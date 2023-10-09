Ремонт «под ключ» от застройщика — сколько это стоит в 2023 году и почему о нем стоит задуматься

Ремонт — всегда трата времени, денег и нервов. Чтобы избавить людей от лишних хлопот, связанных с обустройством купленного нового жилья, застройщики предлагают услугу ремонта «под ключ». Вместе с компанией «Интергал-Буд» мы выясняли, что это такое, сколько стоит и о чем нужно знать покупателю, заказывая эту услугу у застройщика.

Что такое ремонт «под ключ» от застройщика

Ремонт под ключ — это услуга от строительных компаний, которую предлагают при покупке квартиры. Заказчик и исполнитель договариваются о комплексе работ — от дизайнерского ремонта до генеральной уборки после ремонта. Застройщики гарантируют, что в результате выполненных работ квартира будет полностью готова к заселению.

Обычно, в перечне работ, которые должны выполнить строители, можно увидеть следующие пункты:

составление плана ремонта вместе с покупателем квартиры и разработка специального проекта;

перепланировка квартиры (если этого захотят владельцы) и получение разрешений в соответствующих инстанциях;

расчет затрат на ремонт и утверждение сметы. Согласование стоимости работ и материалов;

прокладка или замена электропроводки;

выравнивание стен, полов, потолка;

финишная отделка квартиры;

генеральная уборка после ремонта, после которой жилье готово к заселению.

Данный перечень может меняться, в зависимости от пожеланий клиента и предложений застройщика. Так, например, компания «Интергал-Буд», которая одна из первых на рынке стала предоставлять своим клиентам услугу ремонта «под ключ», предлагает им выбрать среди нескольких вариантов ее реализации.

Первый в компании называют «оптимальным решением». Он представлен в трех дизайнерских стилях (минимализм, новая классика, скандинавский) и содержит чистовую отделку помещения, обои под покраску, влагостойкий ламинат, плитку в мокрых зонах, установку межкомнатных дверей, освещение, электрофурнитуры, теплого пола, обустройство санузлов, в том числе сантехническим оборудованием и бойлером.

Второй — «меблированный ремонт», где ко всему, что указано выше, прилагается мебель, шторы, бытовая техника. То есть это абсолютно готовая к заселению квартира. Это идеальное решение для людей, которые спешат с заселением в новое жилье.

«Такое предложение особенно актуально сейчас, когда часть населения, к сожалению, потеряли свои дома и имущество в них. Мы же предлагаем решение, при котором заехать в новую квартиру и почувствовать уют дома можно сразу после получения ключей», — объясняет руководитель отдела инвестиций и аналитики компании «Интергал-Буд» Анна Анисимова.

Третье предложение — кухонный гарнитур — опционально. Его можно дозаказать к «оптимальному решению».

«Ремонт „под ключ“ — популярная практика во многих странах. И мы хотим, чтобы она стала привычной и на нашем рынке», — добавила представитель «Интергал-Буд».

Сколько стоит ремонт «под ключ»

В «Интергал-Буд» уверили, что, несмотря на рост стоимости материалов и работ, компания не повышала цены на ремонты, а, наоборот, существенно снизила.

«Если говорить о базовом предложении — в два раза от предыдущего прайса. Мы понимаем, что значительная часть наших соотечественников оказалась в затруднительном положении, платить по $400-$500 и более за квадратный метр отделки нового жилья для многих непосильно», — отметила Анисимова.

Стоимость ремонта в «Интергал-Буд» сегодня стартует от $180 за квадратный метр выполненных работ. Однако, конечная же стоимость зависит от того, какой именно вариант ремонта выберет покупатель.

Чтобы рассчитать конечную стоимость квартиры с ремонтом, к цене за квадрат, в соответствии с выбранными условиями, необходимо добавить стоимость ремонта от застройщика.

В настоящее время в «Интергал-Буде» предлагают следующие цены:

$180-$250 — за базовый ремонт, в зависимости от количества комнат;

— за базовый ремонт, в зависимости от количества комнат; $600 — за ремонт и меблировку;

— за ремонт и меблировку; +$3 800 — в случае дозаказа кухонного гарнитура (это мебель и вся необходимая кухонная техника: холодильник, посудомойка, духовка, варочная панель, вытяжка).

Заказать ремонт «под ключ» или делать самостоятельно?

В «Интергал-Буде» посчитали, что если делать ремонт самостоятельно, то для покупателя трехкомнатной квартиры площадью в 84 «квадрата» только меблировка и отделка жилья техникой обойдется примерно в $30 000. Если же добавить к этому стоимость самого ремонта, то сумма вырастет до $70 000.

Заказав услугу ремонта с меблировкой от застройщика за $600 за квадратный метр, общая стоимость жилья составит примерно $50 000, что значительно дешевле.

«И это без учета стоимости дизайн-проекта, которая стартует от $30 за квадратный метр, то есть еще плюс $2 500 в наших приблизительных расчетах. В случае заказа „квартиры под ключ“ это все входит в стоимость», — объясняет Анисимова.

Не забывайте также о расходах покупателя, которые вообще трудно посчитать, когда он решается делать ремонт самостоятельно: время, усилия и нервы, которые тратятся на поиск профессиональной бригады рабочих, необходимых материалов, контроль качества работ. У тех, кто выберет услугу ремонта «под ключ», этих хлопот не будет.

Какие материалы используют застройщики?

Этот вопрос волнует едва ли не каждого покупателя квартиры, которые задумываются над тем, чтобы заказать услугу ремонта «под ключ». Ведь такие работы выполняются не на один год и отнестись к этому процессу нужно с особой внимательностью.

Как правило, покупатель согласовывает материалы, которые будут использованы во время ремонта, на этапе планирования стоимости услуг от застройщика.

В «Интергал-Буд» объяснили, что материалы выбирают, исходя из их функциональных характеристик.

«Не всегда цена однозначно определяет качество. Поэтому мы смотрим на соотношение стоимости и наших требований. Мы стараемся избегать некачественных материалов, ведь это приведет к рекламациям со стороны наших покупателей», — уверяет Анисимова.

К тому же, в компании уточнили, что хорошую стоимость на материалы удается благодаря двум главным факторам:

собственным договоренностям с поставщиками;

оптовым объемам закупок.

«То есть тот материал, который мы покупаем, для нас будет значительно дешевле, чем если покупатель недвижимости решит приобрести его самостоятельно в розницу», — рассказала представитель застройщика.

Вопросы, которые обязательно нужно согласовать покупателю с застройщиком

Чтобы на этапе принятия работ не возникло конфликтных ситуаций, необходимо согласовать все нюансы еще при заказе ремонта.

К примеру, покупателю нужно будет выбрать одно из предложенных застройщиком дизайнерских решений. А также подписать договор с утвержденным перечнем:

работ, которые должны быть выполнены;

материалов, которые будут использованы.

«Возможны минимальные изменения с нашей стороны, и мы оставляем за собой это право. Например, указанная коллекция плитки заканчивается, мы физически не в состоянии использовать именно ее, поэтому мы выбираем максимально похожую, которая не хуже по характеристикам. Бывает всякое, тем более, сейчас война», — объяснили в «Интергал-Буд».

Вместо вывода

Отделка жилья самостоятельно — длительный и дорогостоящий процесс. Выбирая квартиру «под ключ», покупатель получает экономию не только денег, но и собственного времени, усилий, в конце концов, нервов.

Поскольку для многих украинцев ремонт от застройщика — это новое предложение, которое может вызвать определенные сомнения, в «Интеграл-Буде» предложили интересное решение, чтобы их развеять. Застройщик обустроил в некоторых своих ЖК специальные шоурумы. Это уже отделанные квартиры, просмотрев которые, можно воочию убедиться, за что именно вы, в итоге, заплатите.

«Тот факт, что процент сделок на покупку квартир с ремонтом в проектах „Интергал-Буд“ ежегодно растет, является подтверждением, что наше предложение конкурентное и выгодное», — подытожила Анна Анисимова из «Интергал-Буд».