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1 мая 2023, 15:36 Читати українською

Почему компания Цукерберга дорожает, а Pinterest падает после хорошего отчета

Индексы США S&P500 и DJI подросли на последней неделе апреля, завершив торги на позитиве. Какие акции показали себя лучше рынка, а какие — наоборот огорчили инвесторов, «Минфину» рассказали инвестиционные аналитики Никита Гуппал, Владимир Стойко и Олег Лысенко.

Американские фондовые индексы в начале торгов в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний.

Взлеты недели

Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) +14.57%

В пятницу Bank of America повысил рейтинг крупнейшего в мире производителя игрушек с неудовлетворительного до нейтрального и целевую цену его акций с $42 до $63. Инвесторы верят, что компания сможет достичь целевых показателей этого года.

  • Чистая выручка в первом квартале составила $1 млрд, превысив ожидаемые $878,4 млн;
  • Чистый убыток составил $22,1 млн, или 16 центов на акцию

Еще одна причина для роста — лицензионное соглашение Hasbro и его конкурента Mattel, по которому компании начнут выпускать совместные продукты. Hasbro будет выпускать игры Monopoly под брендом Barbie с осени 2023 года, а Mattel — игры UNO под брендом Transformer и автомобили Hot Wheels с 2023-го и 2024-го годов соответственно.

Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) +12.89%

В четверг акционеры Meta Platforms впервые за год почувствовали энтузиазм: акции социального медиа-гиганта выросли почти на 14% после хорошего отчета о прибыли и положительных перспектив развития бизнеса.

До закрытия американских фондовых рынков акции Meta (META) выросли до $238,56 — уровня, который бумаги компании показывали в последний раз в феврале 2022 года.

В прошлую среду Meta сообщила о доходах от рекламы в 1-м квартале в размере $28,1 млрд при прогнозе $26,88 млрд.

Кроме того, Meta Platforms отметила, что почти завершила серию сокращений: компания потеряет 11 тыс рабочих мест. Уменьшение штата — часть программы по сокращению расходов. Генеральный директор Марк Цукерберг охарактеризовал этот год, как «год эффективности» для компании.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) +11,6%

Акции Microsoft растут сами и драйвят рост технологических компаний. Высокие доходы, о которых отчитался технологический гигант, ослабили опасения инвесторов. Они ведь сомневались в том, что ИИ станет основным драйвером роста и опасались, что рост сектора облачных вычислений замедлится.

  • выручка за квартал увеличилась на 7% до $52,9 млрд.
  • Доходы от производительности и бизнес-процессов выросли на 13 %,
  • доходы от Intelligent Cloud — на 16 %,
  • Квартальная прибыль составила $2,45 на акцию, на $0,22 доллара выше прогноза.
  • Операционная прибыль выросла на 10% до $22,4 млрд,
  • чистая прибыль — выросла на 9%, до $18,3 млрд.

Microsoft имеет шансы стать второй после Apple компанией в мире. Пока это место держит Saudi Aramco, но это пока.

Micron Technology (NASDAQ: MU) +10,7%

Акции Micron на неделе мотало то вверх, то вниз, но по итогам недели они выросли почти на 11%. Основная причина роста американского производителя чипов — практически один шаг, который остался до одобрения правительством Индии строительства завода Micron в штате Гуджарат.

Плюс, начиная с мая Micron собирается повысить отпускные цены на свои полупроводники, и это вызвало одобрение со стороны инвесторов. И в дополнение, Micron скоро может построить еще один завод полупроводников в штате Нью-Йорк. Известия о проекте государственно-частного партнерства озвучили власти штата и СЕО Micron, однако сумму проекта пока не называли.

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Падения недели

First Republic Bank (NYSE:FRC) -75%

Акции банка рухнули на 75% за неделю и на 93% с начала года. Акции First Republic Bank упали в пятницу на новости о том, что FDIC — Федеральная корпорация страхования вкладов США — готовится объявить банк банкротом.

JPMorgan Chase (JPM), PNC Financial Services (PNC) и Citizens Financial Group (CFG) подали заявки на покупку First Republic. Сегодня FDIC приняла предложение JPMorgan по покупке First Republic Bank со всеми депозитами, включая не застрахованные депозиты, и практически всеми активами.

Enphase (NASDAQ:ENPH) -26%

Акции поставщика солнечных батарей упали на 15% во вторник после обнародования отчета за 1-й квартал 2023 года. Общее падение за неделю составило 26%. Лучшие, чем ожидалось, скорректированные прибыли и доходы за 1-й квартал, но более низкие прогнозы на 2-й квартал, ниже консенсуса Уолл-стрит, привели к самому глубокому падению акций компании с июня 2020 года.

Enphase сообщила, что ожидает доходы во 2-м квартале $700-$750 млн, что ниже консенсусной оценки аналитиков в $760 млн, и валовую маржу 41%-44%, что будет значительно ниже 1-го квартала.

Pinterest (NYSE: PINS) — -16,8%

Акции социальной сети, где пользователи могут создавать виртуальные тематические доски с различными изображениями, пошли вниз сразу после, казалось бы, хорошего отчета за первый квартал.

Компания сообщила о росте на 7% до 463 млн. числа активных пользователей (MAU), благодаря чему выросла и выручка (на 5%).

Проблема в том, что Pinterest сохраняет довольно высокие расходы, инвестируя в технологии. Это привело к падению валовой прибыли за квартал на 72% по сравнению с 75% в аналогичном квартале прошлого года. Операционные убытки компании выросли до $244 млн, в первом квартале прошлого года они составляли всего в $4 млн.

При этом компания заявила, что планирует сохранить такой уровень расходов и в следующем квартале, что вызвало разочарование инвесторов и падение ее акций.

Главные события недели

1 мая — понедельник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Bayer (BAYGN), ASML Holding NV (ASML), Atlas Copco (ATLCY).
  • Отчеты эмитентов: MGM (MGM), NXP (NXPI), Stryker (SYK).
  • В большинстве странах ЕС выходной (День труда).
  • США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель).

2 мая — вторник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: DR Horton Inc (DHI), Verbund (VERB), Entegris Inc (ENTG).
  • Отчеты эмитентов: Pfizer (PFE), BP (BP), Uber Tech (UBER), Ford Motor (F).
  • В Германии и Британии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель).
  • Евросоюз опубликует индекс потребительских цен (апрель).
  • США опубликует число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (март).

3 мая — среда

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Prada Spa (PRDSY), AptarGroup Inc (ATR), Anheuser Busch Inbev NV (BUD).
  • Отчеты эмитентов: Qualcomm (QCOM), Airbus Group (AIR), CVS Health Corp (CVS).
  • В Евросоюзе выйдут данные по уровню безработицы (март).
  • США озвучит изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель).
  • США опубликует индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель).
  • США озвучит решение по процентной ставке.

4 мая — четверг

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Intel Corporation (INTC), Glencore PLC (GLEN), Mercedes Benz Group AG (MBGn), Costco Wholesale Corp (COST).
  • Отчеты эмитентов: Apple (AAPL), Booking (BKNG), Volkswagen ST (VOWG), Shell (SHEL).
  • Германия опубликует сальдо торгового баланса (март).
  • В Британии выйдет индекс деловой активности в секторе услуг (апрель).
  • В Евросоюзе озвучат решение по процентной ставке (май).
  • США опубликует сальдо торгового баланса (март).

5 мая — пятница

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Deutsche Post AG (DPWGn), H & M Hennes & Mauritz (HEMS), Allianz (ALVG), Brown & Brown Inc (BRO).
  • Отчеты эмитентов: Adidas (ADSGN), Dominion Energy (D), Warner Bros Discovery (WBD), Raiffeisen Bank (RBIV).
  • Германия опубликует объём производственных заказов в (март).
  • Британия озвучит индекс деловой активности в строительном секторе (апрель).
  • В США опубликуют уровень безработицы (апрель).
  • В США выйдут данные изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель).
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