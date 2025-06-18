Поможет ли минеральное соглашение с США возродить нашу добывающую промышленность

Какие секторы добычи «упали», почему, есть ли перспектива их восстановления, «Минфину» рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Драматическое падение показателей в ключевых отраслях и пессимистические ожидания бизнеса заставляют задуматься о долгосрочных перспективах украинской добывающей промышленности.

Украинский промышленный сектор переживает один из самых сложных периодов в последние годы. Статистические данные за первые месяцы 2025 года демонстрируют спад в производстве, и в первую очередь — в добывающей отрасли, которая угрожает стабильности всего промышленного комплекса страны. Если в 2024 году украинская промышленность еще пыталась восстановить довоенные объемы производства, то 2025 год начался с тревожных сигналов об углублении кризисных явлений.

По данным Государственной службы статистики, по итогам первого квартала 2025 года, добывающая промышленность сократилась на 17,2%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Этот показатель существенно превосходит общее падение индекса промышленного производства. Учитывая, что украинская экономика в условиях военных вызовов уже работает на грани своей потенциальной мощи, это означает ограниченные возможности для стимулирования спроса без инфляционных рисков.

Спад добывающей промышленности влечет прямые последствия для государственных финансов Украины. По базовому сценарию, предполагающему сохранение текущих тенденций, потери экспортных доходов горно-металлургического комплекса в 2025 году могут превысить 1 млрд долл. США, что составит около 15% от общей экспортной выручки отрасли.

Эта ситуация усугубляет и без того сложную задачу финансирования оборонных потребностей страны. При условии, что Украина вынуждена мобилизовать внутренние ресурсы для покрытия военных расходов из-за потенциального сокращения внешней помощи, каждый потерянный доллар экспортной выручки означает необходимость компенсации из-за повышения налогов или сокращения невоенных расходов.

Какие сектора «упали»

Самые драматические изменения произошли в металлорудной отрасли, которая традиционно формировала основу украинской экспортной выручки. За январь-апрель 2025 года экспорт железорудного концентрата упал на 10,2% в натуральном измерении — до 11,15 млн тонн, и на 20,9% в денежном — до 893 млн долл. США. Ключевым фактором сокращения стало резкое падение мировых цен на железную руду.

Добыча сырой нефти и природного газа сократилась на 14,8%, по итогам первого квартала, несмотря на краткосрочную коррекцию в марте. Особо критическая ситуация сложилась в угольной отрасли, где спад производства достиг 42,1%.

Остановка в 2024 году крупнейшей в стране угольной шахты «Покровская», из-за обстрелов российских оккупационных войск и приближения линии фронта, стала ударом по всей отрасли, поскольку это предприятие было единственным внутренним поставщиком кокса для украинской металлургической промышленности.

Добыча строительных полезных ископаемых также испытала существенное влияние кризисных процессов. Хотя добыча камня, песка и глины показала рост на 8,3% в марте в месячном измерении, это, скорее, отражает сезонное восстановление строительных работ.

По итогам квартала, отрасль демонстрирует стагнацию с минимальным приростом 0,5%, что свидетельствует о глубоких структурных проблемах даже в тех сегментах добывающей промышленности, которые меньше зависят от экспортной конъюнктуры.​

Как чувствует себя экономика

Спад добывающей промышленности происходит на фоне всеобщего ухудшения макроэкономической ситуации в Украине. Наша страна сталкивается с тремя фундаментальными вызовами:

ограниченными производственными мощностями из-за постоянных российских атак,

большим фискальным дефицитом (19% ВВП в 2025 году, и уже анонсировано дополнительное увеличение расходов бюджета) и

значительным внешнеторговым дисбалансом (в январе-мае экспорт товаров составил 16,9 млрд долл. США, а импорт — 31,3 млрд долл. США).

Добывающая промышленность особенно уязвима к этим вызовам из-за своей капиталоемкой природы и высокой зависимости от стабильного энергоснабжения. Разрушение более 50% электроэнергетических мощностей страны российскими обстрелами и резкое повышение тарифов на электроэнергию оказали дополнительное давление на себестоимость добычи.

Ключевой проблемой остается высокая зависимость добывающей промышленности от государственных энергетических тарифов. Дополнительная финансовая нагрузка на предприятия добывающей отрасли создает невозврат НДС за экспортируемую продукцию.

В то же время следует отметить необходимость продолжения борьбы с коррупцией и теневыми схемами в добывающей отрасли. Закрытие налоговых лазеек и усиление контроля за деятельностью частных предпринимателей, занимающихся незаконной добычей полезных ископаемых, может стать важным источником дополнительных поступлений в бюджет.

Результаты майского опроса промышленных предприятий подтверждают пессимистические настроения в отрасли. Индикатор деловой уверенности в промышленности снизился до -6,4%, что является самым худшим показателем за последние восемь месяцев. Для добывающей промышленности ситуация еще хуже: баланс заказов на производство продукции составляет -40%, а обеспеченность заказами в среднем составляет всего четыре месяца, что является критически низким показателем для капиталоемких производств.

Внешнеэкономические факторы давления

Основным рынком сбыта для украинского минерального сырья остается Китай, доля которого, например, превышает 70% экспорта железной руды. Замедление роста китайской экономики, торговая война, начатая Администрацией США Д.Трампа, и структурные изменения в металлургической отрасли КНР негативно влияют на спрос на украинское сырье. Китайские металлурги все больше ориентируются на высококачественную руду с содержанием железа более 65%, в то время как украинские ГОК специализируются в основном на концентрате с содержанием 62−65%.

Конкуренция со стороны ведущих мировых поставщиков сырья также усиливается. У бразильских и австралийских компаний существенные преимущества в себестоимости добычи благодаря высокому содержанию полезных компонентов в рудах и большим масштабам производства. Логистические и страховые расходы, связанные с российской вооруженной агрессией, также не играют в пользу Украины.

Перспективы обновления

Подписанное в апреле 2025 года соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере минералов и природных ресурсов может стать важным фактором для возрождения украинской добывающей промышленности, хотя ее реальные экономические результаты будут ощутимы только в отдаленной перспективе.

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер откровенно отметил, что это соглашение не принесет немедленных финансовых результатов, и сейчас играет в первую очередь политическую роль. Волкер подчеркнул, что любая финансовая отдача от этой инициативы будет возможна только после окончания войны и после долгих лет инвестиций в добывающий сектор.

Администрация США также выдвинула жесткие условия по участию Китая в добывающей отрасли Украины. Вашингтон требует от Киева гарантий, что КНР ни при каких обстоятельствах не получит доступ к украинскому рынку редкоземельных металлов, особенно под видом участия в послевоенном восстановлении. Это требование отражает глобальную конкуренцию между США и Китаем за контроль над критически важными минералами, ведь Китай контролирует около 69% мирового производства редкоземельных элементов.

В настоящий момент для успешного преодоления кризиса добывающая промышленность Украины нуждается в подходе, сочетающем краткосрочные меры стабилизации и долгосрочную стратегию структурной модернизации. Важно сосредоточиться на расширении производственных мощностей, а также устранении логистических узких мест в портах и пограничных переходах, обеспечении стабильной поставки электроэнергии, и создании стимулов для возвращения украинских работников из-за рубежа.

Успешное обновление добывающей промышленности требует не только преодоления текущих кризисных явлений, но и проведения глубоких структурных реформ. Технологическая модернизация горно-обогатительных комбинатов для повышения качества концентрата до уровня 67−68% железа позволит украинским предприятиям лучше конкурировать на мировых рынках и получать премию за качество продукции.

Геологоразведка и освоение новых месторождений редкоземельных металлов и лития могут стать стратегическим направлением развития отрасли на следующее десятилетие. Спрос на эти материалы стремительно растет в связи с развитием зеленой энергетики и ростом продаж электромобилей, что создает уникальные возможности для Украины позиционировать себя, как надежного поставщика критически важных материалов для европейской и американской промышленности.

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Ключевым вызовом для долгосрочного развития украинской добывающей промышленности остается критическая необходимость перехода от экспорта сырья к производству продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны.

Нынешняя модель, когда Украина экспортирует железорудный концентрат стоимостью 100 долл. США за тонну, тогда как готовые стальные изделия стоят уже в 5−10 раз больше, является экономически неэффективной и стратегически опасной. В последние годы доля сырья в украинском экспорте продолжает расти, что говорит о деиндустриализации страны.

Особенно перспективным является производство компонентов для «зеленой» энергетики — от литий-ионных батарей до ветрогенераторов, ведь европейские и американские партнеры активно ищут альтернативу российским и китайским поставщикам.

При условии реализации минерального соглашения с США и привлечения соответствующих технологий, Украина способна стать не просто поставщиком сырья, а полноценным производителем высокотехнологичной продукции для глобальных цепей стоимости.