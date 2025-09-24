Multi от Минфин
українська
24 сентября 2025, 12:45

SEC переводит рынки на блокчейн: к этому следует готовиться и Украине

Глава SEC Пол Аткинс планирует перенести все рынки США на блокчейн. Что это значит на практике и почему подобные изменения следует ожидать в нашей стране, рассказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Глава SEC Пол Аткинс планирует перенести все рынки США на блокчейн.
Глава SEC Пол Аткинс

После подписания «ресурсного соглашения» американцы заставят украинские власти действовать оперативно и результативно, даже если представители Кабмина и Верховной Рады еще не готовы к цифровому переформатированию рынков Украины.

Думаю, наши топ-чиновники это прекрасно понимают и теперь внимательно изучают принимаемые в Вашингтоне решения, где, например, Пол Аткинс, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), уже запустил, в частности, программу «Project Crypto». Ее цель — модернизировать регулирование так, чтобы все финансовые рынки США могли работать на блокчейне.

И делается это для того, чтобы:

  • создать основу токенизации рынков и интеграции DeFi;
  • повысить прозрачность и снизить затраты за счет работы непосредственно на блокчейне;
  • привлечь крипто-бизнесы в США.

Процесс уже активно идет, включая следующие основные шаги:

  • четкая классификация криптоактивов (security или нет);
  • новые правила для стейкинга, кастоды и торговли токенизированными активами;
  • упрощение лицензирования и понижение барьеров для инноваций;
  • введение innovation exemption — особых условий для проектов, не вписывающихся в старые законы.

Читайте также: Способна ли налоговая служба стать сервисной организацией

Украинским властям нужно не просто изучать, но и пошагово внедрять у нас в стране опыт коллег из США, уже официально осуществляющих переход на on-chain рынки. Если Вашингтон свой план успешно реализует, это будет величайшая трансформация финансовой системы за десятилетия. И Украина не должна остаться за бортом.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
