Новые хиты монет Украины и США: что стоит купить и сколько можно на них заработать

По просьбам читателей «Минфина», продолжаю разговор о нумизматике и инвестициях в это направление коллекционирования. Недавно уже вышло и в ближайшее время появится несколько интересных украинских и американских памятных монет, которые стоит иметь в своей коллекции. О таких монетах, которые обладают неплохим инвестиционным потенциалом, расскажу более подробно.

Из монет Украины стоит отметить уже вышедшие, но еще не поступившие в продажу через интернет-магазин Нацбанка монеты «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка», номиналом 5 гривен из нейзильбера, и серебряную монету номиналом 10 гривен «250 років з дня проголошення незалежності США».

Монета «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка» в сувенирной упаковке, номиналом 5 гривен, 2026, нейзильбер

Она входит в серию «Духовні скарби України» и открывает новое направление памятных монет, посвященное украинским народным сказкам, то есть является началом серии украинских «сказочных монет». Уже одно это формирует огромный интерес к ней со стороны коллекционеров.

Я вообще считаю, что данная серия «сказочных монет» на нумизматическом рынке имеет все шансы повторить судьбу знаменитой серии из 6 монет тематики фауна «Чорнобиль. Відродження». Практически каждая из них сразу дорожала в не менее 6−10 раз к первоначальной стоимости продажи в интернет-магазине Нацбанка.

При условно-расчетной цене НБУ в 303 гривны (пока Нацбанк не продавал ее в своем интернет-магазине, но, по моей информации, сделает это уже в ближайшие недели), данная монета на нумизматическом рынке может сразу взлететь в цене до уровней от 1 тысячи до 3 тысяч гривен. И это, несмотря на достаточно большой тираж — как минимум 50 тысяч штук.

Серебряная монета номиналом 10 гривен «250 років з дня проголошення незалежності США», 2026

Данная монета имеет свою специфику, которая уже вызывает повышенный интерес коллекционеров. Во-первых, часть ее тиража явно пойдет на презентационные цели в посольствах, дипломатических и торговых представительствах Украины в США, и на другие аналогичные представительские цели у наших чиновников за границей. Во-вторых, ее не было в изначальном плане выпуска монет НБУ на 2026 год.

То есть это был внеплановый эксклюзивный выпуск, что делает ее еще более желанной в коллекции любого нумизмата.

При расчетной цене в 7 445 гривен (конечную нацбанковскую цену можно будет узнать, только когда Нацбанк проведет ее первые реальные продажи в своем интернет-магазине), предварительно коллекционеры уже готовы платить за нее около 12 тысяч гривен и более. То есть уже приблизительно в 1,61 раза больше ориентировочных стартовых нацбанковских цен.

Серебряная монета номиналом 10 гривен «30 років Конституції України», 2026

При расчетной цене в 7 661 гривен (конечную нацбанковскую цену можно будет узнать только в момент, когда Нацбанк проведет ее первые реальные продажи в интернет-магазине), предварительно коллекционеры уже готовы платить за нее от 12 тысяч гривен до 16,8 тысяч гривен, то есть приблизительно в 1,56−2,19 раза больше стартовых нацбанковских цен.

Конечно, по всем указанным выше монетам реальную цену может показать только рынок, но я думаю, что мои расчеты будут ненамного отличаться от реальности как минимум по монете номиналом 5 гривен «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка» и по монете 10 гривен «250 років з дня проголошення незалежності США».

Серия 35 лет Независимости Украины

Из предстоящих выпусков монет плана НБУ на август 2026 года отдельный коллекционный интерес будут представлять монета 5 гривен в нейзильбере (предварительный тираж до 75 000 штук), 20 гривен в серебре весом 62,2 грамма (2 тройские унции и тираж до 5 000 штук) и 100 гривен в золоте (31,1 грамм — 1 тройская унция золота, тираж 1 000 штук), посвященные 35-летию независимости Украины. В силу специфики патриотической тематики и круглой даты, данные монеты также украсят коллекцию любого нумизмата.

Из иностранных недорогих монет я бы порекомендовал обязательно купить себе в коллекцию обиходные американские монеты, посвященные 250-летию США.

На момент написания статьи в США выпущены монеты, посвященные этой дате, номиналом 5 центов, 10 центов (дайм), три различные монеты по 25 центов (квотеры) и 50 центов:

Причем до конца 2026 года еще будет дочеканено две новые разновидности монеты в 25 центов:

А так выглядит уже вышедшая в обращение монета в 50 центов:

Кроме того, для коллекционеров и инвесторов в США будет выпущен 1 золотой доллар. Еще весной комиссия по изобразительному искусству в Америке утвердила дизайн золотой монеты с изображением президента Дональда Трампа в Овальном кабинете, с датами «1776» на одной стороне, и «2026» — на другой:

Помимо этого, американцы дочеканят еще монеты в 1 цент, которые, скорее всего, можно будет купить только в сувенирном наборе, посвященном 250-летию США. А вот для денежного обращения этих одноцентовиков, похоже, выпускать не станут.

Выглядит монета в 1 цент так:

Монеты в 5, 10, 25 и 50 центов выпускаются из недрагоценных металлов и стоят на нашем нумизматическом рынке в пределах до 100−150 гривен каждая. Поэтому хотя бы такой набор я советую себе в коллекцию подобрать.

Монеты же в золоте 1 доллар «К 250-летию США» с Дональдом Трампом и одноцентовик 2026 года, посвященный этой дате, которые выпускаются явно с коммерческой целью и очень ограниченным тиражом, будут стоить очень дорого. Поэтому среди профессиональных коллекционеров, собирающих американскую тематику, они также будут пользоваться большим спросом.

Середина и конец лета 2026 года будут очень насыщенными на нумизматическом рынке как в мире, так и в Украине. Поэтому в ближайшее время советую очень внимательно следить за объявлениями интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов по указанным выше украинским памятным монетам, а также, по возможности, обязательно их приобрести себе в коллекцию.

Указанные американские юбилейные монеты стоит купить тем, кто собирает данную тематику, либо как сувенир, который постепенно будет расти в цене за счет такой «круглой» для американцев даты.

Как всегда, о новых потенциальных инвестиционных и нумизматических «хитах» последующих месяцев я расскажу уже в следующей статье тут — на «Минфине».