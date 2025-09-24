Глава SEC Пол Аткинс планирует перенести все рынки США на блокчейн. Что это значит на практике и почему подобные изменения следует ожидать в нашей стране, рассказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
SEC переводит рынки на блокчейн: к этому следует готовиться и Украине
После подписания «ресурсного соглашения» американцы заставят украинские власти действовать оперативно и результативно, даже если представители Кабмина и Верховной Рады еще не готовы к цифровому переформатированию рынков Украины.
Думаю, наши топ-чиновники это прекрасно понимают и теперь внимательно изучают принимаемые в Вашингтоне решения, где, например, Пол Аткинс, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), уже запустил, в частности, программу «Project Crypto». Ее цель — модернизировать регулирование так, чтобы все финансовые рынки США могли работать на блокчейне.
И делается это для того, чтобы:
- создать основу токенизации рынков и интеграции DeFi;
- повысить прозрачность и снизить затраты за счет работы непосредственно на блокчейне;
- привлечь крипто-бизнесы в США.
Процесс уже активно идет, включая следующие основные шаги:
- четкая классификация криптоактивов (security или нет);
- новые правила для стейкинга, кастоды и торговли токенизированными активами;
- упрощение лицензирования и понижение барьеров для инноваций;
- введение innovation exemption — особых условий для проектов, не вписывающихся в старые законы.
Читайте также: Способна ли налоговая служба стать сервисной организацией
Украинским властям нужно не просто изучать, но и пошагово внедрять у нас в стране опыт коллег из США, уже официально осуществляющих переход на on-chain рынки. Если Вашингтон свой план успешно реализует, это будет величайшая трансформация финансовой системы за десятилетия. И Украина не должна остаться за бортом.
Комментарии