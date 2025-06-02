Доходы украинских предприятий в первом квартале снизились

За первые три месяца 2025 года крупные и средние компании Украины заработали 241,2 миллиарда гривен, что на 12,4 миллиарда гривен или 4,9% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом пишет глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев .

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Основные источники прибыли

Промышленность обеспечила 38% общего положительного результата, принеся 91,5 миллиарда гривен, а финансовый и банковский сектор прибавил 30,2%, что составляет 72,9 миллиарда гривен. Всего предприятия, получившие прибыль, заработали 304,6 миллиарда гривен, что на 4,7% ниже, чем в прошлом. Наибольший вклад в прибыль внесли промышленность — 124,4 миллиарда гривен (40,8%), финансовая и банковская деятельность — 73,5 миллиарда гривен (24,1%), а также торговля и ремонт транспортных средств — 47,7 миллиарда гривен (15,7%).

Секторы с убытком

Общий убыток компаний, завершивших квартал с отрицательным результатом, составил 63,4 миллиарда гривен, что составляет 96,1% от прошлогоднего показателя. Более половины убытков пришлось на промышленность — 32,9 миллиарда гривен. Единственным сектором с отрицательным балансом доходов и убытков стало здравоохранение, где убыток достиг 824,5 миллиона гривен. Доля убыточных предприятий осталась на уровне прошлого года — 26,8%.

Проблемные отрасли

Самая сложная ситуация сложилась в сельском хозяйстве, где 56,3% предприятий оказались убыточными по сравнению с 38,2% в прошлом году. В сфере здравоохранения доля убыточных компаний выросла с 29,8% в 2024 году до 49,7% в 2025 году. В секторе транспорта, складского хозяйства и почтово-курьерской деятельности убыточными стали 42,9% предприятий против 38,6% в прошлом году. В то же время в гостинично-ресторанном бизнесе ситуация улучшилась: доля убыточных компаний уменьшилась с 64,1% до 29,7%.