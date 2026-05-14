14 мая 2026, 8:27 Читати українською

Перспективы серебра до конца 2026 года: как заработать до 11% годовых в валюте

За последние 3 года серебро на мировом рынке подорожало примерно на 165% — с уровня около $34 за унцию до примерно $89 за унцию. А 2026 год может стать уже шестым подряд, в котором фиксируется дефицит этого металла. О дальнейших ценовых перспективах этого металла и стратегиях инвестирования в него на 2026 год расскажу подробнее.

Игры спекулянтов и политика Трампа: почему серебро дорожает последние несколько лет

Стоит сказать, что подорожание серебра ускорилось после второго избрания Дональда Трампа президентом США. Если на начало января 2024 года стоимость унции серебра находилась в районе $23−24, то на дату инаугурации Трампа (20 января 2025 года) на торгах Лондонской биржи драгоценных металлов она выросла до $30,255, а к концу декабря 2025 года — до $71−72 за унцию, то есть в 3 раза за 2024−2025 годы.

В январе 2026 года серебро достигло пика выше $110 за унцию, а затем быстро просело примерно к $80 за унцию и с периодическими колебаниями в пределах коридора $70−85 находится в настоящее время.

Стоимость серебра

До второго срока президентства Трампа рост спроса на физический металл обеспечивали электронная промышленность и «зеленая» энергетика. Кроме того, цену подогревала спекулятивная игра «на повышение» на фоне роста опасений инвесторов из-за войны рф против Украины, неясности с результатами президентских выборов в США и нарастания инфляционных процессов в США, Китае и Индии, которые относятся к числу крупнейших рынков потребления этого металла.

Граждане и инвесторы, которые уже финансово не тянули покупку дорожающего золота, часто переходили в более дешевый драгметалл — серебро.

Приход к власти Дональда Трампа с его непредсказуемой внешней и внутренней политикой и общая неопределенность спровоцировали выход многих центробанков из американского доллара в защитные активы. Это быстро подняло цену золота до уровней свыше $5000 за унцию и вызвало спекулятивный приток средств в серебро как в недооцененный актив.

В дальнейшем именно такое быстрое проседание цен на серебро с пиковых уровней $100−110 до уровней около $70−80 за унцию подтвердило, что спекулянты зафиксировали прибыль на этапе максимальных цен и быстро вышли из игры.

Почему серебро «отвязалось» от золота

Сейчас на фоне затягивающейся войны на Ближнем Востоке, продолжения войны рф против Украины, усиления роли военно-промышленного комплекса по всему миру, бурного развития ИИ с его потребностью в огромных дата-центрах и электроэнергии, а также усилившейся потребности в развитии «зеленой» энергетики и роста спроса на батареи для электрокаров — все это работает на очередной рост цен на серебро.

Причем здесь уже нет четкой привязки к динамике цен на золото и решениям ФРС США по процентным ставкам, которые ранее играли существенную роль. Сейчас эмоциональный фактор в сочетании с нарастанием неопределенности на всех рынках, подкрепленный промышленным спросом на серебро, становится определяющим в поведении инвесторов и ценообразовании на этот драгметалл.

Для понимания роли стоимости серебра в той же «зеленой» энергетике возьмем солнечные панели стандартной мощности 400 Вт. При цене серебра в начале 2025 года $28 за унцию из общей стоимости ячейки $12−14 на металл приходилось соответствующее значение.

При пиковой цене серебра $110 за унцию стоимость ячейки возрастала до $17−19, то есть на $5−7 на одной панели. В настоящее время при цене серебра около $84 за унцию его доля в стоимости ячейки составляет примерно $14,5−15,5, то есть по сравнению с началом 2025 года это рост на $2,5−3,5.

При этом стоит учесть общий тренд: промышленный спрос на серебро вырос на 32% в 2020—2024 годах. Активно расширялся спектр применения серебра и в 2025 году. Одна солнечная панель содержит около 20 граммов серебра, а на один электромобиль требуется примерно 25−50 граммов.

В 2025 году мировой рынок электромобилей (BEV и PHEV) поставил новый рекорд, показав рост продаж примерно на 20−26% по сравнению с 2024 годом, а общий объем составил около 20,7 млн проданных единиц. Доля электромобилей на мировом автомобильном рынке выросла до 25% в первой половине года. Таким образом, спрос на серебро поддерживают не только инвесторы, но и крупные производственные отрасли.

С одной стороны, активный рост стоимости серебра может стать сдерживающим фактором для дальнейшего развития «зеленой» энергетики, а также заставить производителей солнечных батарей и электромобилей искать более дешевую альтернативу этому металлу. Это будет ограничивать рост цен на серебро.

С другой стороны, за счет роста мирового спроса на электроэнергию и ее подорожания, а также увеличения потребностей автомобильной отрасли спрос на серебро со стороны профильных компаний продолжит расти до конца 2026 года.

Кроме того, стоит учитывать физические запасы этого металла и специфику его добычи. Около 70% серебра добывается как побочный продукт при добыче меди, цинка и свинца. Это означает, что предложение не может быстро реагировать на ценовые сигналы рынка и повышенный спрос. Горнодобывающие компании не могут просто увеличить производство серебра по своему желанию. Таким образом, предложение ограничено естественными факторами.

Поэтому рынок либо будет искать технологический прорыв в добыче этого металла, что может сдержать рост цен, либо производителям придется учитывать физические ограничения поставок. В этом случае конкуренция между покупателями будет усиливаться, поддерживая цены на высоком уровне.

Всемирная ассоциация серебра прогнозирует сохранение шестой год подряд дефицита поставок на мировом рынке в 2026 году — до 46,3 млн унций. При этом, несмотря на рост спроса на серебряные слитки и монеты на 18%, общий объем потребления, как ожидается, снизится на 2% из-за уменьшения спроса со стороны промышленности, фотографии и ювелирного сектора.

То есть уже сейчас некоторые компании не готовы покупать серебро по текущим ценам. Это потенциально может сдерживать дальнейший рост, как и фактор затяжной войны на Ближнем Востоке, дорогих энергоносителей и сохранения высоких ставок ФРС США.

Но эта логика в значительной степени нивелируется геополитикой. Противостояние США и Китая не закончится даже после встреч лидеров. На этом фоне рост потребностей ВПК, развитие дата-центров и увеличение спроса на энергоносители будут поддерживать спрос на серебро и подталкивать его цену к $90−115 за унцию до конца 2026 года, с колебаниями в пределах ±$10−20.

Инвестиционная стратегия по серебру до конца года

Поэтому моя рекомендация для инвесторов по серебру до конца 2026 года следующая:

держать серебро в портфеле своих инвестиций в пределах до 40% от средств, выделенных на инвестиции в драгметаллы. Причем, в 2026 году я бы рекомендовал при возможности держать этот металл именно в физической форме и именно в слитках или инвестиционных монетах.

В случае ситуативного проседания серебра к уровням в $60-$70 за унцию, покупать серебро себе в портфель (причем, можно рассматривать как физический металл, так и фьючерсы), а при ситуативных взлетах ценников к уровням свыше $100-$110, я бы продавал серебро, чтобы потом откупить его на более низких уровнях, от $60 до $75, в последующих ценовых колебаниях.

По моему прогнозу, относительно высокая волатильность серебра сохранится практически весь оставшийся период 2026 года, что позволит при грамотном управлении портфелем по данному металлу получить от 7% до 11% годовых в валюте.

К концу 2026 года я бы обязательно провел отдельный анализ по перспективам дальнейшего поведения цен на серебро в 2027 году. И в зависимости от ситуации с промышленным спросом на данный драгметалл принимал решение о размере его доли в моем портфеле.

Основные факторы, которые могут повлиять на перспективы тренда по серебру — это возможность появления до конца 2026 года альтернативы серебру для промышленного использования.

После подорожания почти в 3 раза серебра за последние годы — сейчас активно проводятся исследования в части как минимум сокращения доли серебра в составе электробатарей и в электронике. И если будет найден более дешевый заменитель данному металлу или более прогрессивные технологии его использования в меньших объемах, это существенно ударит по его цене на рынке драгметаллов уже с 2027 года.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
