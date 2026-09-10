Как инвестировать в украинский ОПК и не стать жертвой мошенников

Украинский оборонно-промышленный комплекс переживает трансформацию, которая несколько лет назад казалась маловероятной. Мы привыкли помогать армии донатами. Теперь рядом с донатами постепенно появляется другая возможность инвестировать в производство оружия и военных технологий. Об этом пишет Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин в колонке на «Украинских новостях».

На украинском рынке появляются инструменты, позволяющие физическим лицам вкладывать сравнительно небольшие суммы в финансирование оборонных производителей. Параллельно работают венчурные фонды и другие механизмы привлечения частного капитала.

Фактически формируется новый сегмент украинского финансового рынка.

Для экономики это хорошая новость. Украинский ОПК нуждается в огромном капитале для масштабирования производства. Государство и международные партнеры не могут являться единственными источниками этих средств. Частный капитал способен стать еще одним двигателем развития отрасли.

А для гражданина это принципиально новая возможность: не только задонатить тысячу гривен на дрон, а потенциально инвестировать эту тысячу в производство, создаваемое дронами, и получать доход от его развития.

В мире это давно работает

Для развитых финансовых рынков сама идея, что граждане косвенно финансируют оборонную промышленность, не революционна.

В США обычный инвестор может покупать акции публичных оборонных компаний или вкладывать средства во взаимные и биржевые фонды, портфели которых включают в себя предприятия aerospace & defense. Часть граждан получает доступ к фондовому рынку из-за долгосрочных пенсионных и инвестиционных накоплений.

Европа движется тем же путем, причем после полномасштабного вторжения России вопрос частного капитала для обороны приобрел новое значение.

В Великобритании финансовый регулятор прямо говорит о необходимости поддерживать мобилизацию частных инвестиций в оборону и ускорять выход на рынок специализированных фондов.

Но важна другая часть этого опыта.

Наряду с возможностью гражданина инвестировать, существует сложная система его защиты.

Европейский подход предполагает, что розничный инвестор должен получать понятную информацию о продукте, его рисках, затратах и потенциальных результатах. Ужесточаются требования к рекламе инвестиций, в частности в социальных сетях, к профессиональности финансовых консультантов и предотвращению конфликта интересов.

Это очень важный урок для Украины.

Нам следует перенимать не только западную модель привлечения денег населения на рынок капитала. Нам нужна и вторая ее половина — защита человека, который эти деньги инвестирует.

Патриотизм как финансовая уязвимость

Там, где скоро появляются деньги, очень быстро появляются и те, кто хочет ими воспользоваться.

Представим рекламу: «Украинский производитель ударных дронов расширяет производство. Инвестиции от 5 тысяч гривен. Доходность — 35% годовых. Помогай армии и зарабатывай».

Яркий сайт. Фотографии дронов. Видео с фронта. Несколько публикаций в СМИ. Возможно даже реальная компания, название которой мошенники использовали без ее ведома.

Для человека без опыта инвестирования все это может выглядеть вполне убедительно.

И здесь возникает специфический для Украины риск: успевают ли наши финансовые предохранители за скоростью развития нового рынка?

Что уже работает в Украине

Создавать систему с нуля нам не нужно.

Рынок капитала имеет своего регулятора, лицензирующего профессиональных участников, устанавливает правила их работы и инструменты защиты инвесторов.

Итак, когда гражданин покупает легальный финансовый инструмент через регулируемую инфраструктуру, существует определенная цепь предохранителей.

В то же время, законодательство продолжает меняться. В начале сентября Верховная Рада приняла закон, среди прочего, обновляющий правила работы институтов совместного инвестирования.

Но важно понимать границы государственной защиты.

Легальность инвестиционного инструмента не означает гарантированную прибыльность. Инвестиционный фонд — не банковский депозит, корпоративная облигация — не государственная облигация.

Где здесь Госфинмониторинг

В этой системе есть еще один уровень — финансовая разведка.

Госфинмониторинг не определяет, в какую компанию гражданину следует инвестировать. Мы не оцениваем бизнес-модель производителя дронов и не можем гарантировать возврат вложенных средств. Это не наша функция.

Задание финансовой разведки другое.

Банки как субъекты первичного финансового мониторинга анализируют клиентов и их операции. Они первыми видят и сигнализируют о наличии рисковых операций. Банковский финансовый мониторинг имеет доступ к транзакциям в режиме онлайн и полномочия заблокировать подозрительную операцию, а также сообщить о таких случаях в Госфинмониторинг.

Далее мы анализируем финансовые потоки, связи между участниками операций, движение денежных средств, компании и их конечных бенефициарных владельцев. Если анализ дает достаточные основания полагать, что сделки могут быть связаны с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или иной преступной деятельностью, материалы передаются соответствующим правоохранительным или разведывательным органам.

Для нового инвестиционного рынка это особенно важно.

А когда речь идет об оборонной промышленности, к финансовым рискам прилагаются вопросы национальной безопасности.

Поэтому перед государством стоит непростая задача.

Нельзя зарегулировать перспективный рынок настолько, чтобы украинскому было проще инвестировать в иностранную компанию, чем у отечественного производителя военных технологий.

Семь вопросов перед тем, как отдать деньги:

Для маленького инвестора лучшим регулятором собственных денег остается его осторожность.

Первый. Что я покупаю? Акцию, облигацию, инвестиционный сертификат, долю компании? «Инвестиция в украинскую оборонку» сама по себе не финансовый инструмент.

Второе. Кто привлекает мои деньги? Проверьте юридическое лицо, а если в деятельности требуется лицензирование — наличие соответствующей лицензии.

Третье. Существует ли этот финансовый инструмент юридически? Кто его выпустил, где он зарегистрирован и каким документом определены ваши права?

Четвертый. Куда фактически попадут деньги? Не «в развитие украинского ВПК», а на какой счет, какому фонду или компании и на каких условиях.

Пятый. Откуда берется обещанная доходность? Если вам предлагают 30% годовых, должно быть понятно, кто и из каких доходов генерирует эти 30%. Если выплаты старым инвесторам в основном зависят от денег новых — это классический признак пирамиды.

Шестое. Гарантируют ли высокую доходность без риска? Гарантированные 30−40% без риска должны не успокаивать, а настораживать.

Седьмой. Как я верну деньги? Можно ли продать актив? Существует ли вторичный рынок? Когда происходит погашение? Какие комиссии? Что произойдет, если компания не выполнит свои обязательства?

Опыт развитых экономик показывает: частные сбережения могут превращаться в долгосрочный капитал для стратегических отраслей. Украине сегодня такой капитал особенно необходим.

Но действительно зрелым этот рынок станет не тогда, когда мы научимся быстро собирать миллиарды частных гривен.

А тогда, когда человек, который инвестирует свои первые тысячи гривен, будет защищен не хуже профессионального инвестора с миллионом.