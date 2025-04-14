Облигации ЕС, вместо трежерис, и рынки Индии: как меняются предпочтения инвесторов

Основные индексы американских акций завершили торги 11 апреля ростом. Новая неделя началась на позитиве не только на американских, но и на азиатских площадках. Главным ньюсмейкером, традиционно, стала Администрация Белого дома и новости о течении торговых войн.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник, 14 апреля, показали рост. Так инвесторы отреагировали на приостановку введения пошлин на отдельные потребительские электронные товары, что улучшило настроения инвесторов, сообщает CNBC.

Согласно руководству Таможенно-пограничной службы США, опубликованному в пятницу вечером, 11 апреля, смартфоны, компьютеры, полупроводники и другие компоненты были исключены из новых «взаимных» пошлин Трампа. Однако, как заявил сам Дональд Трамп и министр торговли Ховард Латник, эти исключения не будут действовать постоянно. Как уточнил Латник для ABC News, через месяц-два на эти товары введут специальные «полупроводниковые пошлины».

Пока же оптимизм охватил и рынок американских акций: фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,86%, на Nasdaq-100 — 1,31%, а контракты на Dow Jones Industrial Average поднялись на 0,27%.

По словам главы отдела стратегии по американским акциям в RBC Capital Markets Лори Кальвасина, помимо задержки пошлин, росту способствуют сильные квартальные отчеты банков, которые были представлены в пятницу, и ожидания возможного вмешательства ФРС, в случае необходимости. Некоторые аналитики также связывают отскок со срабатыванием коротких позиций.

Тем не менее все три ключевых индекса остаются в минусе с момента объявления новых пошлин. S&P 500 снизился на 5,4%, Nasdaq Composite — на 5%, а Dow — на 4,8%.

Торговая политика Трампа изменила отношение инвесторов и к еще одному инструменту — американским трежерис, которые долгие годы считались одним из самых надежных и безопасных вложений.

NYT пишет, что из-за торговой войны Дональда Трампа иностранные инвесторы продают гособлигации США. На прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась с менее 4% до примерно 4,5%, что отражает падение спроса на эти бумаги. Доходность облигаций растет, когда инвесторы активно избавляются от них, — правительство вынуждено предлагать более высокую ставку из-за снижения спроса. И это, как правило, приводит к росту процентных ставок по всей экономике, увеличивая выплаты по ипотеке, автокредитам и остаткам на кредитных картах.

«Весь мир решил, что правительство США понятия не имеет, что делает», — отметил экономист Марк Блит из Университета Брауна.

Из безопасного убежища Америка превратилась в источник нестабильности и опасности. Есть опасения, что Китай, в качестве ответной меры на американские пошлины, начнет распродажу гособлигаций США. Такое решение может иметь серьезнейшие последствия: Пекин является крупнейшим держателем долга США на сумму около $761 млрд.

Блит уверен — если Евросоюз решится, он может потеснить Америку на рынке гособлигаций. Впрочем, единства мнений по этому вопросу в ЕС нет. Например, против выпуска долговых обязательств активно выступает Германия.

Торговые войны обеспечили появление и других фаворитов инвесторов. Мировые инвесторы вновь обращают внимание на индийские активы, как на относительно «безопасную гавань», пишет Bloomberg. Индекс акций Индии от Morgan Stanley Capital International потерял со 2 апреля менее 3% — в два раза меньше, чем его аналоги из других стран Азии. Облигации Индии также выдержали глобальную распродажу.

Экономика страны способна лучше противостоять глобальной рецессии, чем многие другие страны, поскольку она в большей степени ориентирована на внутренний рынок. Более того, в резком контрасте с ответными мерами Пекина Нью-Дели занял примирительную позицию. Индия стремится достичь хотя бы временного торгового соглашения с Белым домом. Также эта страна может выиграть от сдвига в глобальной цепочке поставок. Именно Индия может стать альтернативным Китаю производственным центром.

Потери от высоких пошлин для Нью-Дели будут небольшими, поскольку в 2024 году на индийский импорт пришлось всего 2,7% от общего объема поставок товаров в США. У Китая этот показатель составляет 14%, Мексики — 15%, подсчитал Bloomberg. «У инвесторов есть все основания делать ставку на Индию», — уверен Харшад Патвардхан, главный инвестиционный директор Union Asset Management Co.

Даже в условиях неопределенности индийская экономика может вырасти в 2025 году более чем на 6%, считают в Federated Hermes. Конечно, не все секторы в безопасности. Индийские экспортеры программного обеспечения и лекарств относятся к числу наиболее подверженных торговой напряженности.

Взлеты и падения на американском фондовом рынке за неделю

Среди лидеров роста прошлой недели на американских фондовых площадках оказались компании, в основном представляющие сектора золота и биофармацевтики. Именно эти сектора инвесторы выбирали в качестве убежища в условиях рыночной неопределенности.

Топ-3 компании с самым большим ростом/падением за неделю

Акции Summit Therapeutics Inc. (SMMT), разработчика препаратов для лечения и повышения качества жизни пациентов с онкологией, на прошлой неделе показали рост в 33,87%. К закрытию торгов в пятницу их цена выросла до $23,24 за штуку, по сравнению с $17,36 в предыдущую пятницу. Так инвесторы отреагировали на положительные оценки для компании сразу двух инвестиционных фирм.

В четверг Cantor Fitzgerald подтвердил свою рекомендацию для SMMT «Overweight» («выше рынка») после того, как со-CEO и председатель компании Боб Дагган выполнил условия опционов на покупку 4 миллионов ее акций. Сделка была заключена почти за четыре года до истечения срока действия опционов по цене за исполнение $1,58 за штуку.

«На наш взгляд, есть только одна причина для досрочного исполнения этих варрантов. Боб считает, что акции SMMT вырастут в цене», — написал в заметке об этой сделке Эрик Шмидт, аналитик Cantor Fitzgerald.

Truist Securities также выставила компании рейтинг «Buy» («покупать») и целевую цену $35, что составляет прирост в 50,6% от последней закрытой цены SMMT.

Компания Summit в настоящее время проводит третью фазу испытаний своего основного препарата для лечения рака лёгких — ивонесцимаб. Однако препарат уже показал чрезвычайно положительные результаты в ходе предыдущих испытаний, опубликованных в прошлом году.

В частности, в проведенном в Китае клиническом исследовании ивонесцимаб впервые показал клинически значимое превосходство по эффективности над бестселлером Keytruda (действующее вещество — пембролизумаб) компании Merck.

«Полученные результаты беспрецедентны, они создают прочный фундамент для формирования заявки на регуляторное одобрение ивонесцимаба в США, в качестве первой линии терапии рака легкого. В случае успеха, ивонесцимаб может стать прямым конкурентом Keytruda и одним из главных прорывов в иммунотерапии рака за последние годы», — пишут аналитики Freedom Finance Global.

Эти достижения позволили акциям Summit за прошлый год показать рост на 584%.

Акции AngloGold Ashanti PLC (AU), глобальной золотодобывающей компании за неделю выросли на 27,4%, завершив пятничные торги на уровне $42,79, против $33,55 неделей ранее. Этому взлету способствовали сильные результаты прибыли за четвертый квартал и дальнейший рост цен на золото.

В портфель AngloGold входят операции в Аргентине, Австралии, Бразилии, Демократической Республике Конго (ДРК), Египте, Гане, Гвинее и Танзании, а также новые проекты в Колумбии, Кот-д'Ивуаре и США.

Компания также проводит геологоразведочные работы на новых месторождениях в Аргентине, Австралии, Бразилии, Кот-д'Ивуаре, Египте, Танзании и США.

Инвесторы выбирают золото и связанные с ним компании, в качестве защитного актива на фоне торговой войны, которую развязал Дональд Трамп. Поэтому рекорды, которые ставит в этом году желтый металл, далеко не последние, — считают эксперты. С начала 2025 года золото подорожало на 24%. Для сравнения: за весь 2024 год был зафиксирован рост на 39%.

Market Watch собрал мнения аналитиков относительно дальнейших перспектив этого ралли.

Джен Скойлс из GoldCore считает, что покупать этот актив «еще не поздно — как раз вовремя».

«Отметка выше $3 000 за унцию — это не финишная черта. Потому что, когда золото растет, это не означает, что экономика процветает — это сигнал о серьезных проблемах. Это означает: что-то ломается, или уже сломалось», — объясняет он.

Торговая война Трампа напомнила инвесторам, что золото — «единственная валюта, которая не является чьим-то долгом», говорит Роберт Минтер, директор по инвестиционной стратегии ETF в Aberdeen Investments. Он подчеркнул, что все валюты держатся «на вере и кредитах страны-эмитента» при условии стабильности правительств и их политики. И только золото обладает безусловной и объективной ценностью. Поэтому Минтер ждет продолжения ралли.

Дина Тинг из Franklin Templeton напомнила, что центробанки уже давно активно вкладывают в золото и, скорее всего, продолжат покупки металла. Этот фактор будет поддерживать рост его цены.

«Тарифная политика Трампа продолжает озадачивать инвесторов, так что перевод долларов в резервах в золото продолжится», — считает аналитик. Впрочем, Джен Скойлс предупреждает, что нельзя воспринимать эти инвестиции, как стратегию быстрого обогащения: «Золото не сделает вас богатым за одну ночь, но оно может помешать вам со временем стать бедным».

Акции Carvana (CVNA), платформы электронной торговли для покупки подержанных автомобилей, за прошлую неделю выросли почти на 27%, и сейчас торгуются по цене $206,2.

Торговая война Трампа грозит повышением цен на автомобили по всем направлениям, что увеличит спрос на подержанные авто и благоприятно скажется на финансовом положении Carvana, считают аналитики.

Руководствуясь этой логикой, в минувшую среду брокерская фирма BTIG подтвердила для CVNA рейтинг «Buy» («покупать») и целевую цену $295.

Однако далеко не все аналитики столь оптимистичны в отношении акций Carvana. Аналитики Citi скорректировали свой прогноз по CVNA: целевая цена снижена до $280 с $320, рейтинг «покупать» для акций компании сохранен. Также снизили целевую цену для акций компании аналитики JMP Securities — с $340 до $275, сохранив при этом рейтинг «Market Outperform» («выше рынка»).

Главные события недели

После «американских горок» на рынке акций, распродажи трежерис и ослабления доллара западные инвесторы рассчитывают на передышку перед длинными пасхальными выходными. Но надежды могут не оправдаться: неопределенность вокруг тарифов, напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, а также риски рецессии сохраняются, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе в фокусе — данные по розничным продажам в США: инвесторы ищут признаки того, как потребители реагируют на экономическую политику Трампа. Решение европейского ЦБ по ставке покажет, насколько регуляторы готовы реагировать на рост торговых рисков и колебания на рынках. В Азии внимание инвесторов будет сосредоточено на экономической статистике из Китая — если макроданные окажутся слабее ожиданий, это может усилить давление на власти и ускорить запуск Пекином новых мер господдержки, считает WSJ.

Свежую финансовую отчетность на этой неделе представят Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor (TSMС) и Netflix. Прошлая неделя оказалась для американских индексов акций S&P 500 и Dow Jones Industrial Average лучшей с 2023 года, а Nasdaq Composite отметился рекордным недельным приростом с 2022-го. Тем не менее S&P 500 все еще на 6% в минусе со 2 апреля — даты, когда Трамп анонсировал новые пошлины. Nasdaq Composite и Dow за тот же период потеряли около 5%, отмечает Yahoo Finance.