Ралли золота и серебра продолжается: какие цены увидим в конце февраля

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 7:48 Читати українською

Ралли золота и серебра продолжается: какие цены увидим в конце февраля

Цены на золото и серебро переживают драматические ралли, на которых многие спекулянты заработали миллиарды. Всему виной очередной рост геополитических, военных и экономических рисков, который провоцирует то значительный приток спекулятивного капитала на рынок драгоценных металлов, то не менее активный отток «горячих» денег в моменты фиксации прибыли. Какие сценарии изменения цены золота мы увидим в ближайшее время, рассказывает «Минфин».

Цены на золото и серебро переживают драматические ралли, на которых многие спекулянты заработали миллиарды.

1 февраля 2026 года на рынке драгоценных металлов произошел резкий обвал цен, затронувший золото и серебро, после достижения ими исторических максимумов — $5 608 за унцию золота в конце января и около $121 за унцию серебра. Цена на «желтый металл» упала до уровня «дна» около $4405 утром 2 февраля, а серебро провалилось за этот же период до отметки в $71,85. Такие темпы провала драгметаллов стали антирекордными с 80-х годов прошлого века.

График золота


График серебра

Но ралли по драгметаллам продолжаются. Уже буквально в конце торговой сессии 2 февраля золото и серебро стали быстро отыгрывать утраченное, что продолжилось частично и 3-го числа. На фоне этого у инвесторов сейчас продолжает оставаться чувство определенного шока. Причем двоякого.

С одной стороны, те кто вложился в золото и серебро еще год назад и более, то есть до февраля 2025 года или даже чуть позднее остались в значительных плюсах, хотя и с ощущением, что они «не дожали» всех возможностей заработать на пике стоимости. Дело в том, что еще год назад — в феврале 2025 года золото продавалось по цене около $2814 за унцию, а серебро и вовсе по $31,58. То есть даже после рекордного обвала до $4405 и $71,85, если бы инвесторы продали активы на минимумах, они заработали около $1591 за год на унции золота и около $40,27 за год на серебре. А это составило заработок на золоте более чем в 1,57 раза от первоначальных вложений и на серебре более, чем в 2,28 раза. То есть таким инвесторам явно «грех жаловаться».

С другой стороны, такова уж природа человека, что даже заработав рекордные барыши, владельцы золота и серебра, купленного год назад теперь «жалеют», что не продали его в конце января на пиковых уровнях, ведь тогда они заработали бы в 1,99 раза больше начальных вложений на золоте и почти в 3,83 раза больше в серебре.

Кроме этого, инвесторы увидели, что и рынки драгметаллов на страхе и при умелом «подогреве» может качать в «разные» стороны. Правда, учитывая капиталоемкость этого рынка — спекулятивные ставки для таких ралли должны составлять даже не миллиарды долларов, а десятки миллиардов.

Что обвалило металлы

Что касается непосредственно обвала 1−2 февраля, то мне представляется, что против золота и серебра сработали несколько факторов, которые за счет своей синергии и привели к такой рекордной просадке цены.

С одной стороны, Дональд Трамп наконец-то определился с преемником действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Им стал Кевин Уорш, который в мировых финансовых кругах считается сторонником жесткой монетарной политики и, скорее всего, займет более решительную позицию по борьбе с инфляцией на посту главы ФРС США с мая 2026 года.

Уорш н в 35 лет стал самым молодым членом совета управляющих ФРС, работая в период кризиса 2008 год и тогда справился с этой нелегкой миссией. Но для инвесторов такое решение Дональда Трампа означает, что темпы снижения ставок Федрезервом и главное сроки понижений ставок в 2026 году могут быть существенно скорректированы. Поэтому стоит ли делать 100-процентную ставку на скорое начало цикла нового снижения ставок Федрезерва — сейчас «под вопросом». Таким образом, этот драйвер роста стоимости драгметаллов может сработать не в полную силу и будет еще больше растянут во времени.

С другой стороны, стоит признать, что одну из ключевых ролей в провокации распродаж драгметаллов сыграло и повышение CME Group требований к залоговому обеспечению по фьючерсам. То есть, многие спекулянты, активно использующие кредитное плечо при торговле драгметаллами не смогли обеспечить его «живыми деньгами» в том объеме, который потребовал CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group), как крупнейший в мире рынок финансовых деривативов.

Напомню, что эта группа включает Чикагскую товарную биржу (CME), Чикагскую торговую палату (CBOT), Нью-Йоркскую товарную биржу (NYMEX) и Commodity Exchange, Inc. (COMEX). Именно CME Group обеспечивает клиринг и расчеты, предоставляя доступ к глобальным рынкам для хеджирования рисков и спекулятивной торговли. Поэтому, своим решением о повышении требований по залоговому обеспечению CME Group практически заставил спекулянтов закрывать свои позиции. А другие варианты ликвидности для продолжения спекуляций в этот момент оказались для них «дорогими».

А вот быстрое восстановление ценников на золото и серебро, которое уже наблюдается, — это скорее всего влияние «тихих» покупок центробанков многих стран (тот же Китай, Турция, Польша, Азербайджан и т. д.), которые в этом проседании увидели шанс купить металлы (в первую очередь, золото) несколько дешевле. Цифры таких «незаметных» покупок мы увидим в статистике центробанков уже за февраль. К ним, без «лишнего шума» присоединилось и часть крупнейших мировых частных фондов, которые при диверсификации своих активов делают ставку и на драгоценные металлы.

Что будет с ценами до конца февраля

Проблемы в мировой экономике, повышенные военные риски вокруг противостояния США-Иран и США-Китай, война рф в Украине, и непростая ситуация на Ближнем Востоке в секторе Газа — никуда не делись. Все это будет стимулировать осторожные новые покупки небольшими инвесторами как золота и серебра после их проседания в тех объемах, которые они смогут обеспечить своими денежными ресурсами в пределах повышенных требований CME Group. Частично продолжат свои покупки и центробанки. Правда, снова это будут делать «втихую», чтобы не подогревать цены.

Поэтому, некоторое повышение цен на золото и серебро после обвала можно рассматривать как коррекцию рынков после серьезной спекулятивной атаки.

Часть инвесторов уже открыто говорит о том, что считает ситуативный провал ценников по серебру сигналом к его покупке перед очередным ростом к цели в $100 и выше за унцию. Именно такой сценарий закладывает тот же Роберт Кийосаки.

С прогнозом по поведению цен на золото в феврале сложнее, так как после закрытия значительных спекулятивных позиций на ситуативно сузившемся рынке, значительную роль в дальнейшем формировании тренда будет играть позиция центральных банков по покупке металла в резервы, а также поведение крупных частных инвесторов в золотые ETF.

Я прогнозирую, что такие страны как Китай, Польша, некоторые арабские страны до конца февраля воспользуются шансом ситуативного проседания рынка золота и ухода с него больших объемов спекулятивного капитала. Они продолжат снова «без лишнего шума» скупать золото в резервы. А если к этому добавится реальная война США-Иран, то золото быстро вернется к уровням около $4950-$5250 за унцию, что подтянет и цены на серебро к отметкам в $85-$100 за унцию.

На что обратить внимание

На месте тех инвесторов, кто рассматривает новые вложения в драгметаллы (особенно в золото), я бы поставил этот процесс «на паузу» и внимательно проследил бы за поведением цен в ближайшие 5−7 рабочих дней.

Если коррекция в сторону роста продолжится, то это укажет на то, что центробанки стали опять докупать золото в резервы.

Если же рынок ближайших 3−7 рабочих дней после текущего небольшого взлета ценников продемонстрирует «боковой тренд» или опять начнет снижение, то я бы уже ждал дальнейшего развития событий и не спешил бы с новыми покупками, так как это будет указывать на его возможное проседание на $200-$350 до конца февраля.

По серебру я бы посмотрел в эти же 3−5 дней за общим трендом. И если серебро cнова снизится к уровням в $62-$70 за унцию, то я бы его докупал. Если же котировки серебра будут в этот период «в боковике» — то я бы также не торопился с его покупкой до большего понимания ситуации.

При росте котировок серебра я бы начал осторожные его покупки, так как вероятность его возврата к уровням $95-$110 к концу февраля станет сценарием с очень высокой вероятностью.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами