Ралли золота и серебра продолжается: какие цены увидим в конце февраля

Цены на золото и серебро переживают драматические ралли, на которых многие спекулянты заработали миллиарды. Всему виной очередной рост геополитических, военных и экономических рисков, который провоцирует то значительный приток спекулятивного капитала на рынок драгоценных металлов, то не менее активный отток «горячих» денег в моменты фиксации прибыли. Какие сценарии изменения цены золота мы увидим в ближайшее время, рассказывает «Минфин».

1 февраля 2026 года на рынке драгоценных металлов произошел резкий обвал цен, затронувший золото и серебро, после достижения ими исторических максимумов — $5 608 за унцию золота в конце января и около $121 за унцию серебра. Цена на «желтый металл» упала до уровня «дна» около $4405 утром 2 февраля, а серебро провалилось за этот же период до отметки в $71,85. Такие темпы провала драгметаллов стали антирекордными с 80-х годов прошлого века.

График золота



График серебра

Но ралли по драгметаллам продолжаются. Уже буквально в конце торговой сессии 2 февраля золото и серебро стали быстро отыгрывать утраченное, что продолжилось частично и 3-го числа. На фоне этого у инвесторов сейчас продолжает оставаться чувство определенного шока. Причем двоякого.

С одной стороны, те кто вложился в золото и серебро еще год назад и более, то есть до февраля 2025 года или даже чуть позднее остались в значительных плюсах, хотя и с ощущением, что они «не дожали» всех возможностей заработать на пике стоимости. Дело в том, что еще год назад — в феврале 2025 года золото продавалось по цене около $2814 за унцию, а серебро и вовсе по $31,58. То есть даже после рекордного обвала до $4405 и $71,85, если бы инвесторы продали активы на минимумах, они заработали около $1591 за год на унции золота и около $40,27 за год на серебре. А это составило заработок на золоте более чем в 1,57 раза от первоначальных вложений и на серебре более, чем в 2,28 раза. То есть таким инвесторам явно «грех жаловаться».

С другой стороны, такова уж природа человека, что даже заработав рекордные барыши, владельцы золота и серебра, купленного год назад теперь «жалеют», что не продали его в конце января на пиковых уровнях, ведь тогда они заработали бы в 1,99 раза больше начальных вложений на золоте и почти в 3,83 раза больше в серебре.

Кроме этого, инвесторы увидели, что и рынки драгметаллов на страхе и при умелом «подогреве» может качать в «разные» стороны. Правда, учитывая капиталоемкость этого рынка — спекулятивные ставки для таких ралли должны составлять даже не миллиарды долларов, а десятки миллиардов.

Что обвалило металлы

Что касается непосредственно обвала 1−2 февраля, то мне представляется, что против золота и серебра сработали несколько факторов, которые за счет своей синергии и привели к такой рекордной просадке цены.

С одной стороны, Дональд Трамп наконец-то определился с преемником действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Им стал Кевин Уорш, который в мировых финансовых кругах считается сторонником жесткой монетарной политики и, скорее всего, займет более решительную позицию по борьбе с инфляцией на посту главы ФРС США с мая 2026 года.

Уорш н в 35 лет стал самым молодым членом совета управляющих ФРС, работая в период кризиса 2008 год и тогда справился с этой нелегкой миссией. Но для инвесторов такое решение Дональда Трампа означает, что темпы снижения ставок Федрезервом и главное сроки понижений ставок в 2026 году могут быть существенно скорректированы. Поэтому стоит ли делать 100-процентную ставку на скорое начало цикла нового снижения ставок Федрезерва — сейчас «под вопросом». Таким образом, этот драйвер роста стоимости драгметаллов может сработать не в полную силу и будет еще больше растянут во времени.

С другой стороны, стоит признать, что одну из ключевых ролей в провокации распродаж драгметаллов сыграло и повышение CME Group требований к залоговому обеспечению по фьючерсам. То есть, многие спекулянты, активно использующие кредитное плечо при торговле драгметаллами не смогли обеспечить его «живыми деньгами» в том объеме, который потребовал CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group), как крупнейший в мире рынок финансовых деривативов.

Напомню, что эта группа включает Чикагскую товарную биржу (CME), Чикагскую торговую палату (CBOT), Нью-Йоркскую товарную биржу (NYMEX) и Commodity Exchange, Inc. (COMEX). Именно CME Group обеспечивает клиринг и расчеты, предоставляя доступ к глобальным рынкам для хеджирования рисков и спекулятивной торговли. Поэтому, своим решением о повышении требований по залоговому обеспечению CME Group практически заставил спекулянтов закрывать свои позиции. А другие варианты ликвидности для продолжения спекуляций в этот момент оказались для них «дорогими».

А вот быстрое восстановление ценников на золото и серебро, которое уже наблюдается, — это скорее всего влияние «тихих» покупок центробанков многих стран (тот же Китай, Турция, Польша, Азербайджан и т. д. ), которые в этом проседании увидели шанс купить металлы (в первую очередь, золото) несколько дешевле. Цифры таких «незаметных» покупок мы увидим в статистике центробанков уже за февраль. К ним, без «лишнего шума» присоединилось и часть крупнейших мировых частных фондов, которые при диверсификации своих активов делают ставку и на драгоценные металлы.

Что будет с ценами до конца февраля

Проблемы в мировой экономике, повышенные военные риски вокруг противостояния США-Иран и США-Китай, война рф в Украине, и непростая ситуация на Ближнем Востоке в секторе Газа — никуда не делись. Все это будет стимулировать осторожные новые покупки небольшими инвесторами как золота и серебра после их проседания в тех объемах, которые они смогут обеспечить своими денежными ресурсами в пределах повышенных требований CME Group. Частично продолжат свои покупки и центробанки. Правда, снова это будут делать «втихую», чтобы не подогревать цены.

Поэтому, некоторое повышение цен на золото и серебро после обвала можно рассматривать как коррекцию рынков после серьезной спекулятивной атаки.

Часть инвесторов уже открыто говорит о том, что считает ситуативный провал ценников по серебру сигналом к его покупке перед очередным ростом к цели в $100 и выше за унцию. Именно такой сценарий закладывает тот же Роберт Кийосаки.

С прогнозом по поведению цен на золото в феврале сложнее, так как после закрытия значительных спекулятивных позиций на ситуативно сузившемся рынке, значительную роль в дальнейшем формировании тренда будет играть позиция центральных банков по покупке металла в резервы, а также поведение крупных частных инвесторов в золотые ETF.

Я прогнозирую, что такие страны как Китай, Польша, некоторые арабские страны до конца февраля воспользуются шансом ситуативного проседания рынка золота и ухода с него больших объемов спекулятивного капитала. Они продолжат снова «без лишнего шума» скупать золото в резервы. А если к этому добавится реальная война США-Иран, то золото быстро вернется к уровням около $4950-$5250 за унцию, что подтянет и цены на серебро к отметкам в $85-$100 за унцию.

На что обратить внимание

На месте тех инвесторов, кто рассматривает новые вложения в драгметаллы (особенно в золото), я бы поставил этот процесс «на паузу» и внимательно проследил бы за поведением цен в ближайшие 5−7 рабочих дней.

Если коррекция в сторону роста продолжится, то это укажет на то, что центробанки стали опять докупать золото в резервы.

Если же рынок ближайших 3−7 рабочих дней после текущего небольшого взлета ценников продемонстрирует «боковой тренд» или опять начнет снижение, то я бы уже ждал дальнейшего развития событий и не спешил бы с новыми покупками, так как это будет указывать на его возможное проседание на $200-$350 до конца февраля.

По серебру я бы посмотрел в эти же 3−5 дней за общим трендом. И если серебро cнова снизится к уровням в $62-$70 за унцию, то я бы его докупал. Если же котировки серебра будут в этот период «в боковике» — то я бы также не торопился с его покупкой до большего понимания ситуации.

При росте котировок серебра я бы начал осторожные его покупки, так как вероятность его возврата к уровням $95-$110 к концу февраля станет сценарием с очень высокой вероятностью.