Строительство во всей стране на паузе: как его перезапустить

Незадолго до полномасштабного вторжения Верховная Рада обязала местные советы разработать планы пространственного развития территорий. Предусматривалось, что без них местные власти не смогут выделять земли для строительства или привлекать инвестиции в реконструкцию устаревших объектов. Однако на практике только две территориальные общины сумели подготовить соответствующий план, для других в условиях войны это оказалось непосильной задачей. В результате по всей Украине остановилось строительство нового жилья и инфраструктуры. Как государство пытается решить эту проблему, и что для этого осталось сделать, разбирался «Минфин».

Почему строительство заморожено по всей стране?

В 2020 году Верховная Рада приняла Закон № 711-IX, который заложил основу реформы пространственного планирования. Документ ввёл новые требования к генеральным планам и предусмотрел новый вид градостроительной документации — пространственные планы развития территорий. Цель реформы заключалась в том, чтобы до 2025 года обновить градостроительную документацию в общинах, селах и городах, а также привести в соответствие данные земельного кадастра, что позволило бы устранить недостатки унаследованной советской системы городского планирования.

Понимая масштаб задачи и необходимость временных, гибких инструментов, для целей оперативных решений, закон разрешил использовать детальные планы территорий для планирования без обязательной разработки обновлённых генеральных планов или пространственных планов развития. Однако такое решение было предусмотрено только до 1 января 2025 года. Детальный план территории является инструментом нижнего уровня в системе пространственного планирования и применяется на уровне района, квартала или микрорайона, и, как правило, разрабатывается на довольно большие территории от 100 до 300 га.

Казалось бы, власти дали переходной период — до 2025 года. Но в 2022 году началась война, поставив на паузу работу местных общин по оформлению градостроительной документации. Таким образом, к дате «Х» местные власти оказались неготовыми.

Поэтому с 1 января этого года огромное количество земельных участков по всей стране оказались фактически замороженными.

Что говорят местные власти?

Градостроительные нововведения в первую очередь ударили по местным общинам. Как отметили в Ассоциации городов Украины, с 1 января 2025 года внесение изменений в действующую градостроительную документацию, разработка детальных планов территорий возможны лишь при наличии утвержденного в установленном порядке комплексного плана пространственного развития территорий территориальных общин.

Но генеральная схема планирования территорий Украины была утверждена еще в 2002 году. «Таким образом, данные по градостроительной документации государственного уровня, которые получают органы местного самоуправления для разработки своей документации, являются некачественными и неактуальными. Это же касается и планов района, области. В частности, в связи с объединением районов, на сегодня ни один район не имеет соответствующей документации. Во многих территориальных общинах значительный процент территорий находится под государственными предприятиями, которые „в упадке“, но от государства нет информации о развитии этих предприятий и территорий. А значит, органы местного самоуправления не могут учитывать эти исходящие данные для комплексного планирования своей территории, что приводит к неэффективному расходованию средств в долговременной перспективе. Кроме того, для многих дотационных территориальных общин разработка такой документации является финансово неподъемной», — отметили в Ассоциации городов.

Понятно, что решить проблему своими силами местные общины не могут.

Что говорит бизнес?

Представители строительной отрасли называют ситуацию критической. По словам участников Украинской ассоциации девелоперов, проблема заключается не только в том, что невозможно запускать новые проекты. Одновременно это несёт риски для всей экономики: заморожены инвестиции, остановлены рабочие места, а местные бюджеты теряют доходы.

С 1 января 2025 отсутствуют эффективные механизмы градостроительного планирования, в том числе и те, которые существовали многие годы. «К примеру, в Киеве до сих пор свыше 7 тысяч гектаров старых промышленных зон, складов и депрессивных территорий, которые могли бы стать новыми жилыми кварталами, школами, детсадами, парками и офисами. Эти площади остаются мёртвыми из-за отсутствия действенного механизма их ревитализации.

Ранее такая функция выполнялась с помощью детальных планов территорий: местные власти разрабатывали проект развития микрорайона, выносили его на общественные обсуждения, а затем — на рассмотрение депутатов. В рамках одного документа можно было предусмотреть и жильё, и социальную инфраструктуру, и общественные пространства. Этот инструмент позволял гибко корректировать градостроительную документацию, согласовывая интересы общества, власти и инвесторов", — говорит Евгений Фаворов.

Отрасль строительства фактически оказалась «в подвешенном состоянии» из-за того, что в переходный период, предусмотренный законом № 711-IX, началась война, и в 2025 году он завершился в момент, когда у местных властей не было ни ресурсов, ни времени подготовить новые планы.

Показателен кейс компании UDP (участник проектов «Реновація території колишнього заводу Арсенал та реконструкція Арсенальної площі», «Інноваційний парк UNIT.City»).

Как выглядят UNIT.City и Арсенальная площадь сейчас

UNIT.City и Арсенальная площадь до реконструкции

Компания UDP три года назад инвестировала в ревитализацию территории бывшего завода «Большевик» в Киеве более 1,5 млрд гривен.

Был разработан проект и подготовлена команда. Но с 2025 года изменить целевое назначение участка под новое строительство нельзя. А новый генплан в столице не могут утвердить уже больше двадцати лет. Поэтому компания попала в замкнутый круг. Инвестиционный проект на миллиарды оказался заморожен, а перспективы его реализации крайне туманны.

Как выглядит «Большевик» сегодня