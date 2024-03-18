«Следующая Tesla» готовится к банкротству и тянет на дно конкурентов

В прошлую пятницу фондовые индексы США закрылись снижением, а индекс S&P 500 зафиксировал второе недельное падение подряд. Что так расстроило инвесторов, и какие события определят движение акций в ближайшей перспективе, расскажет «Минфин».

Минувшая неделя стартовала оптимистично: во вторник американские и азиатские акции поднялись до новых рекордов, проигнорировав весьма тревожный срез потребительских настроений. По данным ФРБ Нью-Йорка, ожидания потребителей США в отношении инфляции в перспективе трех лет выросли до 2,7%, после рекордно низкого уровня, зафиксированного в январе, а пятилетние — достигли максимума за полгода — 2,9%. Прогнозируемая на год вперед инфляция не изменилась с января (3%).

Большинство участников рынка продолжали ставить на то, что Федрезерв начнет смягчение монетарной политики уже в июне. Настроения рынка резко изменил выход данных Минтруда США по оптовым ценам производителей в минувший четверг. Это важный индикатор, который отслеживает рост стоимости товаров до того, как они доходят до конечных потребителей. В феврале он прибавил 0,6%, по сравнению с январскими 0,3%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 1,6% в феврале, что является максимальным показателем с сентября 2023 года.

В результате, индексы откатились вниз — проигнорировать и эти данные рынок уже не смог.

Взлеты и падения недели

Тем не менее, и в этот раз были акции, которые пошли против рынка и сумели порадовать своих инвесторов.

Компания Тикер Результат, % SoundHound AI, Inc. SOUN 52,05 MicroStrategy Incorporated MSTR 25,03 PBF Energy Inc. PBF 13,2 Rivian Automotive, Inc. RIVN -13,6 Marathon Digital Holdings, Inc. MARA -17,7 Jabil Inc. JBL -18,6 Sunrun Inc. RUN -21,3

По данным Академии «Минфин»

SoundHound AI (SOUN) базируется в Санта-Кларе, штат Калифорния. Одноименное приложение используется для идентификации и обнаружения песен, а его платформа разработчиков Houndify позволяет компаниям создавать свои собственные инструменты распознавания речи. По подсчетам Forbes, с начала 2024 года компания принесла владельцам своих акций доход в размере 346% благодаря буму ИИ.

У SoundHound тесные связи с Nvidia (NASDAQ:NVDA). Американский разработчик графических процессоров и систем на чипе стал одним из первых спонсоров SoundHound до ее публичного дебюта в 2022 году. А недавно Nvidia сделала еще одну инвестицию в компанию. 15 февраля акции SoundHound взлетели сразу на 67% после того, как Nvidia раскрыла информацию о своей доле в SOUN в размере $3,7 млн.

Nvidia владеет лишь около 0,7% выпущенных акций SoundHound, но эта инвестиция по-прежнему является вотумом доверия способности компании расти в тени своих более крупных конкурентов на рынке программного обеспечения для распознавания голоса — Alphabet, Microsoft и Apple.

Nvidia также, вероятно, полагает, что зарождающийся рынок будет расширяться и развиваться по мере того, как новые инструменты генеративного искусственного интеллекта, которые, в основном, работают на графических процессорах ее собственных центров обработки данных, сделают чат-ботов с голосовым управлением еще более эффективными.

Однако, эксперты не советуют инвесторам следовать примеру Nvidia: за последний год рост доходов SoundHound замедлился, валовая прибыль снизилась, а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) осталась отрицательной. И выход на прибыльную работу в ближайшее время не ожидается.

Акции MicroStrategy Incorporated (MSTR), которая занимается разработкой программного обеспечения, снова начали расти в начале вторника после того, как компания в очередной раз приобрела биткоины. Бумаги MicroStrategy с начала 2024 года выросли на 165,5% — c $631,62 до $1 676,85 за акцию, о чем свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Причина — активный рост криптовалюты номер один, в который компания начала инвестировать, как в резервный актив, еще в 2020 году (тогда в цифровое золото было вложено $250 млн).

Позднее MicroStrategy сделала еще несколько дополнительных крупных покупок биткоинов. Так, в марте 2024 года бывший генеральный директор MicroStrategy, а теперь председатель совета директоров Майкл Сейлор объявил о покупке 12 тыс. биткоинов за $821,7 млн по средней цене $68 477 за монету. Сделка увеличила активы MicroStrategy в биткоинах до 205 тыс. BTC общей стоимостью около $14,2 млрд.

Компания планирует и дальше придерживаться своей стратегии. На прошлой неделе она объявила о намерении привлечь $500 млн через выпуск конвертируемых облигаций с погашением в 2030 году для квалифицированных инвесторов. Средства пойдут на «приобретение дополнительных биткоинов и общекорпоративные цели».

Акции Rivian Automotive (RIVN) упали в минувший четверг — на следующий день после того, как The Wall Street Journal сообщила, что главный конкурент, Fisker, возможно, готовится подать заявление о банкротстве. Это сообщение стало для рынка сюрпризом.

В «предварительном» отчете о прибылях и убытках от 29 февраля Fisker заявила, что у нее, скорее всего, не будет достаточно денег, чтобы прожить следующие 12 месяцев. Поэтому автопроизводитель готов сократить 15% сотрудников и «надеется на спасательный круг от крупного мирового автопроизводителя».

Какое это имеет отношение к Rivian? И Rivian, и Fisker являются членами когорты стартапов по производству электромобилей, которые стали публичными в начале этого десятилетия. Инвесторы каждого из них надеются, что это будет следующая Tesla.

Конечно, у Rivian есть свои проблемы. Но в прошлом году компания поставила более 50 тыс. автомобилей, на конец 2023 года у нее было 10,4 миллиарда долларов наличными и доступными кредитными линиями, на следующий день после ее презентации у нее было более 68 000 предварительных заказов, и, что особенно важно, в прошлом году ему удалось дважды привлечь инвестиции, и компания сможет сделать это снова, если возникнет такая необходимость.

Но поскольку Fisker, похоже, находится на грани краха, неудивительно, что акции Rivian сегодня терпят удар.

Интересно, что фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Soros Fund Management избавился от акций Rivian еще в третьем квартале прошлого года. Он продал всю свою долю в 4,18 миллиона акций, удерживая эту позицию в течение нескольких лет.

Главные события предстоящей недели

Эта неделя будет наполнена важными событиями.

Любимая компания Nvidia в области искусственного интеллекта с 18 по 21 марта проведет глобальную конференцию по искусственному интеллекту для разработчиков, на которой с программной речью выступит генеральный директор Дженсен Хуанг.

Компания Super Micro Computer, которая разрабатывает искусственный интеллект, присоединится к эталонному индексу S&P 500 до открытия рынка в понедельник. Акции компании в этом году выросли примерно на 276%.

Однако, основное внимание инвесторов все же будет приковано к решениям центробанков.

Заседание Федеральной резервной системы

Вышедшие на прошлой неделе более высокие, чем ожидалось, данные по ценам производителей и потребителей в США заставили трейдеров ограничить надежды на будущее сокращение ставки ФРС.

ФРС начинает свое двухдневное заседание по политике 19 марта, и рынок будет пристально следить за любыми подсказками регулятора относительно перспектив по снижению ставки, устойчивости американской экономики и возможности инфляционного отскока.

В этом месяце глава ФРС Джером Пауэлл уже сообщал, что чиновники обрели большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к цели центрального банка в 2%, но добавил, что им нужны дополнительные доказательства того, что инфляция замедляется, прежде чем они начнут смягчение.

Заседание Банка Японии

Заседание во вторник Банка Японии может стать одним из самых значимых за последние годы: чиновникам предстоит решить, стоит ли положить конец восьмилетнему периоду отрицательной процентной ставки, что ознаменует собой знаковый отход от масштабной программы стимулирования экономики.

Японская газета Nikkei сообщила в субботу, что Банк Японии, как ожидается, прекратит политику отрицательной процентной ставки на этой неделе после того, как крупнейшие компании страны договорились с профсоюзами о повышении заработной платы на самую большую сумму за 33 года в ходе ежегодных переговоров о зарплате.

Поскольку прекращение действия отрицательной ставки считается практически решенным делом, внимание рынка переключится на любые подсказки, которые может дать Банк Японии относительно темпов последующего повышения процентной ставки.

Заседание Банка Англии

Банк Англии, вероятно, будет тянуть время при объявлении ставки в четверг, поскольку ожидает большей ясности в отношении роста заработной платы, которая остается более сильной, чем в США или в Еврозоне.

В настоящее время рынок ожидает, что Банк Англии начнет снижать стоимость заимствований с 5,25% — самого высокого уровня с 2008 года — в августе, вслед за ФРС и Европейским центральным банком.