. При изначальной цене в интернет-магазине НБУ в 1 286 грн, на аукционных площадках его стоимость начинается с 3 500 грн в начале торгов и уже доходит до отметки в 4 500 грн.

Практически все украинские монеты из недрагоценных металлов, выпущенные Нацбанком в 2025 году, продемонстрировали рост цены в 2,3−4 раза и более, что можно считать очень достойным результатом для того, кто проинвестировал в них в этом году.

Кроме этого, очень советую обратить внимание потенциальных инвесторов на выпуск Нацбанком сувенирного набора оборотных монет Украины за 2025 год, который скоро тоже станет очень популярным среди нумизматов, так как это последний год выпуска монеты номиналом 50 копеек. С 2026 года будут уже «шаги».

Хиты в серебре-2025

Из серебряных монет, выпущенных в прошлом году, я бы выделил следующие:

Набор из трех памятных монет «Державні символи України» в футляре.

При достаточно высокой начальной цене в более 16 тысяч грн, все предложенные Нацбанком экземпляры были распроданы буквально за 20−40 минут и стали очень востребованы коллекционерами. Это немедленно отразилось на их цене: она сразу выросла почти в 1,87 раза. И это все произошло еще до последнего взлета стоимости самого серебра на международных рынках, когда цена на этот металл доходила до $81 за унцию, а потом пошла в коррекцию.

Часть продавцов на коллекционных площадках на момент написания статьи поставила на этот набор цену порядка до 35 тысяч грн.

Эти три серебряные монеты обладают высоким уровнем эстетики, чем привлекают коллекционеров.

На аверсе монеты «Наш герб» размещены: вверху — малый Государственный Герб Украины, золотой трезубец на синем щите (элементы отделки — эмаль и локальная позолота); на фоне лучей — стилизованный Знак Княжеского Государства Владимира Великого, изображение которого воспроизводит схему построения трезубца.

На аверсе монеты «Наш стяг» размещены: вверху — малый Государственный Герб Украины; на фоне лучей — сине-желтый (элемент украшения — цветная печать) стилизованный развевающийся флаг, а внизу — строки из стихотворения «Синій, як море, як день золотий — з неба і сонця наш прапор ясний».

На аверсе монеты «Наш гимн» размещены: на фоне ветки калины с красными ягодками (элемент украшения — эмаль) — малый Государственный Герб Украины и нотные строки на фоне лучей.

На реверсе монеты «Наш герб» в обрамлении лучей на зеркальном фоне размещена композиция из трезубцев, символизирующая наше историческое наследие — от истоков, двузубая Святослава Храброго, знаков на златниках и серебряниках, через знаки периода Украинской революции 1917−1919 вверху — малый Государственный Герб Украины (элемент отделки — локальная позолота); слева надпись «Наше коріння».

На реверсе монеты «Наш стяг» в обрамлении лучей рельефно изображена украшенная орнаментами стилизованная птица (элемент украшения — локальная позолота), которая держит кисть калины и символизирует украинскую душу в ее стремлении к свободе и независимости; внизу надпись «Наша душа».

На реверсе монеты «Наш гимн» в обрамлении лучей изображен казак Мамай (элемент отделки — локальная позолота) под стволом дуба — образ свободного человека, защитника, воина, путешественника, искусного всадника — как олицетворение ментальности украинцев, как символ вечного защитника Украины. Там же размещены надписи: строки гимна — «Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду» и «Наше гасло» (справа от казака).

Набор из трех серебряных памятных монет посвящен главным атрибутам украинской государственности — гербу, флагу и гимну, как неотъемлемой составляющей национальной идентичности, глубоко укоренившейся в культуре, истории и ментальности украинского народа.

Дата выпуска Номинал Металл Диаметр Тираж 22.08.2025 30 серебро 38,6 мм 3 000 шт.

Монета «Зодіак», номиналом 10 гривен, выпущенная в феврале 2025 года. Эта монета посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых соответствует определенному созвездию. Данная монета символизирует вечную связь между человеком и вселенной, олицетворяя давнюю традицию изучения звезд и веру в их влияние на судьбу человека.

Несмотря на достаточно большой, как для серебряных монет, тираж (до 15 тысяч штук), ее эстетика понравилась коллекционерам и далеким от нумизматики украинцам. Цена на эту монету выросла как минимум в 2,1 раза — с изначальных 3 852 грн до более 8 тысяч грн.

Дата выпуска Номинал Металл Масса Диаметр Тираж Цена НБУ 27.02.2025 10 грн серебро 31,1 г 38,6 мм 5 000 шт. 3 852 грн

При этом после роста серебра в конце 2025 года стоимость монеты еще добавила 1−1,5 тысячи грн к тем средним ценам, которые видны на графике выше.

Монета «Архангел Михаїл», номинал 10 гривен. Памятная монета посвящена верховному командующему небесным войском, библейскому защитнику истинной веры и победителю темных сил — архангелу Михаилу. Выпущена в начале ноября 2025 года и имеет небольшой тираж — 2 000 штук.

Дата выпуска Номинал Металл Масса Диаметр Тираж 05.11.2025 10 грн серебро 31,1 г 38,6 мм 2 000 шт.

Удачное время выпуска и хорошее эстетическое оформление сделали эту монету не только предметом коллекционирования, но и отличным подарком. Рост стоимости серебра и дополнительный спрос на эту монету со стороны массового покупателя позволили монете сильно подорожать. С изначальных 7 273 грн ее цена сразу же стабильно закрепилась на уровне более 12 300 грн (рост стоимости более чем в 1,69 раза), и это явно еще не предел.

На аукционах ее периодически сейчас выставляют отдельные продавцы с более высокими ценниками.

Кроме этого, в самом конце декабря 2025 года Нацбанк выпустил еще две монеты: серебряную «Дух Різдва», номиналом 10 гривен, и «Архистратиг Михаїл», номиналом 20 грн в золоте.

Монета «Дух Різдва» посвящена глубоким традициям празднования Рождества в Украине. На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного старика — традиционного атрибута украинского Рождества (элемент украшения — локальная позолота). Основу дидуха украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благость. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник.

.

На реверсе монеты изображена полная тепла и уюта традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами (элемент украшения — локальная позолота). Перед семьей — стол с двенадцатью блюдами: кутья, вареники, пампухи, рыба и другие традиционные угощения, а также головки чеснока — оберег от нечистой силы.