Непоколебимая Nvidia: почему ее акции растут, несмотря на все законы

На этой неделе внимание инвесторов было сосредоточено на экономической ситуации в США и попытке угадать, как она будет влиять на настроения руководства ФРС. Какие еще важные для инвесторов события происходили в течение недели и как реагировали рынки, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Что сказал глава ФРС

Главные события начались в среду, когда глава центрального банка Пауэлл начал свое традиционное двухдневное общение с законодателями в Сенате и Конгрессе США.

Что касается выступления перед законодателями, то стоящую перед Пауэллом задачу вряд ли можно назвать легкой. Нужно было не поссориться с демократами и их оппонентами — республиканцами, которые в долгосрочной перспективе, конечно, все вместе «за Америку!», но в краткосрочной — каждая партия сама за себя, а особенно в этом году, когда нужно выиграть президентские выборы, и партийные интересы, если говорить откровенно, весят не меньше интересов страны.

Нужно было не напугать рынки и, в то же время, не вызвать дополнительного возбуждения, его и так в последнее время хватает. Нужно было не взять на себя каких-то обязательств, которые невозможно выполнить, и избежать ответственности за уже сделанное.

Нужно было, как выразился один из сенаторов, «не дать политике помешать борьбе с инфляцией». И похоже, что Пауэллу многое из этого удалось, по крайней мере, учитывая новости, которые появились в публичной плоскости.

Если выделить самое главное, то глава ФРС сказал, что снижение ставок, вероятно, будет «оправдано в какой-то момент» в 2024 году.

Это дало рынкам надежду — в среду индексы зазеленели, а золото достигло исторического максимума. В четверг, сменив аудиторию Конгресса на Сенат, Пауэлл подтвердил то, что было сказано накануне, — снижение ставки возможно до конца года. Значит, теперь и дальше будем внимательно следить за макроэкономическими новостями, ведь именно от них будет зависеть, как быстро ФРС будет разворачиваться в сторону снижения.

Чем закончилась неделя

Ждать важных данных долго не пришлось — уже в пятницу у инвесторов была возможность ознакомиться с последним отчетом о состоянии рынка труда, который является одним из важнейших документов, влияющих на политику центрального банка.

Именно рынок труда, который уже несколько лет находится в разогретом состоянии — уровень безработицы демонстрирует показатели, близкие к историческим минимумам, а уровень оплаты труда продолжает расти, — является одним из главных факторов, не позволяющих ФРС объявить инфляцию побежденной. Даже Пауэлл в своем выступлении сказал, что низкая безработица при снижении инфляции стала для ФРС сюрпризом.

Последние данные по рынку труда продемонстрировали, что определенные сюрпризы пока в силе. В феврале экономика США добавила 275 тысяч рабочих мест, что значительно больше, чем 200 тысяч, как ожидали экономисты. А вот уровень беспокоящей Пауэлла безработицы вырос впервые за четыре месяца до 3,9%, при ожидаемых 3,7%. Почасовая оплата труда за год выросла, как и ожидалось, на 4,3%.

В целом, отчет о состоянии рынка труда вряд ли повлиял на «победное» настроение инвесторов, по крайней мере, после его обнародования, в пятницу утром, индексы «зеленели» с верой в «мягкую посадку» и снижение ставок.

Рынки колеблются, Nvidia не обращает внимания

В течение недели рынки колебались то вниз, то вверх, в зависимости от новостей, собственно, как и должно быть. Единственная компания, на которую, кажется, не действуют финансовые и психологические законы и правила, — это Nvidia.

Что бы ни происходило на рынке, в последнее время цена на акции Nvidia растет. Так было и на этой неделе. Даже когда Nasdaq с грохотом летел вниз, как во вторник, акции лидера AI-мании зеленели, будто бы ничего и не случилось.

И так уже несколько месяцев — с начала года цена на акции компании уже почти удвоилась. Вера и страх не успеть на поезд, ведущий прямо к стране сказочных сокровищ, — это страшная сила!

А вот другие представители «Великолепной семерки» пережили прошедшую неделю не так уж легко. Продолжил падение Alphabet, проблемы китайской экономики начинают влиять на Apple и Tesla, продажи которых в Поднебесной существенно падают.

Оправдать те авансы, розданные компаниям инвесторами в виде заоблачных оценок, невозможно без китайского рынка, а он сейчас далеко не в самом лучшем состоянии.

Уверенное движение вверх продолжает цена на золото — что не день, то новый исторический максимум, а вот «криптомир» колеблется: в течение недели биткоин взлетал и падал с немалой амплитудой — в пределах от $61 до $69 тысяч за монету, как, собственно, и другие криптовалюты. Но такая уж у них судьба, и криптоинвесторам к этому не привыкать!