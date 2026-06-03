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3 июня 2026, 7:10 Читати українською

Памятные монеты Украины: 5 несомненных хитов инвестиций весны-лета 2026 года

По просьбам читателей «Минфина», продолжаю разговор об инвестициях в украинскую нумизматику. Весна и начало лета 2026 года принесли новые тенденции на нумизматическом рынке Украины, которые дают возможность хорошо заработать тем, кто разбирается в этой теме. Конечно, в некоторых случаях речь идет о весьма значительных тратах, но нередко такие инвестиции не потребуют безумных денег.

По просьбам читателей «Минфина», продолжаю разговор об инвестициях в украинскую нумизматику.

Итак, начнем с нескольких «хитов» последних продаж монет через интернет-магазин НБУ:

Монета «65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка» в сувенирной упаковке, номинал 5 грн, нейзильбер.

Она введена в обращение 21 мая этого года. Но из-за повышенного спроса со стороны коллекционеров она сразу была раскуплена и стала удачной инвестицией для тех, кто успел ее приобрести 26 мая 2026 года в интернет-магазине НБУ. Ее стартовая цена — 201 гривна. При этом всего за несколько дней ее стоимость уже выросла как минимум в 1,5−2 раза от суммы вложений (даже с учетом расходов на доставку почтовым оператором).

Для коллекционеров монета интересна из-за того, что, как для изделий из нейзильбера, у неё не очень большой тираж. Для инвесторов же интерес представляет Шевченковская тематика, которая всегда популярна в Украине и за ее пределами, в местах крупных украинских диаспор.

Монета «65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка» в сувенирной упаковке, 5 грн.

Цена на ринке (02.06.2026)

С учетом доставки, такая монета обошлась инвестору примерно в 290 гривен, а на специализированных нумизматических площадках даже ее средняя цена составляет 438 гривен, то есть уже в 1,51 раза дороже. И я уверен, что в моменты повышенного интереса украинского общества к очередным «Шевченковским датам» такая монета будет еще прибавлять в цене.

Монета «100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри», нейзильбер, номинал 2 гривны, в сувенирной упаковке

Монета была введена в обращение 20 мая, а продажи стартовали одновременно с предыдущей монетой — «65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка» — 26 мая. В интернет-магазине НБУ она была распродана в считанные минуты по цене в 204 гривны за 1 штуку.

Интерес к ней со стороны коллекционеров и инвесторов сразу был большим, что уже отразилось на цене на вторичном нумизматическом рынке.

Цена на ринке (02.06.2026)

С учетом почтовой доставки, такая монета обошлась инвестору примерно в 300 гривен, а на специализированных нумизматических площадках ее средняя цена уже составляет 579 гривен, то есть уже в 1,93 раза дороже. Так же, как и с предыдущей монетой, за счет повышенного интереса украинского общества к личности Симона Петлюри в моменты знаковых дат, связанных с этим общественно-политическим деятелем Украины, данная монета будет дорожать.

Уже ясно, что «выстрелила» и совсем новая монета в серебре «Український авангард. Олександра Екстер», номинал 10 грн, 31,1 грамма чистого серебра.

Выпущенная 22 мая, она была выставлена в интернет-магазине НБУ 2 июня 2026 года. Разобрали ее относительно быстро, несмотря на довольно большой изначальный тираж, стоимость монеты в 9 252 гривны за штуку и лимит по 1 штуке «в руки». В первый же день 2 июня она уже успела «засветиться» в реальных продажах на вторичном рынке в пределах от 11 500 до 13 000 гривен.

Цена на рынке (02.06.2026)

Дальнейший ценовой тренд по этой монете покажут уже ближайшие дни, но пока похоже на то, что Нацбанк «угадал» с тематикой и стилем самой монеты, хотя часть консервативных коллекционеров-нумизматов и не любит нестандартные формы монет, называя их «сувенирщиной».

Монета «Абсолютний», нейзильбер в сувенирной упаковке, номинал 5 грн.

После победы украинского чемпиона — боксера Александра Усика в бое с многолетним чемпионом лиги Glory по кикбоксингу Рико Верховеном 23 мая 2026 года среди украинских коллекционеров и инвесторов с новой силой вспыхнул интерес к спортивной тематике в нумизматике. В итоге цена монеты «Абсолютний», которая осенью 2024 года уже была одним из хитов монет в нейзильбере, снова быстро пошла вверх. Это дало «вторую жизнь» инвестиционному интересу к этой позиции.

Рыночная цена (02.06.2026)

Изначальная «нацбанковская» цена в начале октября 2024 года находилась в пределах 160 гривен. Через год, в октябре 2025 года, монета уже стоила около 700 гривен. То есть сама она, без учета почтовых расходов на доставку, подорожала уже тогда почти в 4,38 раза. А после последней победы Александра Усика в Египте эту монету, если нужно сразу несколько экземпляров в отличном состоянии и подарочной качественной упаковке, купить уже не так просто. Да и просят теперь за нее уже больше. Например, на одной из аукционных площадок можно встретить и такое предложение:

На непрофильных, широких маркетплейсах, рассчитанных на обычных покупателей без особых нумизматических знаний, за нее могут просить и вот такие суммы:

Понятно, что человек с нумизматическими знаниями, при желании, сможет ее найти и по «старой» цене — в пределах 700−750 гривен, но это все равно выше начальной «нацбанковской» цены в более чем 4,3 раза. А рядовые граждане «на хайпе» готовы брать ее на непрофильных маркетплейсах еще плюс к этому почти в 1,5−2 раза дороже. Так что рынок нумизматики сейчас очень часто подвержен именно прямому влиянию общественных настроений и «хайпу», чем активно и пользуются профессионалы этого рынка, периодически «вздёргивая» цены на ту или иную позицию.

Продолжает уверенно пользоваться популярностью у коллекционеров и удерживать высокую цену и недавний весенний апрельский «хит» —

Монета «Чорнобиль. Відродження. Зубр»

Из-за огромного интереса к ней со стороны коллекционеров эта монета сразу стала отличной инвестицией. А ее ценник удерживается в пределах 2 тысяч гривен и выше. И это при изначальной нацбанковской цене в экономварианте (без сувенирной упаковки, просто в холдере) на уровне в 190 гривен, то есть в 10 раз и больше, по сравнению с первоначальными вложениями коллекционера-инвестора в эту монету.

Цена на рынке (02.06.2026)

Думаю, что это плато цены на данную позицию останется ориентиром по стоимости данной монеты на рынке на ближайшие 2−3 месяца. А значит, те коллекционеры, кто вовремя вложился в нее в конце апреля 2026 года, остаются в серьезных «плюсах».

В ближайшее время все украинские нумизматы и инвесторы ждут новых двух потенциальных «хитов» июня — «Українські народні казки. Кирило Кожум'яка» в нейзильбере, тиражом до 75 тысяч штук, номиналом 5 грн, и несомненного одного из главных потенциальных лидеров роста цены этого года — серебрянной монеты, номиналом 10 гривен — «30 років Конституції України», тиражом до 10 тысяч штук.

Очень советую постоянно следить за объявлениями интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов, и обязательно ее приобрести себе в коллекцию, или как инвестиционное вложение. О потенциальных инвестиционных нумизматических «хитах» последующих летних месяцев я расскажу уже в следующей статье на «Минфине».

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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