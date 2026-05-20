20 мая 2026, 20:16 Читати українською

Сколько техногиганты готовы платить за самых талантливых разработчиков ИИ

Поскольку крупные технологические компании и стартапы нового поколения борются за развитие искусственного интеллекта, элитные исследователи и лидеры инженерии стали эквивалентом топ-спортсменов. Об истории пяти талантливых разработчиков и как за них соревнуются топ-работодатели, рассказывает euronews. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Поскольку крупные технологические компании и стартапы нового поколения борются за развитие искусственного интеллекта, элитные исследователи и лидеры инженерии стали эквивалентом топ-спортсменов.

Илья Суцкевер

В сфере искусственного интеллекта мало кто заслуживает большего уважения, чем израильско-канадский ученый Илья Суцкевер.

Как соучредитель и бывший главный научный сотрудник OpenAI, Суцкевер помог совершить прорывы в разработке моделей GPT и был широко признан одним из ключевых интеллектуальных архитекторов бума генеративного искусственного интеллекта.

До OpenAI он работал в Google Brain и внес свой вклад в некоторые фундаментальные прорывы, которые помогли начать революцию глубокого обучения.

После драматического кризиса в руководстве OpenAI в 2023 году, связанного с временным отстранением Сэма Альтмана от должности генерального директора, Суцкевер в конечном итоге покинул компанию и стал соучредителем Safe Superintelligence (SSI).

SSI сразу стала одним из стартапов в сфере искусственного интеллекта, к которым приковано наибольшее внимание. Несмотря на то, что компания не выпустила коммерческого продукта, в 2025 году ее оценили примерно в $32 млрд.

Суцкевер также подтвердил владение долей в OpenAI на сумму $7 млрд во время своих показаний на судебном процессе между Илоном Маском и создателем ChatGPT. Ценность Суцкевера заключается в чрезвычайно редком сочетании научной подготовки, опыта работы с передовыми моделями и лидерских способностей.

Мира Мурати

Еще одним важным талантом, покинувшим OpenAI, была бывшая главная техническая директор Мира Мурати, уволившаяся из компании в 2024 году.

Албанско-американская инженерка и бизнес-руководительница сыграла центральную роль при запуске ChatGPT, DALL-E и GPT-4, став одним из публичных лиц революции искусственного интеллекта. Ранее она также работала старшим менеджером по продуктам в Tesla.

После ухода из OpenAI Мурати запустила Thinking Machines Lab, которая быстро привлекла бывших исследователей OpenAI и стала важным новым игроком в экосистеме стартапов в сфере искусственного интеллекта.

Как и SSI Суцкевера, компания еще не выпустила продукт, но, как сообщается, вскоре после запуска ее оценка превысила $5 млрд. Она сосредоточена на сотрудничестве человека и искусственного интеллекта, а не исключительно на создании полностью автономных систем искусственного интеллекта.

Буквально на прошлой неделе Thinking Machines Lab представила свои «модели взаимодействия», которыми люди якобы смогут полностью управлять с помощью голоса и которые, помимо прочего, будут иметь встроенный доступ к экрану пользователя, что сделает интерфейс, вероятно, безупречным.

Стратегическая ценность Мурати заключается в том, что она стала одной из немногих руководителей, способных привлекать исследователей высшего уровня в больших масштабах.

В секторе искусственного интеллекта эта притягательность при рекрутинге сейчас является конкурентным преимуществом, особенно учитывая, что компании осознают, что элитные таланты все больше концентрируются среди относительно небольшого количества передовых лабораторий.

Александр Ван

В отличие от Суцкевера и Мурати, которые начинали в OpenAI, а затем ушли, чтобы основать собственные стартапы, китайско-американский инженер Александр Ван приобрел известность как основатель, а затем перешел в Meta.

Ван запустил Scale AI еще в 2016 году — компанию, которая создала критически важную инфраструктуру для систем машинного обучения с помощью инструментов маркировки данных, оценки и моделирования.

В 2025 году Meta приобрела 49% акций компании без права голоса за $14,3 млрд, оценив ее в $29 млрд.

Александр Ван был назначен на руководящую должность в Meta Superintelligence Labs — подразделении искусственного интеллекта компании Марка Цукерберга.

Согласно вероятным утечкам документов, его потенциальные доходы являются одними из крупнейших в истории Кремниевой долины: базовая зарплата составляет $1 млн, а также предусмотрены многомиллионные бонусы и от $100 до $150 млн в виде акционерного капитала в течение пяти лет.

Этот шаг был широко интерпретирован как часть попытки Цукерберга ускорить развитие возможностей искусственного интеллекта Meta после того, как компания в восприятии общественности отстала от OpenAI.

В отличие от чисто академических исследователей, Ван стал ценным благодаря своему операционному пониманию того, как создаются и масштабируются передовые системы искусственного интеллекта. Его экспертиза охватывает инфраструктуру, наборы данных, конвейеры оценки и организационное исполнение.

Демис Хассабис

Подобно Вангу, Демис Хассабис также начал свой путь в сфере искусственного интеллекта в качестве основателя, прежде чем перейти в крупную технологическую компанию.

Британский инженер греческого, кипрского, китайского и сингапурского происхождения годами превращал DeepMind в одну из ведущих мировых исследовательских организаций в области искусственного интеллекта, прославившуюся такими прорывами, как AlphaGo, модель, освоившая древнюю китайскую настольную игру Го, и AlphaFold, которая предсказывает структуры белков.

В 2024 году модель AlphaFold2 решила 50-летнюю проблему, точно предсказав трехмерные структуры белков, что привело к тому, что Хассабис получил Нобелевскую премию по химии за 2024 год.

Компания DeepMind была первоначально основана в Лондоне и приобретена Google в 2014 году, что привело к созданию Google DeepMind.

Точная окончательная цена покупки никогда официально не подтверждалась, но сообщения указывают на то, что она была приобретена за сумму от $400 до $650 млн в то время, когда искусственный интеллект еще был далекой идеей в технологическом секторе.

Базовая зарплата Хассабиса публично не разглашается, но, как у генерального директора Google DeepMind, его общий годовой доход оценивается в миллионы.

Сообщается, что он получил вознаграждения за результаты работы, такие как значительный бонус в размере $3 млн за достижения в проекте Gemini AI. Ожидаемое состояние Хассабиса составляет примерно $600 млн.

После запуска ChatGPT, который обострил гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта, Google под руководством Хассабиса консолидировала больше своих усилий в сфере искусственного интеллекта вокруг Google DeepMind.

Хассабис занимает уникально ценную роль, поскольку он сочетает в себе статус основателя, элитные научные качества и лидерство в организации.

Андрей Карпатий

Андрей Карпатий — еще один соучредитель OpenAI. После того как он помог запустить крупную компанию в сфере искусственного интеллекта, словацко-канадский исследователь компьютерных технологий возглавил отдел искусственного интеллекта в Tesla, где с 2017 по 2022 год он помогал руководить разработкой систем автономного вождения на основе нейронных сетей.

Позже Карпатий ненадолго вернулся в OpenAI, прежде чем запустить Eureka Labs в 2024 году. Нет обнародованной частной оценки стоимости компании, поскольку она занимается независимыми образовательными и стартап-инициативами.

Однако состояние Карпатия оценивается от $50 до $150 млн. Карпатий остается одной из наиболее стратегически ценных фигур в сфере искусственного интеллекта благодаря способности формировать сообщества разработчиков и привлекать талантливых людей.

