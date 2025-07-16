Ставки по валютным депозитам могут уйти «в минус»

По информации ЭП, Министерство финансов планирует постепенно отказаться от заимствований в валюте на внутреннем рынке уже к 2028 году. К тому времени объем эмиссии таких ОВГЗ должен с нынешних свыше $3 млрд ежегодно снижаться на $1 млрд. Хотя это неофициальная позиция ведомства, «Минфин» решил разобраться, как эти намерения финансового ведомства могут повлиять на инвестиционные возможности украинцев.

Кто покупает валютные ОВГЗ

Реализацию плана уменьшения эмиссии валютных облигаций можно заметить уже в нынешних объемах размещений ценных бумаг. Приблизительно за полгода Минфин привлек через валютные облигации почти $648 млн и 563 млн евро. Для сравнения: в прошлом году в бюджет от продажи облигаций было направлено $2,52 млрд и 755 млн евро. Таким образом, от прошлогоднего объема правительство отстает почти в три раза.

Валютные облигации особенно популярные среди физических лиц. Наши соотечественники в целом держат ОВГЗ в эквиваленте 97,2 млрд грн. Из этой суммы 41,5% выпущены в долларах, и еще 4,5% — в евро.

Как отмечает заместитель директора Департамента межбанковского бизнеса RwS bank Наталья Лозинская, граждане держат 31,6% валютных ОВГЗ среди всего объема выпуска. Для сравнения: всего из всех выпусков облигаций на портфель населения приходится 5,2%.

Также значительный объем валютных облигаций держат банки — 36% от их общего выпуска. Правда, в банковском портфеле преобладают гривневые бумаги — их здесь более 94%.

Относительно незначительную долю валютные облигации занимают и в портфелях юридических лиц: 17,4% — в долларах, 3% — в евро, остальные — гривневые бумаги. Всего у юрлиц аккумулировано около 10% от общего объема всех ОВГЗ.

Уверенно доминируют гривневые облигации и в инвестициях нерезидентов и юридических лиц. Хотя общие объемы портфелей этих держателей госбумаг незначительные и особо на рынок не влияют.

Интерес граждан к валютным облигациям объясняется их более высокой доходностью, по сравнению с депозитами. В этом году бумаги размещались с доходностью 4,17−4,54% в долларах и 3,16−3,24% в евро. При этом средняя ставка по депозитам в долларах в украинских банках составляет 1,4%, а самые щедрые банки предлагают 3% годовых. В евро средняя ставка предполагает символические 0,72% годовых, а максимум — 2%, и это еще до налогообложения. Доходы от ОВГЗ не облагаются налогом, а из заработков по банковским вкладам государство взимает 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Действительно ли валютные ОВГЗ не нужны государству

Как отмечает директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, сейчас валютные ОВГЗ остаются важным источником чистой валюты, и их замена требует взвешенного подхода для сохранения стабильного валютного финансирования бюджета.

Руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко констатирует снижение потребности в валютных облигациях, но считает, что списывать их со счетов рано.

«ОВГЗ позволяют Минфину привлекать валюту внутри страны без внешних заимствований. Это важно для обслуживания внутреннего валютного долга, исторически тянущегося от предыдущих заимствований в валютных ОВГЗ, а также для финансирования критических импортных потребностей», — объясняет он.

На фоне внешней помощи и кредитов на десятки миллиардов долларов может показаться, что несколько миллиардов валютных ОВГЗ не имеют принципиального значения, и их легко заменить валютой из других источников. Однако, как отмечает старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович, международную помощь более целесообразно направлять на оплату заказов Сил обороны, а не на долговые выплаты.

«Для Министерства финансов валютные ОВГЗ сейчас — это возможность рефинансировать часть погашений именно в валюте выплат, минимально касаясь валюты международной помощи. Поэтому на ближайшую перспективу они необходимы, хотя и не критичны для финансирования бюджета и могут быть заменены теми же гривневыми облигациями», — говорит Котович.

Не видит причины отказываться от валютных ОВГЗ и глава правления МетаБанка Сергей Нужный. «От международных заимствований Украина не откажется — чем хуже внутренние источники. Все заимствования идут на покрытие дефицита бюджета и будет неправильно отказываться от масштабного ресурса финансирования в валюте», — отмечает он.

Идею отказаться от валютных ОВГЗ он объясняет желанием властей снизить долларизацию в сбережениях, но к этому следует идти через стимулы: сбережения в гривне должны быть более выгодными в долгосрочной перспективе благодаря низкой инфляции.

Что будет со ставками по депозитам

Финансисты, с которыми пообщался «Минфин», отмечают, что у банков нет дополнительной потребности в долларах, а отчасти и с теми, что у них есть, не знают, что делать.

«Банкам валютные сбережения почти не нужны. Кредитовать физических лиц уже никто не будет (после кризиса 2008 года), кредитовать субъектов хозяйственной деятельности, учитывая валютные риски, — можно только экспортеров. Но и здесь перспективы небольшие, системный валютный риск всегда будет на стороне банков», — подчеркивает Сергей Нужный.

«Мы видим, что валютные вклады для банков неинтересны, как результат — ставки по депозитам и так неконкурентные, по сравнению с доходностями по валютным ОВГЗ», — добавляет Сергей Гончаренко.

Несмотря на это, убежден Тарас Котович, отказ от валютных ОВГЗ и, соответственно, высвобождение большого количества долларов и евро существенно не повлияет на их поступление в банки. Эксперт отмечает, что в целом в облигациях сосредоточена незначительная доля валюты граждан — объем валютных депозитов домохозяйств почти в десять раз больше этой суммы и достигает в эквиваленте 430 млрд грн. «Поэтому отказ от валютных ОВГЗ вряд ли существенно повлияет на ставки по депозитам», — отмечает он.

С ним не согласен начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов. По его словам, многие банки, принимая валютные депозиты, часть средств направляют в ОВГЗ и зарабатывают на минимальной марже. Поэтому, исчезновение этого инструмента заставит банки снижать проценты по депозитам в долларах и евро.

«Ставки по валютным депозитам и так на очень низком уровне из-за высокого уровня резервирования валютных пассивов, но банки однозначно снизят их еще», — прогнозирует он.

Разделяет такую позицию и Сергей Нужный из МетаБанка. По его словам, в случае отказа от валютных ОВГЗ, банки могут снизить выплаты по депозитам в долларах и евро до нуля, а возможны даже отрицательные ставки, учитывая расходы по обслуживанию средств, в частности, отчисления в Фонд гарантирования вкладов.

Риск снижения ставок по депозитам видит и Наталья Лозинская. Она подтверждает, что ОВГЗ для банков — это альтернатива размещения средств, когда нет возможности направить их в кредитование. «В случае отказа от валютных ОВГЗ, возникает целый ряд вопросов у банков, куда разместить валюту, и есть большая вероятность снижения и так низких ставок по валютным депозитам, что сделает их еще более невыгодными», — отмечает она.

В то же время, учитывая, что Минфин уже почти год снижает объемы размещения валютных ОВГЗ, финучреждения уже находят альтернативу. «Банки все больше практикуют размещение ресурсов в высоколиквидные инвестиции, такие как трежерис (бонды США, Франции, Германии), ставки по которым даже выше ОВГЗ, но предусматривают дополнительные расходы в виде налогов, комиссий и сборов. Возможно, как альтернативный вариант, банки будут больше размещать средства именно в такие активы», — предполагает она.

Граждане также не обязательно понесут освободившуюся валюту на банковские вклады. По словам Анны Золотько, инвесторы, ранее покупавшие валютные ОВГЗ, будут искать альтернативы: немного вырасти могут наличные сбережения, а часть инвесторов перейдет в гривневые инструменты.

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Возможно, именно в последнем и состоит план Минфина по отказу от валютных облигаций, ведь работать с гривневым долгом куда проще и безопаснее. Однако здесь все будет зависеть от показателей инфляции и девальвации, которые могут как привлечь, так и распугать инвесторов.