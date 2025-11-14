Multi от Минфин
українська
14 ноября 2025, 12:10 Читати українською

Почему самые богатые скупают землю именно сейчас

Земля стремительно превращается в один из наиболее стратегических и ценных активов в мире, дорожая быстрее, чем акции и традиционная недвижимость. Такое мнение высказал директор Института развития экономики Александр Гончаров, объясняя это явление подготовкой к глобальной токенизации активов и изменением мировой экономической модели.

Почему самые богатые скупают землю именно сейчас

Почему земля становится ключевым активом

Если очень кратко ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, то прежде всего потому, что сейчас земля дорожает быстрее акций и недвижимости, что делает ее действительно стратегическим активом.

И это на практике, в частности, означает следующее:

  1. Контроль ресурсов. Земля дает доступ к воде, урожаю, инфраструктуре и будущим зданиям.
  2. Подготовка к токенизации. В 2025—2026 гг. запускаются глобальные стандарты ISO 20022, а активы переходят в цифровую форму. Земля становится фундаментом нового денежного устройства.
  3. Смена модели экономики. Владение землей — страховка от обесценения денег, инфляции и возможного экономического кризиса 2026 года.
  4. Элитная стратегия. Пока население обсуждает цены, а миллиардеры уже активно скупают активы, которые невозможно обнулить.

Примеры глобального и украинского рынка

В подтверждение приведу несколько показательных примеров. Вот широко известный во всем мире миллиардер Билл Гейтс через свой инвестиционный фонд Cascade Investment стал крупнейшим частным владельцем сельхозземель в США (более 242 000 акров в 18 штатах). Кстати, это очень важный сигнал о разделе ресурсов перед цифровой эпохой.

А у нас в Украине крупнейшими частными владельцами сельхозземель являются «Кернел Групп» Андрея Веревского (скупает самые ценные черноземы Хмельницкой и Полтавской областей), агрохолдинги аффилированы с семьей Порошенко («Подолье ленд инвестментс» и «Упи-агро ленд инвестментс») «UkrLandFarming» Олега Бахматюка, «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка и другие.

Ну, и как сообщается в СМИ, три международных консорциума с американским капиталом уже купили значительные объемы сельскохозяйственных угодий в Украине (около 17 млн гектаров). В частности, упоминаются такие компании, как Cargill, DuPont и Monsanto.

Вывод

Скупка земель в настоящее время — это часть глобального передела ресурсов, проходящая параллельно с цифровизацией финансов и переходом мира к DLT-инфраструктуре. Когда активы пойдут в токены, владельцы земли станут ключевыми игроками новой мировой экономики.

Автор:
Гончаров Александр
Директор Института развития экономики Украины Гончаров Александр
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
