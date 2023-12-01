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1 декабря 2023, 17:31 Читати українською

Финансовые рынки летят вперед: чего не замечают «мамкины инвесторы»

Для фондового рынка этот ноябрь оказался одним из лучших за последние годы: вверх пошли акции как техногигантов, так и мелких компаний. Что вызвало эйфорию у инвесторов, долго ли рынки будут оставаться «зелеными», рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Для фондового рынка этот ноябрь оказался одним из самых лучших за последние годы: вверх пошли акции как техногигантов, так и мелких компаний.

«Рождественское ралли» уже в разгаре

Кто бы и что ни говорил, а «Рождественское ралли» опережает планы, и результаты уже превысили самые смелые прогнозы и ожидания. Полные оптимизма рынки продемонстрировали один из лучших результатов за последнее десятилетие: S&P 500 в ноябре вырос на 8,9%, Nasdaq — на 10,7%, Dow — на 8,8%.

Но, что интересно, это уже не рынок крупнейших семи компаний, акции которых взлетают в цене в небеса, в то время, как все остальные отстают: индекс Russell 2000, который демонстрирует динамику компаний с малой капитализацией, тоже добавил за месяц впечатляющие 8,8%. Значит, «Рождественское ралли» в разгаре, инвесторы полны оптимизма и пытаются ухватить свое, пока есть шанс…

С облигациями картина похожа — цены растут, доходность падает и все спешат что-то купить. Популярный TLT — биржевой фонд, который инвестирует в государственные облигации США со сроком погашения более 20 лет, — за месяц вырос на 9,5%, а размер Vanguard Total Bond Market, еще одного биржевого фонда, который инвестирует в широкий спектр облигаций, впервые превысил в размере $100 миллиардов. Да и неудивительно, что в ожидании возможного снижения ставок существующую доходность лучше зафиксировать, потом такой уж может и не быть.

На чем основывается оптимизм? Инфляция побеждена, экономика охлаждается, но продолжает расти, ничего не «сломалось», вот-вот, и ФРС начнет двигаться в обратную сторону, снижая ставку. По крайней мере, рынки верят именно в такой сценарий. Достоверность того, что снижение ставки случится уже в первом квартале следующего года, составляет 48%, а еще месяц назад было всего 13%. Просто картинка!

Единственное, что немного пугает, — это когда все одновременно начинают бежать в одну сторону, толкаясь локтями и переживая, что могут пропустить «шоу». Очень часто подобные забеги заканчиваются чем-то неожиданным и не очень приятным для инвесторов, особенно розничных.

Да и в нынешней ситуации, когда геополитических и макроэкономических рисков точно хватает, а цены на акции вряд ли можно считать низкими, желание гульнуть «на все» может дорого стоить. Да и со снижением ставок — дело не решено. Пауэлл и компания еще совсем недавно обещали «выше и надолго», и пока от своих слов не отказались. Увидим, что они скажут через две недели после следующего заседания ФРС.

Нефть проигнорировала ОPEC

В четверг ОPEC+ достигла соглашения, согласно которому сокращение добычи нефти продолжится и в следующем году, более того, на уровне, «который глубже, чем сейчас». Ходят слухи, что картель согласился сократить добычу еще на миллион баррелей в сутки, начиная с 2024 года, и это в дополнение к одному миллиону баррелей в сутки, которые Саудовская Аравия сокращает с лета. Говорят, что это согласовано «в принципе» и будет проголосовано на следующем заседании ОPEC+.

Цены на нефть почти никак не отреагировали на решение картеля и, в целом, находятся на достаточно невысоком уровне, что соответствует ожиданиям глобального экономического спада. Но ведь мы знаем, вдруг что-нибудь случится, а учитывая существующие геополитические риски, случиться может, что угодно, цены легко могут взлететь вверх, что, как нетрудно предположить, снова вернет нас к разговорам об инфляции и возможных действиях ФРС.

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Но это все лишь прогнозы и ожидания, а факт заключается в том, что финансовые рынки летят вперед, а инвесторы, как всегда, боятся куда-то не успеть…

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 декабря 2023, 18:51
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Мамчині інвестори бачать те, чого вже ось років зо два не помічає пан Кумпан, прогнози якого навіть в «молоко» не попадають.
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