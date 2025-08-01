Как погоня ИИ стала важнее для инвесторов, чем решения ФРС

На фондовом рынке царит настоящая лихорадка, подпитанная инвестициями в искусственный интеллект и квартальными отчетами технологических гигантов. Пока розничные инвесторы скупают акции, игнорируя тревожные инфляционные сигналы и аккуратную позицию ФРС, профессиональные игроки рынка продолжают фиксировать прибыль. Что действительно происходит на финансовых рынках и стоит ли готовиться к коррекции? В своем еженедельном обзоре финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан анализирует важнейшие события недели и их возможное влияние на будущее рынка.

АІ-мания

Интересная неделя, насыщенная огромным количеством событий — политических, экономических и корпоративных — каждое из которых, само по себе, способно изменить настроения инвесторов и ситуацию на рынках. И очень интересно наблюдать, как АІ-мания в искусном исполнении многотриллионных компаний заставляет инвесторов заряжаться оптимизмом, игнорируя инфляцию, действия ФРС и заявления Пауэлла. Хотя, выскажу предположение, что АІ-затмение охватило преимущественно розничный сегмент, который продолжает активно покупать акции уже 11 неделю из 12 прошедших.

«Умные деньги», профессиональные инвесторы, продолжают их продавать уже в течение 31 из последних 33 недель. Вот такой плюрализм мнений и действий. Как сказал один известный специалист: «Когда рыночная капитализация некоторых технологических компаний за одну ночь растет на величину, превышающую стоимость некоторых индустриальных секторов или рынков отдельных стран, или, например, капитализацию индекса малых компаний, можно заключить, что пузырь скоро лопнет».

Возможно такой вывод некоторым может показаться преувеличением, ведь в воображении многих инвесторов «акции всегда растут», но действительно, согласитесь, вряд ли можно считать рост Microsoft и Meta на полтриллиона долларов за одну ночь ординарным событием.

Розничный сегмент разогрет, страх что-то упустить не дает покоя, провоцируя инвесторов на агрессивные покупки, а рассчитывающий Goldman Sachs Speculative Trading Indicator достиг 10-летнего максимума. Объемы торговли с «плечем» тоже продолжают увеличиваться, достигнув в июне рекордных $1,01 триллиона.

Остается только упомянуть о трех «L» Баффетах, которые губительны для инвестора: Ladies, Liquor, Leverage (торговля с плечом). Хотя умирать от этих грехов можно достаточно долго.

Квартальные результаты технологических гигантов, отчитывавшихся на этой неделе — Microsoft, Meta, Apple и Amazon — оказались лучше, чем ожидалось, что помогло первым двум компаниям преодолеть новые исторические рекорды с точки зрения цены их акций.

Инвесторы были просто в восторге от многомиллиардных капитальных инвестиций в AI, которые планируют осуществить оба гиганта в ближайшее время, и никто пока не задается вопросом их целесообразности и доходности, главное — вкладывать и обещать.

Как четверть века назад инвесторов завораживало само слово «дотком», так сейчас сплошной магией является словосочетание «Искусственный интеллект». Аpple оказалась не такой ловкой — похвастаться достижениями в AI пока не может, но чтобы хоть чем-то порадовать инвесторов заверила, что готова купить какую-нибудь хорошую АИ компанию, чтобы не отставать от коллег по цеху.

Что ж, это тоже вариант, ведь деньги у Apple есть. Amazon на этот раз отставал: хуже чем ожидалось прогноз операционной прибыли на следующий квартал заставил акции покраснеть. Но, в целом, что ни говорите, а «Магическая семерка» действительно магическая — квартальные результаты пяти компаний просто замечательные, проблемы только у Tesla, ну и объявление квартальных результатов Nvidia, капитализация которой первой в мире превысила четыре триллиона долларов, еще впереди.

Заседание ФРС

Заседание ФРС прошло без каких-либо особых сюрпризов: центральный банк оставил ставку неизменной уже пятое заседание подряд — в диапазоне 4,25%-4,5% — хотя на этот раз два руководителя ФРС и выразили несогласие с таким решением, заявив о сомнениях относительно потенциального влияния тарифов президента Трампа на инфляцию.

На решение регулятора рынки отреагировали положительно — собственно, никто и не прогнозировал, что в этот раз ставку снизят. И все было бы хорошо, если бы Пауэлл во время пресс-конференции не заявил, что «никаких решений по сентябрю не принято», имея в виду возможность снижения ставки на следующем заседании ФРС, в сентябре, на что рынки, собственно, рассчитывали.

До выступления Пауэлла вероятность снижения на 25 бп в сентябре составляла 63%, после — 38%, вероятность того, что все останется, как есть, до выступления была 36%, после — 61%. Молодец Пауэлл — не прогибается, даже под бешеным давлением Трампа, который сразу же после заседания назвал главу ФРС «полным неудачником, который обходится стране в триллионы долларов», и это еще не самое плохое из сказанного.

Повторюсь — молодец Пауэлл! Похоже, все правильно делает, ведь вряд ли стоит говорить о либерализации монетарной политики, если инфляция не снижается, а у рынков есть силы жить в режиме перманентных исторических рекордов.

Уже после заседания ФРС были объявлены значения РСЭ Index, которым ФРС меряет инфляцию. Индекс вырос на 2,6% в годовом исчислении, что существенно превышает целевые показатели рынка труда и является самым высоким за последние четыре месяца.

Базовый РСЕ превысил ожидания, выросши на 2,8% и сигнализируя, что проблема инфляции еще далеко не решена. Думаю, Пауэлл прав, когда говорит, что эффект «трамповых тарифов» только начинает действовать и хуже всего впереди.

О тарифах писать бессмысленно, ведь все меняется настолько быстро и хаотично, что многие, кажется, не только перестали понимать логику процесса, если она там вообще была, но и отчаялась хоть как-то отследить последовательность действий.

Одно переносится, другое откладывается, что-то увеличивается, несколько уменьшается полный хаос. После того, как в четверг Трамп наказал тарифами целый ряд стран, все испугались и рынки покраснели. Надолго ли? Не факт, что в ближайшие дни снова все кардинально не изменится.

Рынок труда США

Вишенкой на торте экономических показателей, обнародованных на этой неделе, стал Отчет о состоянии рынка труда. В июле рынок труда США прибавил меньше рабочих мест, чем ожидалось, в то время как уровень безработицы повысился.

Просмотр данных по предыдущим месяцам показал, что за последние месяцы было добавлено гораздо меньше рабочих мест, чем первоначально считалось. Экономика США в июле добавила 73 000 рабочих мест, что меньше 104 000, как ожидали экономисты.

Уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, что соответствовало ожиданиям. Средняя почасовая заработная плата в июле выросла на 3,9% по сравнению с прошлым годом, что выше ожиданий и еще раз заставляет упомянуть об инфляции.

Итак, что имеем? Есть сильно разогретый рынок, на который планы расходования миллиардов на АИ оказывают гораздо большее влияние, чем решения ФРС и объявления ключевых макроэкономических показателей. И, мне кажется, это сигнал того, что лучше быть осторожным.