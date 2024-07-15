Покушение на Трампа: как отреагировал доллар, биткоин, акции и трежерис

На прошлой неделе основные американские индексы продолжили рост. Однако все эти события затмило покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Это событие мгновенно поменяло расклады на многих финансовых рынках.

Первой реакцией трейдеров стала покупка доллара и биткоина, а вот долгосрочные казначейские облигации США начали активно распродавать, пишет Reuters. Покушение и реакция на него многократно повысили шансы Трампа на победу, и такое поведение инвесторов — их реакция на это.

Логика тут следующая: возвращение республиканца в Белый дом приведет к смягчению фискальной политики и повышению пошлин, отмечает Bloomberg. Такие действия могут усилить инфляцию и замедлить снижение ставки ФРС. Это, в свою очередь, укрепит доллар и ослабит бонды.

Доллар США после покушения на Трампа укрепился по отношению ко всем остальным валютам «Большой десятки». Трейдеры также стали скупать доллар, как актив-убежище, из опасений, что риски эскалации насилия в США могут спровоцировать политическую нестабильность и волатильность рынка, пишет Trading Economics.

Биткоин после упомянутых событий поднялся до $62,7 тыс., достигнув почти двухнедельного максимума. Bloomberg связывает этот рост с «прокриптовалютной позицией» Трампа.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник поднялась выше 4,2%, немного восстановившись с четырехмесячных минимумов. Рынки рассматривают потенциальную победу Трампа, как «бычий» фактор для доходности казначейских облигаций, поскольку его политика считается инфляционной.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США выросли. Контракты на S&P 500 подорожали на 0,3%, на Nasdaq 100 — на 0,5%, на Dow Jones Industrial Average — на 0,2%.

«Что касается акций, я не думаю, что это (возможная победа Трампа на выборах — ред.) изменит траекторию на общем уровне, хотя некоторые акции выиграют от более низких корпоративных налогов и более слабого регулирования», — считает Майкл Первес из Tallbacken Capital.

Кроме политических дивидендов, Трамп получил и очевидный бизнес-профит: на премаркете акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании соцсети Truth Social, подорожали более чем на 70%.

Взлеты и падения недели на американском рынке

«Минфин» отобрал акции, которые на прошлой неделе показали самый большой рост или падение.

Прошлая неделя оказалась удачной для инвесторов в солнечные электростанции. Акции профильных компаний взлетели после того, как стало известно, что июньская инфляция в США упала до самого низкого уровня за более чем три года.

Sunrun (RUN), компания по производству солнечной энергии для дома, выросла до самого высокого уровня за месяц. Бумаги Nextracker (NXT), мирового лидера поставок интеллектуальных солнечных трекеров и программных решений для распределенной генерации солнечной энергии, подскочили выше ключевого уровня.

Самый активный рост показали акции Enphase Energy (ENPH), разработчика и производителя солнечных микроинверторов, аккумуляторов и зарядных станций для электромобилей.

В предыдущие несколько лет акции компании сектора солнечной энергетики активно снижались: инфляция и рост процентных ставок затруднили финансирование проектов, что не нравилось инвесторам.

Однако в этом году акции сектора стабилизировались. В мае президент США Джо Байден поднял тарифы на китайские солнечные элементы с 25% до 50% из-за того, что Китай «использовал недобросовестные методы, благодаря которым ему удалось обеспечить своим компаниям доминирующие позиции в глобальной цепочке поставок элементов для производства солнечной энергии», — заявила администрация Байдена.

Однако политические расклады снова могут отправить акции компаний солнечной энергетики в крутое пике. В случае прихода к власти, Дональд Трамп может поставить под сомнение налоговые льготы на чистую энергию в рамках Закона президента Джо Байдена о снижении инфляции", — пишет Investors.

Тем не менее аналитики InvestorPlace, одной из крупнейших и старейших независимых финансовых исследовательских фирм США, называют ENPH одной из трех акций зеленой энергетики, которые могут принести инвесторам неплохой доход.

«Акции ENPH сейчас торгуются на уровне 7,48% от продаж за последний год, тогда как в прошлом году этот показатель в среднем составлял около 8,64%. Таким образом, не исключено, что Enphase может вырасти до уровня предыдущей оценки. Однако этого может не произойти в 2024 финансовом году. При этом аналитики прогнозируют, что продажи вырастут на 44,4% — до $2,11 млрд — в конце 2025 финансового года.

Enphase может рассчитывать на сильную поддержку в 2026 году. Таким образом, это одна из самых «зеленых» энергетических акций, за которыми стоит следить", — пишет InvestorPlace.

Акции производителя электромобилей Rivian (RIVN) активно росли 6 дней подряд. Компания сообщила об отличных результатах за второй квартал: на своем заводе в штате Иллинойс было произведено 9 612 автомобилей, а поставлено 13 790 машин, что превысило ранее заявленный диапазон ожиданий в 13 000−13 300 электрокаров.

Руководство компании ожидает, что в этом году будет выпушено 57 тыс. машин.

Этот позитив наложился на более масштабную новость: неделей ранее Volkswagen Group заявила о своих планах вложить до $5 млрд в Rivian через недавно созданное совместное предприятие. Оно позволит компаниям обмениваться платформами электромобилей и технологиями программного обеспечения.

Главный исполнительный директор Rivian Джордж Скэринг заявил, что это вливание капитала обеспечит его компанию необходимыми ресурсами для разработки менее дорогих и компактных спортивных автомобилей R2. Их дебют ожидается в начале 2026 года, в дополнение к предлагаемым моделям кроссоверов R3.

Кроме того, ожидается, что сотрудничество позволит Rivian снизить операционные расходы, воспользовавшись большими объемами заказов на поставки, включающие полупроводниковые чипы и другие компоненты.

Rivian опубликует свои финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года 6 августа, после окончания торгов на фондовом рынке.

Акции Corning (GLW), производителя специальной оптики для промышленных потребителей, на прошлой неделе достигли самого высокого уровня с начала 2022 года, сообщает Investopedia. Так инвесторы отреагировали на улучшения прогнозов по финансовым результатам. Компания объяснила такой пересмотр растущим спросом на свою продукцию, используемую в приложениях для создания искусственного интеллекта.

Оптические решения компании позволяют сетям ИИ соединять большие кластеры графических процессоров, повышая эффективность и плотность сети.

GLW прогнозирует, что выручка составит около $3,6 млрд, что на $200 млн больше, чем озвучивалось ранее.

Генеральный директор Corning Уэнделл Уикс в своем пресс-релизе заявил, что компания уверенно стартовала с планом «Трамплин», начав выкуп акций во втором квартале из-за уверенности в его успехе. Реализация «Трамплина» позволит компании в ближайшие 3 года практически удвоить годовой объем продаж.

За какими событиями будут следить инвесторы США, Европы и Азии

В ближайшие дни рынки будут переваривать покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. На этой неделе в Милуоки состоится съезд Республиканской партии, на котором Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты от республиканцев. Его речь может стать первым публичным выступлением после покушения.

О других важных событиях недели, к которым будет приковано внимание инвесторов, пишет Investing.

Выступление главы ФРС Пауэлла

Глава ФРС Джером Пауэлл даст интервью Дэвиду Рубенштейну в Экономическом клубе Вашингтона. После интервью запланирована сессия с вопросами.

В своем недавнем выступлении на Капитолийском холме Пауэлл подчеркнул текущие усилия центрального банка по борьбе с инфляцией и его приверженность двойному мандату.

Пауэлл также выразил осторожный оптимизм в отношении инфляционных тенденций, отметив некоторую уверенность в том, что инфляция будет двигаться вниз к цели в 2%. Однако он уточнил, что пока преждевременно утверждать, что тенденция к достижению целевого уровня в 2% будет устойчивой.

Сезон отчетности американских компаний

Сезон отчетности за II квартал начался на прошлой неделе. В этот понедельник, 15 июля, свои финансовые показатели раскроют Goldman Sachs и BlackRock.

Поскольку на Уолл-стрит по-прежнему доминирует тема искусственного интеллекта, инвесторы будут внимательно следить за доходами ASML, крупнейшего в ЕС производителя оборудования для чипов, и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMС), крупнейшего в мире контрактного производителя чипов. Свою отчетность компании опубликуют в среду и четверг (17 и 18 июля) соответственно.

В календаре отчетов также значатся Morgan Stanley и Bank of America. Они завершат сезон раскрытия отчетности для банков с Уолл-стрит. Отчетов на этой неделе ждут от компаний, входящих в индекс Dow Jones, — Johnson & Johnson, American Express, UnitedHealth и Travelers.

Решение ЕЦБ по процентной ставке

Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем заседании 18 июля сохранит свои текущие процентные ставки после их снижения в июне. Соответствующие прогнозы укрепили недавние комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что ЕЦБ нужно больше доказательств преодоления инфляции.

«Мы ожидаем, что ЕЦБ отложит решение по процентной ставке на июльском заседании. Пресс-конференция должна быть посвящена будущему курсу процентных ставок и событиям во Франции», — говорится в сообщении Morgan Stanley по поводу предстоящего события.

Пленум Ц К Компартии Китая

В центре внимания в Азии будет Китай. С 15 по 18 июля в Пекине состоится одно из главных внутриполитических событий года — третий пленум Центрального комитета Компартии (ЦК КПК). Он проходит раз в пять лет и традиционно посвящается экономическим вопросам.

Аналитики Bloomberg выделяли три темы, которым руководство КПК, по их мнению, может уделить особое внимание. Пленум может постановить увеличить налоги, проработать повышение пенсионного возраста и объявить о новых конкретных мерах для привлечения инвесторов.

Календарь экономических данных США

Во вторник, 16 июля, Бюро переписи населения США опубликует данные о розничных продажах за июнь. Консенсус-прогноз предполагает снижение розничных расходов на 0,1% в помесячном выражении после роста на 0,1% в мае, пишет MarketWatch.

Одним из главных событий станет публикация в среду, 17 июля, «Бежевой книги» Федеральной резервной системы, сборника информации о текущих экономических условиях в каждом из двенадцати округов ФРС.

На предстоящей неделе также будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и розничным продажам.