Почему аналитики ожидают, что стоимость Nvidia достигнет $6 трлн

Пока большинство инвесторов спорят о том, не переоценена ли Nvidia с ее нынешней капитализацией $3,6 трлн, аналитики Loop Capital считают, что гигант искусственного интеллекта может взлететь до $6 трлн — это больше, чем ВВП Германии, сообщает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Искусственный интеллект за последние несколько лет создал попутный ветер, который резко поднял акции Nvidia Corp. В конечном счете он может подтолкнуть стоимость производителя чипов к рыночному максимуму в $6 трлн, считает Loop Capital.

Такая оценка подразумевает рост более чем на 65% от текущей стоимости компании в $3,6 трлн, где она тесно соперничает с Microsoft Corp. за звание крупнейшей компании мира.

«Мы вступаем в следующую 'Золотую волну' внедрения генеративного ИИ, и NVDA находится в авангарде ещё одного существенного этапа более сильного, чем ожидалось, спроса», — написал аналитик Ананда Баруа, который поднял целевую цену на Nvidia со $175 до $250 — это максимальный прогноз на Уолл-стрит. Средний прогноз составляет около $173, что подразумевает рост примерно на 17% в течение года.

Козырь компании

«Кажется фантастикой, что фундаментальные показатели NVDA смогут усилиться от текущих уровней, но мы напоминаем, что NVDA остается, по сути, монополией для критических технологий и имеет ценовую (и маржинальную) власть», — написал Баруа, подтвердив рейтинг «Покупать».

В 2024 году акции Nvidia выросли более чем на 170%, а в 2023 — почти на 240%. Тогда выпуск ChatGPT способствовал массовому интересу к ИИ и компаниям, которые наращивали ИИ-инфраструктуру и скупали высокопроизводительные чипы Nvidia.

Хотя были опасения, что темпы расходов на ИИ могут замедлиться, последний сезон отчетности показал, что крупнейшие клиенты Nvidia, включая Microsoft, Meta Platforms, Alphabet и Amazon.com, продолжают активно инвестировать.

Расходы на ИИ могут достичь $2 трлн

Баруа сказал, что ожидает сохранения тренда в ближайшие годы. По его оценкам, различные формы расходов на вычислительные возможности ИИ могут увеличиться примерно до $2 трлн к 2028 году.

«Наша работа убедительно показывает, что 'математика просто работает', как бы фантастично это ни звучало», — написал он.

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Прогноз Loop Capital может показаться слишком оптимистичным, но история Nvidia последних лет говорит о том, что не стоит недооценивать компанию, которая превратила мечты о ИИ в триллионы долларов капитализации.