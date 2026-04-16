Почему странам, работающим с МВФ, нужны новые деньги

При разработке кредитных программ МВФ не учитывает свои же выводы — от последствий введения мер жесткой экономии до формата налогообложения. Проводимый в настоящее время обзор структуры программ и условий кредитования, который Фонд проводит раз в десять лет, предоставляет уникальную возможность изменить эту ситуацию. Об этом в колонке для Project Syndicate пишет Тимоти Калдас, заместитель директора Института ближневосточной политики Тахрир.

Весенние встречи Международного валютного фонда (МВФ) в этом году проходят на фоне повышенной экономической неопределенности и пристального внимания к возможностям и подходам организации. Леволиберальные критики утверждают, что МВФ навязывает заемщикам регрессивные меры жесткой экономии, усугубляя бедность, тормозя экономический рост и подрывая способность стран достигать устойчивости долгов.

С правой стороны администрация президента США Дональда Трампа обвинила МВФ в «mission creep» — отклонении от основной задачи поддержания макроэкономической стабильности. Хотя не все эти обвинения справедливы, сам Фонд признает необходимость реформ. Его исследователи уже выявили ключевые изменения, а руководство их подтвердило. Но внедрение этих изменений идет медленно.

Что не так с исследованиями Фонда

Ключевой пример — выводы МВФ 2016 года о политике жесткой экономии. Десять лет назад экономисты Фонда показали, что сокращение государственных расходов во время кризиса усугубляет неравенство, нанося ущерб как «уровню, так и устойчивости роста». Главная причина связана с «фискальными множителями»: влиянием изменений государственных расходов на ВВП.

Как показал Всемирный банк, расходы на программы социальной защиты, такие как денежная помощь бедным, дают огромную отдачу — каждый потраченный доллар добавляет 2,50 доллара в местную экономику. Динамика очевидна: малоимущие семьи тратят полученные деньги на товары и услуги, побуждая бизнес расширяться и нанимать больше работников, которые затем увеличивают собственные расходы. Но обратный эффект тоже верен: каждый доллар, сокращенный из социальных расходов, убирает из экономики 2,50 доллара.

Тем не менее жесткая экономия остается центральной частью программ МВФ. В результате рост постоянно оказывается ниже прогнозов Фонда — другими словами, чем жестче экономия, тем больше разрыв между прогнозом и реальностью. Оценки устойчивости долгов, на которых опираются программы МВФ, часто оказываются неточными, оставляя страны, выполняющие требования Фонда, в необходимости дополнительного экстренного финансирования.

Что показывают исследования по налогам и какие меры рекомендуем МВФ

Аналогично управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева призывала к повышению налогов на богатых, объясняя, что прогрессивное налогообложение — самый эффективный инструмент правительств для финансирования бюджетов и сокращения неравенства без ущерба для роста. Напротив, регрессивные налоги, такие как НДС, подрывают рост, увеличивая неравенство, ослабляя потребление и отпугивая инвестиции и создание рабочих мест. Несмотря на эти выводы, большая часть официальных рекомендаций МВФ все еще продвигает регрессивные налоговые меры для стран с низким и средним доходом.

Этот разрыв между принципами и практикой также проявляется в ограниченном понимании МВФ политики и политической экономики. 85% руководителей миссий Фонда сообщают, что политические проблемы — «главное препятствие» для реализации рекомендаций МВФ, но организация продолжает нанимать только экономистов. Ее недостаток политической экспертизы и знаний о конкретных странах — это вопрос политики, а не недосмотра.

Египет как яркий пример провала программ МВФ

Чтобы увидеть провалы МВФ в действии, достаточно взглянуть на Египет. За последнее десятилетие страна прошла четыре последовательные программы МВФ и теперь является третьим по величине должником Фонда в абсолютных цифрах с долгом в 9,4 миллиарда долларов. В обмен на эти кредиты правительство сократило универсальные системы социальной защиты, урезало социальные расходы и повысило регрессивные налоги, такие как НДС и таможенные пошлины.

Египет изначально не стал — по крайней мере, сразу — разбираться с массивной сетью военных предприятий, которые отпугивают частные инвестиции и поглощают государственные ресурсы. МВФ не знал достаточно о политической экономике Египта, чтобы включить этот вопрос в ранние кредитные программы. Только в 2022 году, после предоставления Египту 20 миллиардов долларов за шесть лет, Фонд наконец начал вводить условия для компаний, принадлежащих армии.

В основном МВФ придерживался традиционного подхода с предсказуемыми результатами. Меры жесткой экономии и налогов увеличили бедность, подавили внутренний спрос, и частный сектор сокращался 106 из последних 120 месяцев. ВВП Египта сократился с 351 миллиарда долларов в 2016 году до 349 миллиардов в 2025 году, несмотря на рост населения на 30%. Тем временем внешний долг утроился. В прошлом году египтяне стали второй по численности группой нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу — отражение роста бедности и отсутствия рабочих мест в стране.

Что изменить в программах МВФ

Макроэкономическая стабильность зависит от устойчивости долгов, которая в свою очередь требует устойчивого, инклюзивного и устойчивого роста. Чтобы выполнить свою миссию, МВФ должен разрабатывать программы, специфичные для каждой страны, чувствительные к политическим реалиям и включающие собственные выводы Фонда о том, что стимулирует — и подрывает — рост. Вместо навязывания экономии такие программы должны использовать государственные инвестиции в социальную защиту и базовые услуги. Они также должны включать прогрессивные налоги вместе с мерами по укреплению налоговых возможностей правительств.

Десятилетний обзор конструкции программ МВФ и условий, который сейчас проводится, дает Фонду возможность отказаться от устаревших и контрпродуктивных политик и воплотить в жизнь свои исследования, приняв доказательный подход, необходимость которого признают собственные сотрудники и руководство Фонда. На фоне нарастающей экономической волатильности время для этого не может быть более подходящим. МВФ и его акционеры не должны упустить этот шанс.