Спрос на нефть растет: как на это отреагирует ОПЕК+ и ФРС

После публикации последних показателей инфляции в Соединенных Штатах Америки и комментариев Федеральной резервной системы инвестиционные настроения улучшились. Ключевые фондовые индексы растут 4 недели подряд. S&P 500 за это время вырос на 10%, Nasdaq 100 прибавил 12,3%, Dow Jones плюс 8,8%. Рынок с вероятностью 4,5% ожидает повышения ставки на следующем заседании регулятора, которое запланировано на 13 декабря. Значительное количество инвесторов считает, что ФРС достигла пика процентной ставки и на горизонте — мягкая политика. Окрыленные успехом игроки фондового рынка не подмечают опасности.

Благодаря чему удалось снизить инфляцию

Можно выделить три ключевых фактора, благодаря которым удалось добиться значительного снижения инфляции:

Поднятие ключевой процентной ставки Уменьшение денежной массы Снижение цен на энергоносители, в частности, на нефть

Цикл повышения ключевой процентной ставки Федеральная резервная система начала весной 2022 года. Ставка была поднята с 0,25% до текущих 5,5%.

График изменения ключевой процентной ставки ФРС за 2022−2023 годы

Источник: Tradingeconomics

С этого же времени началось сокращение денежной массы. Денежный агрегат М2 уменьшился с $21703 млрд до $20754,9 млрд.

Денежный агрегат М2 (США)

Источник: Tradingeconomics

Нефть в указанный период времени заметно подешевела (примерно на 35%). Для тех, кто следил за ситуацией, это было ожидаемо, поскольку США продавали черное золото из резервов.

График изменения стоимости фьючерсов на нефть марки Brent

Источник: Tradingview

Сейчас ситуация изменилась. Если первые два инструмента влияния на инфляцию (ключевая процентная ставка, денежная масса) полностью под контролем ФРС, то последний рычаг больше недоступен, поэтому его рассмотрим более подробно.

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Нефть и ее влияние на инфляцию

Действительно ли стоимость нефти имеет столь значительное влияние на инфляцию? Может это ошибочное суждение?

Мы решили не изобретать велосипед и просто наложили кривую изменения потребительской инфляции в США на график изменения стоимости нефти.

Влияние стоимости нефти на инфляцию

Источник: Минфин

Представленная иллюстрация является лучшим доказательством того, что цена нефти оказывает значительное влияние на инфляционные показатели. Нефть находится в стоимости почти всех товаров и многих услуг.

Обладая этой информацией и спрогнозировав нефтяные котировки, можем предусмотреть дальнейшие шаги ФРС, поскольку инфляция — ключевой индикатор, на который опирается регулятор в своей денежно-кредитной политике.

Рынок нефти сейчас

Как уже было выше упомянуто, Соединенные Штаты Америки с марта 2022 года оказывали давление на стоимость нефти, создавая дополнительное предложение, продавая энергоноситель из резервов и демпингуя цену. Это действие вместе с усилением денежно-кредитной политики привело к снижению инфляции с 9,1% до текущих 3,2%. Для достижения таргета (2%) осталось совсем немного, но последний рубеж, вероятно, будет самым тяжелым.

Любые резервы обладают свойством заканчиваться. США, распродав 180 млн баррелей нефти перешли к пополнению запасов, вместо дополнительного предложения мы получаем дополнительный спрос, способствующий росту стоимости.

Международное энергетическое агентство заявляет, что дефицит на рынке нефти в четвертом квартале 2023 года будет составлять около 900 000 баррелей в день. Агентство повысило прогнозы по мировому потреблению топлива в этом году, указывая на неожиданно высокое потребление в Китае.

«Мировой спрос на нефть продолжает превышать ожидания», — говорится в последнем ежемесячном отчете парижского агентства. Однако рост мирового предложения нефти также превышает ожидания, поскольку рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы.

Более мягкий прогноз соответствует падению цен, которое мы наблюдаем последние несколько недель. Исчезли опасения, что конфликт на Ближнем Востоке нарушит экспорт нефти и усугубит инфляционное давление, в то время как экономическая ситуация в Китае ухудшается.

Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 2,4 миллиона баррелей в день до рекордных среднегодовых 102 миллионов баррелей в день. Рекордное потребление в Китае составит около 75% роста, в то время как использование топлива в США привело к повышению прогноза.

Параллельно ОПЕК+ ограничивает добычу нефти на 1 млн баррелей в день и согласно ожиданиям на встрече представителей группы 30 ноября будет объявлено о продлении срока действия этого ограничения.

Последний отчет CFTC по сырой нефти свидетельствует о бычьем настроении среди нефтяных трейдеров. За неделю предшествовавшего отчету открыто 11271 новых лонг-контрактов по сравнению с 1018 шорт-контрактов, соотношение 11:1. Общая длинная позиция превышает короткую более чем на 60 тыс. контрактов (1 контракт = 1000 баррелей нефти = 158 988 литров).

Отчет CFTC по сырой нефти от 14 ноября 2023

Источник: cftc.gov

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Следующие шаги ФРС

Подытоживая анализ рынка нефти выделяем три ключевых момента:

США больше не в состоянии оказывать давление на стоимость нефти; На рынке черного золота присутствует значительный дефицит; Главные игроки способствуют росту цен.

Учитывая это, мы считаем, что на нефтяном рынке сложились достаточно сильные предпосылки для отскока цены. Согласно нашим расчетам стоимость нефти до конца года может достигнуть диапазона в $90-$100 за баррель.

Логично предположить, что на фоне удорожания энергоносителей подпрыгнет инфляция, которая будет побуждать ФРС к дальнейшему усилению денежно-кредитной политики.

Текущее состояние экономики США позволяет это делать, а значит, в начале 2024 года инвесторов может ожидать неприятный сюрприз в виде очередного поднятия ставки.