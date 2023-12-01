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1 декабря 2023, 7:40 Читати українською

Чарли Мангер: отучил Баффета «подбирать окурки», но не поймал своего тунца

29 ноября стало известно о смерти вице-главы Berkshire Hathaway Чарли Мангера. Почти 60 лет он был правой рукой Уоррена Баффета, стал архитектором нынешней инвестиционной стратегии Berkshire и продолжал работать до последних дней. «Минфин» рассказывает о длительном жизненном пути легендарного инвестора, и вспоминает его самые лучшие советы и афоризмы.

29 ноября стало известно о смерти вице-главы Berkshire Hathaway Чарли Мангера.

Работал на Баффета еще в школе

Чарли Мангер родился в Омахе — том же городе, что и Уоррен Баффет. Более того, он жил в том же районе, всего в полквартала от дома основателя Berkshire Hathaway.

Это был богатый район города, который семья Чарли могла себе позволить — его отец работал адвокатом, а дед был судьей. Несмотря на отсутствие материальных проблем, в школьные годы Мангер самостоятельно зарабатывал на карманные расходы и по странному стечению обстоятельств подрабатывал в магазине, принадлежавшем деду Уоррена Баффета. Зарабатывал он за 10-часовой рабочий день $2 — по сегодняшней покупательной способности это около $40.

Правда, если Чарли случайно и встречал своего будущего коллегу, то товарищами они не были. Мангер был старше Уоррена на 6 лет, а для детей — это огромная разница.

В 17 лет Мангер поступил в Мичиганский университет, но не окончил его — во время Второй мировой войны, в 1943 году, он поступил в авиационный корпус. Военным пилотом Чарли не стал, после тестирования его отправили заниматься метеорологией, служил он на Аляске. Сесть за штурвал боевого самолета шансов у него и не было — из-за плохого зрения он был освобожден даже от школьных занятий по физкультуре.

После войны Мангер попытался продолжить обучение в Гарвардской юридической школе, но в поступлении ему сначала отказали — для обучения там он уже должен был иметь степень бакалавра. Здесь помогли родственные связи, бывший декан факультета был другом семьи, и после его вмешательства Чарли все же зачислили.

Собственную компанию потерял из-за убытков

Свою профессиональную карьеру Чарли начал в юридической сфере. Сначала, как наемный работник, а в 1962 году с несколькими партнерами основал собственную юридическую компанию, которая специализировалась на сопровождении сделок с недвижимостью.

В том же году он основал и свою инвестиционную компанию. Она демонстрировала неплохие результаты, на протяжении 13 лет генерировала прибыль, которая опережала индексы. Но кризис 1973—1974 годов компания не пережила. Сначала ее активы обвалились на 32%, а потом — еще на 31%, что было хуже даже плохой динамики S&P 500. Поэтому свое дело пришлось закрыть.

Хотя свою профессиональную карьеру Мангер проводил в Калифорнии, в 1959 году он ненадолго посетил родную Омаху, и этот визит повлиял на всю его дальнейшую жизнь. Там его на обед пригласили друзья. Среди гостей был и Уоррен Баффет, который уже руководил несколькими инвестиционными обществами. Молодые люди быстро нашли общий язык и остались друзьями на всю жизнь.

Хотя инвесторы поддерживали близкие отношения, вместе они начали работать только в 1978 году, когда Мангер присоединился к правлению Berkshire Hathaway и оставался в компании до последних дней.

Отучил Баффета «подбирать окурки»

«Чарли сделал мне самый лучший подарок, который человек может сделать кому-то другому. Он сделал меня лучшим человеком, чем я был бы при других обстоятельствах. Он дал мне много хороших советов. Благодаря Чарли я прожил лучшую жизнь», — подытожил Баффет их отношения.

Во время многочисленных выступлений Баффет и Мангер создавали что-то, вроде комедийного дуэта, сыпали остроумными шутками, дополняя друг друга. Вместе они без проблем вызывали смех и аплодисменты зала.

По словам Уоррена, они с Чарли никогда не ссорились. То есть, объясняет он, у них могли быть разногласия, они спорили, но это никогда не переходило на какой-нибудь более высокий эмоциональный уровень. У Мангера была коронная фраза для их прений: «Уоррен, подумай об этом еще раз. Ты умен, а я прав».

Еще до перехода на работу в Berkshire Hathaway Мангер оказал огромное влияние на Баффета и изменил саму идею его подходов. Баффет учился у легендарного экономиста Бенджамина Грэхема, основателя метода «ценностного инвестирования», нацеленного на покупку акций недооцененных компаний. То есть, если по объективным показателям стоимость акций должна составлять, например, $2, а в реальности за них просят $1,5 — значит, бумаги следует покупать и ждать, когда стоимость достигнет объективного показателя.

Однако, подход Мангера был принципиально иным: стоит забыть о покупке акций неплохих компаний по чудесным ценам, гораздо лучше покупать акции чудесных компаний по справедливым ценам. То есть, если инвестор считает условную Coca-Cola чудесной компанией, которая крепко стоит на ногах и у нее есть перспективы, он может спокойно брать ее акции без скидки.

Приняв эту стратегию, Баффет, в конечном итоге, назвал подход Грэхема «поиском окурков». Мол, инвестор бродит по улицам и ищет на тротуаре недокуренные сигареты, которые кто-то выбросил. Да, наткнувшись на хороший окурок, еще можно сделать несколько затяжек, но такой подход никогда не сделает богатым. По-настоящему разбогатеть можно, только инвестируя в компании, акции которых будут расти год за годом, обеспечивая прирост сложного процента.

Другой важный подход Мангера, который он всегда отстаивал в бизнесе, — знать предел своей компетенции. «Это не компетенция, если вы не знаете, где она заканчивается», — повторял он. Данное правило помогало вовремя остановиться и не входить в инвестиции, которые могли быть слишком рискованными из-за недостатка понимания.

Возможно, именно поэтому у Berkshire Hathaway никогда не было значительного пакета технологических компаний (исключение — Apple, но в нее инвестировали, уже когда производитель iPhone завоевал место под солнцем). И Баффет, и Мангер признавались, что плохо разбираются в секторе, а потому лучше вложат деньги в потребительские товары, банки, энергетику или транспорт.

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«Если вы будете пытаться добиться успеха в спорте, к которому у вас нет способностей, то каждый раз будете терпеть поражение. Вы должны выяснить, в какой отрасли у вас есть преимущество, к чему у вас есть способности, и действовать в этих пределах. Стать самым лучшим теннисистом в мире могут единицы.

А вот стать самым лучшим сантехническим подрядчиком в Бемидже, вероятно, под силу двум третьим из вас. Для этого требуется упорство, нужен интеллект. И если вы будете достаточно дисциплинированы, то через некоторое время постепенно узнаете все о сантехническом бизнесе в Бемидже и овладеете этим искусством. Это достижимая цель", — рассказывал он на встрече со студентами.

Жизненные ценности Мангера

Чарли любил публичные выступления и был открыт для общения со СМИ. Часто его воспринимали как своеобразного гуру, а не просто успешного инвестора и топ-менеджера многомиллиардной корпорации. Мангер же, в свою очередь, был не прочь поделиться и собственным жизненным опытом.

Легендарный инвестор был дважды женат. Первый брак оказался неудачным, а вот со второй женой они прожили вместе 54 года. Когда Мангера спросили о советах по поводу отношений и поиска хорошей жены, он ответил: «Самый лучший способ — это заслужить хорошую жену».

По его словам, секрет счастливой жизни чрезвычайно прост. «У вас не много зависти, у вас не много обиды, вы не тратите свой доход. Вы остаетесь жизнерадостными, невзирая на ваши проблемы. Вы имеете дело с надежными людьми и делаете то, что от вас требуется. Все эти простые правила так хорошо улучшают вашу жизнь, и они так банальны», — говорил он.

Значительную популярность приобрела ироническая лекция Мангера «Как сделать свою жизнь ужасной», провозглашенная в 1986 году. В ней он дает следующие вредные советы:

  • Пейте больше алкоголя и употребляйте наркотики. «У меня было четыре хороших друга — умные, общительные, веселые и начитанные. Двое уже давно на кладбище, алкоголь в их ранней смерти сыграл решающую роль. Еще двое живы, они алкоголики, но такую жизнь, как у них, можно назвать жизнью с большой натяжкой».
  • Завидуйте, никогда не прощайте, отчаивайтесь от ударов судьбы.
  • Никогда не держите свое слово, не приходите вовремя, не выполняйте свои обязательства, не пытайтесь выполнять работу качественно.
  • Никогда не думайте о том, что привело к проблемам, только об их последствиях. «Прекратите думать о причинах того или иного явления, и убогая жизнь вам обеспечена».

Советы Мангера по поводу того, как молодым людям обеспечить достаток, были удивительно простыми. «Ты должен становиться все лучше и лучше, в противном случае, ты проигрываешь. Старайся больше, работай больше, и ты будешь лучше. Трать меньше, чем зарабатываешь, и инвестируй свои сбережения», — сказал он на одной из конференций всего за месяц до своей смерти.

Последняя мечта Мангера

Несколько недель назад 99-летний Мангер дал интервью телеканалу CNBC. «Вы достаточно активны. У вас напряженный график общения», — сказал ему журналист.

«Это мое представление о должной старости», — ответил Чарли. Хотя он признал, что получил такую жизнь, не как личную заслугу.

«Я очень хорошо умею распознавать несправедливые преимущества, и я получил несправедливые преимущества в старости. Когда они пришли, я просто схватил их», — рассказал инвестор.

В то же время, он признался, что так и не осуществил одну заветную мечту. «Когда я был моложе, то заплатил бы любую сумму, чтобы поймать 200-фунтового тунца (около 90 кг). Но я никогда его не ловил», — рассказал Мангер.

Он пошутил, что в свои 99 лет стал слишком «старым и слабым», по сравнению со временем, когда ему было всего 96. «Поэтому теперь, если бы вы дали мне возможность поймать тунца, я бы просто отказался идти… есть вещи, от которых вы отказываетесь со временем», — сказал Чарли.

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Один из советов, который Мангер давал молодежи, — заранее написать собственный некролог и потом жить так, чтобы он стал правдивым. На этой неделе все крупнейшие мировые медиа опубликовали некрологи о самом Мангере. И вряд ли он мог бы быть недоволен итогом своей жизни.

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Комментарии - 1

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rudyy
rudyy
1 декабря 2023, 10:18
#
Дійсно велика людина і є чому повчитися
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