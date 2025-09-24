SEC переводит рынки на блокчейн: к этому следует готовиться и Украине

Глава SEC Пол Аткинс планирует перенести все рынки США на блокчейн. Что это значит на практике и почему подобные изменения следует ожидать в нашей стране, рассказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

После подписания «ресурсного соглашения» американцы заставят украинские власти действовать оперативно и результативно, даже если представители Кабмина и Верховной Рады еще не готовы к цифровому переформатированию рынков Украины.

Думаю, наши топ-чиновники это прекрасно понимают и теперь внимательно изучают принимаемые в Вашингтоне решения, где, например, Пол Аткинс, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), уже запустил, в частности, программу «Project Crypto». Ее цель — модернизировать регулирование так, чтобы все финансовые рынки США могли работать на блокчейне.

И делается это для того, чтобы:

создать основу токенизации рынков и интеграции DeFi;

повысить прозрачность и снизить затраты за счет работы непосредственно на блокчейне;

привлечь крипто-бизнесы в США.

Процесс уже активно идет, включая следующие основные шаги:

четкая классификация криптоактивов (security или нет);

новые правила для стейкинга, кастоды и торговли токенизированными активами;

упрощение лицензирования и понижение барьеров для инноваций;

введение innovation exemption — особых условий для проектов, не вписывающихся в старые законы.

Украинским властям нужно не просто изучать, но и пошагово внедрять у нас в стране опыт коллег из США, уже официально осуществляющих переход на on-chain рынки. Если Вашингтон свой план успешно реализует, это будет величайшая трансформация финансовой системы за десятилетия. И Украина не должна остаться за бортом.