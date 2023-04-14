Оптимистичные инвесторы «гонят рынок»: не рано ли радоваться

Инфляция замедляется, инвесторы и трейдеры полны оптимизма. О том, насколько он оправдан, чего ждать от ФРС и корпоративной отчетности на следующей неделе, рассуждает основатель First Kyiv Investment Иван Компан.

Может звучит немного самоуверенно, но, похоже, прошедшая неделя может стать началом прощания с инфляцией. Именно тема повышения цен была на первых страницах всех экономических изданий за последние полтора года. Именно вокруг оценки глубины инфляционных процессов от «транзитивности» до «устойчивости» ломали копья лучшие экономисты, финансисты и инвесторы мира.

Именно инфляция заставила ФРС осуществить один из самых стремительных в новейшей истории циклов повышения ставки, от 0 до 5%, за год. Именно из-за инфляции, ее замедления и возвращения, рынок взлетал и падал не раз в течение полутора лет, радуя трейдеров и доставляя хлопоты инвесторам.

Но, вероятно, история стремится к своему логическому завершению. По крайней мере, об этом свидетельствуют последние данные о промышленной и потребительской инфляции, обнародованные на этой неделе и ожидавшие весь рынок, в надежде получить указатель хотя бы на ближайшее будущее.

Инфляция замедляется

Данные о потребительской инфляции в марте, обнародованные в среду, оказались лучше, чем ожидалось: 5.0% против 5.2%, и гораздо лучше, чем 6.0% в феврале. Есть, конечно, небольшая ложка дегтя в виде базовой инфляции, которая не учитывает пищевые продукты и горючее, и остается высокой: 5.6%, как и ожидалось, и выше февральских 5.5%. Но все равно результаты марта — это гораздо лучше, чем 9.1% в июне прошлого года, и общая картина уже не выглядит так угрожающе.

Также, в пользу вывода относительно утихомиривания инфляции говорят и данные о динамике промышленных цен: в марте они снизились на 0.5%, в прошлый раз такое было в апреле 2020-го, и еще больше укрепили веру в то, что борьба ФРС с ростом цен принесла результаты.

В последние месяцы общая динамика индексов инфляции положительна, и хотя до полной победы еще не так близко, направление движения добавляет оптимизма и укрепляет надежды рынка на то, что…

ФРС может изменить монетарную стратегию

Одним из важных и интересных событий недели стало обнародование протоколов последнего заседания ФРС. Если коротко, то основные тезисы таковы:

голосование за повышение на 25 б.п. в марте было единодушно;

все участники высказались за продление QT (сокращение баланса ФРС);

инфляция продолжает оставаться высокой, а рынок труда разогретым, что может потребовать продолжения жесткой монетарной политики;

кризис банковского сектора приведет к сокращению объемов кредитования;

и самое главное: ФРС прогнозирует умеренную рецессию, которая начнется в этом году и продлится около двух лет.

На глубину и продолжительность рецессии, конечно, повлияет ситуация в банковском секторе. Сокращение объемов кредитования ее усугубит и ускорит.

Если банковский кризис будет быстро преодолен, есть шанс избежать рецессии, но в таком случае есть риск возврата инфляции. Как именно будут развиваться события, сказать очень трудно, если вообще возможно, и в этом контексте большое значение приобретают отчеты банков за первый квартал и прогнозы их руководителей на будущее.

Ну, а относительно дальнейших действий главного банка мира, ФРС, прогноз выглядит так, что цикл повышения ставки подходит к концу. Скорее всего, нас ждет еще одно повышение на очередном заседании, 3 мая. Вероятность того, что в мае ставку повысят на 25 б.п. составляет почти 70%. И на этом все!

Больше повышений никто не ожидает, наоборот, самым вероятным событием к концу этого года рынки считают снижение на ставки на 50 б.п., от текущего уровня. И вот здесь есть определенная коллизия, потому что видение будущего у рынков и ФРС разное. Кто прав, а кто нет — увидим, но, в целом, подобные перспективы по снижению ставки точно радуют трейдеров и инвесторов, которые в четверг, после объявления данных промышленной инфляции, погнали рынок вперед так, как будто все трудности позади. Но так ли это действительно?

Ответ на то, что может ждать нас дальше, в кратко- и среднесрочной перспективе, следует искать в отчетах компаний и банков за первый квартал и прогнозах на следующий.

Компании начинают отчитываться

Думаю, что в следующие недели внимание как раз и переключится с макропоказателей на корпоративный сектор. В пятницу сезон отчетов наконец-то начался.

Традиционно отчитались крупные банки: JP Morgan, Wells Fargo, Citi, превысившие прогнозы, что, собственно, было достаточно ожидаемо, учитывая положительный эффект от повышения ставки и перехода большого количества клиентов из региональных банков.

Black Rock тоже не отстает — инвесторы продолжают вкладывать деньги в фонды компании, в том числе, в поисках большей доходности, чем ее предлагают банковские депозиты. Начало хорошее и увидим, продолжат ли этот тренд компании, которые будут отчитываться в течение следующих недель?

Ожидания не очень оптимистичны и очень вероятно, что в этом и следующем квартале нас будет ждать рецессия доходов компаний.

Невозможно представить, чтобы геополитические проблемы, инфляция, банкротство банков и сокращение объемов кредитования не отразились на финансовых результатах и перспективах корпоративного сектора.

Но, учитывая оптимизм инвесторов, продемонстрированный в отдельные дни прошлой недели, многие верят в безоблачное будущее. Есть ли такая вера прибыльной, узнаем уже в ближайшие недели, когда отчитаются крупнейшие компании, которые и обеспечили рост рынков в последние месяцы.