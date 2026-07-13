Пока толпа гонится за ИИ-компаниями, крупные деньги перетекают в электричество

Напряжение на фондовом рынке растет. Почему это важно для всех? Если там прорвет, то зальет всех. Как реагируют инвесторы на ключевые проблемы и куда уже начали мигрировать деньги из сектора ИИ, рассказал соучредитель робоэдвайзера HUG'S и инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Рынки бьют рекорды

Всего за месяц ожидания роста ставки ФРС уже 29 июля взлетели с 8% до 34%. Новый глава ФРС ранее заявил, что не ждите от него прогнозов. А это риск роста волатильности.

Одновременно в Японии йена тестирует дно. И если там монетарные власти решат укрепить йену, это может стать иголкой для текущего хрупкого рынка.

Тем временем фондовый рынок в США переписывает исторические максимумы. А обычные люди всё чаще чувствуют, что под ногами что-то поехало. Как это уживается — и что это значит для ваших денег?

Начнём с того, на чём вообще держится этот праздник. А держится он на двух вещах: на дешевых деньгах и на вере в искусственный интеллект. Денег в системе много, все настроены оптимистично, и всё чаще акции покупают буквально в долг — через опционы, кредитное плечо, займы у брокера.

И тут озвучивают удивительную мысль, которую ранее говорили про банки, а теперь применили к рынку акций: рынок стал «слишком большим, чтобы ему позволили долго падать». Сегодня акциями владеют около 55% американцев, и именно акции — а не недвижимость — стали главным богатством домохозяйств. Если рынок сильно просядет, пострадает потребление, пенсии, уверенность в завтрашнем дне. А впереди ноябрьские выборы. Поэтому у властей есть все причины вмешаться — деньгами, гарантиями, поддержкой.

Но это не значит, что рынок не может рухнуть. Меняется форма риска. Долгий медленный спад стал политически невыносимым — а вот короткий и резкий обвал по-прежнему возможен. Ровно так начиналось в 1929-м: сначала биржа, потом оптимизм переворачивается в панику, и уже следом проблемы перекидываются на реальную экономику.

Теперь вторая сторона — реальная экономика. Безработица низкая, около 4,2%, и это вводит в заблуждение. США вошли в режим «мало нанимают — мало увольняют». За последний год экономика создавала в среднем лишь ~42 тысячи рабочих мест в месяц против ~183 тысяч в спокойные 2010-е, и почти весь рост — в здравоохранении, где нужны сиделки за стареющим населением (много из вас готовы быть сиделками?). Доля людей, которым тяжело найти работу, — на пятилетнем максимуме. Американцы неожиданно начали резать траты по кредитным картам: когда человек тревожится за будущее, он инстинктивно поджимается. А банкротства малого бизнеса выросли на 50% за год. Вот вам разрыв: индексы сияют, а локальная экономика США уже под давлением дорогого кредита. Настоящее замедление, если оно придёт, начнётся не с гигантов, а отсюда.

Как зарабатывать на ИИ

Третье — ядро всей истории. Весь бум упирается в один простой вопрос: а ИИ вообще окупается? Внедряют его уже всерьёз — 81% крупных компаний используют ИИ-агентов, производительность растёт примерно на 18%. Но есть подвох: каждый запрос к ИИ стоит денег (это называют «токенами»), и стоит так дорого, что часто съедает всю экономию. Некоторые компании сжигают годовой бюджет за пару месяцев. Поэтому следующий этап будет не про «внедрять любой ценой», а про «а где прибыль?». Добавьте сюда, что дешёвые китайские модели грозят превратить ИИ из премиального продукта в дешёвый ширпотреб — а это бьёт по марже ровно тех западных компаний, вокруг которых сейчас больше всего ажиотажа.

Пока толпа гонится за модными ИИ-компаниями, крупные деньги тихо перетекают в скучное: электричество, энергосети, трансформаторы, медь, оборонку, инфраструктуру. Почему? Потому что настоящее узкое место ИИ — не чипы, а энергия. В одной только крупной энергосистеме США больше 37 гигаватт уже одобренных мощностей не могут начать строиться из-за разрешений и местной политики. Модель можно напечатать за ночь. А трансформатор или медный рудник — нет, они делаются годами. 15 лет инвесторы платили премию за «легкие» цифровые бизнесы без заводов. Теперь рынок впервые за долгое время начинает платить за тех, кто владеет физической мощностью.

Тем временем на счетах инвесторов лежит огромная денежная подушка (около $7,9 трлн в фондах денежного рынка). Если И И докажет свою пользу — сегодняшний оптимизм оправдан. Главная опасность второго полугодия — не гарантированный крах, а две конкретные вещи: неожиданное повышение ставки ФРС (помним, что вероятность повышения уже 29 июля подскочила с 8% до 34%) или сокращение вложений самих ИИ-компаний. И, к слову, скучный сбалансированный набор — акции, облигации, сырьё и наличные поровну — в этом году спокойно обгоняет тех, кто поставил всё на ИИ.

Вывод простой. «Рынок» — это не «экономика», а «ИИ» — это не только чипы. Музыка продолжать играть. Порой слишком громко. Танцевать под нее никто не запрещает. Но умные деньги уже потихоньку двигаются от блестящей витрины к скучным, трудно заменимым вещам — электричеству, металлу, инфраструктуре и бизнесам, которые зарабатывают реальные деньги уже сегодня (HALO). Когда музыка звучит особенно громко, стоит смотреть не на тех, кто громче всех аплодирует, а на тех, кто тихо идёт к выходу — и на то, что именно они спокойно докупают.