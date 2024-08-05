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5 августа 2024, 16:20 Читати українською

Наследство, которого не было: почему украинцы не смогли накопить капиталы

В мире растет беспокойство, что поколение X, миллениалов и Z недостаточно финансово грамотны для управления капиталом, который они унаследуют от бэби-бумеров. О том, какое наследство досталось украинцам, рассказала финансовая советница, соучредительница компании по управлению финансами SMART Алина Шух.

В мире растет беспокойство, что поколение X, миллениалов и Z недостаточно финансово грамотны для управления капиталом, который они унаследуют от бэби-бумеров.

По данным Cerulli Associates, к 2045 году следующие после бэби-бумеров поколения получат 84,4 триллиона долларов, большую часть из которых (72,6 триллиона) передадут наследникам.

Они будут получать их от американских бэби-бумеров, которые составляют 20% населения страны, и при єтом владеют 52% богатства.

Беби-бумеры, родившиеся между 1946 и 1964 годами, в большинстве своем не воевали, жили в период мощного экономического роста, падения процентных ставок, сокращения строительства и роста цен на недвижимость и высоких доходов.

Украинские реалии

Контраст с Украиной поразителен. По данным Postmen, у 34% украинцев нет никаких сбережений, 25% имеют резерв меньше чем на месяц, а 27% — меньше чем на полгода. Даже до начала полномасштабного вторжения 54% украинцев заявляли об отсутствии сбережений.

Почему так произошло? Ответ кроется в исторических, экономических и социальных факторах, сделавших накопление капитала для украинских бэби-бумеров практически невозможным.

Исторические препятствия для сбережений

  • Советское наследие

В СССР деньги часто не имели реальной ценности из-за дефицита товаров. На начало 1991 года граждане УССР держали на счетах в Сбербанке СССР 84,3 млрд руб. Эти сбережения были вынужденными — просто потому, что их некуда было потратить. Но с распадом системы эти средства просто исчезли, приведя к потере населением большинства сбережений и капитала для детей, и подрывом доверия к любым вложениям на целое поколение.

  • Экономический коллапс 90-х

1993 стал символом экономического краха: 1993 стал символом экономического краха. ВВП упал на 14,2%, инфляция составила 10 256%, а реальная зарплата составила всего 6% от уровня 1990 года. Большинство граждан были вынуждены потратить все накопления только на выживание.

  • Неудачная приватизация

Вместо создания широкого класса владельцев приватизация привела к концентрации активов в руках небольшой группы олигархов. По данным Всемирного банка, к 2004 году 75% украинских предприятий контролировались олигархическими группами.

  • Нестабильность 2000-х

Начало тысячелетия принесло надежду на стабильность, но она быстро развеялась.

Во время кризиса 2008−2009 годов ВВП Украины упал на 15,1%, что было одним из худших показателей в мире. Аннексия Крыма и начало войны на Донбассе в 2014 году привели к падению ВВП на 6,6% и девальвации гривны на 97%.

«Банкопад» 2014−2017 годов, когда с рынка было выведено 87 проблемных банков, в которых было сконцентрировано 30% общих активов. Хотя это был вынужденный шаг для очищения банковской системы, это подорвало доверие к банковской системе и привело к потере сбережений многих украинцев.

  • Современные вызовы

COVID-19 и полномасштабное вторжение России в 2022 году стали новыми ударами по экономической стабильности украинцев. Пандемия повлекла за собой падение ВВП на 4% в 2020 году, а война 2022 года привела к падению экономики на 29,1% и рекордной инфляции в 26,6%.

Отсутствие инвестиционных инструментов

В отличие от развитых стран, где доступны десятки инвестиционных активов, в Украине фондовый рынок остается неразвитым. После бума 2005 года и упадка 2014 он характеризуется низкой ликвидностью, слабой вовлеченность частных инвесторов и доминированием государственных облигаций. По данным НКЦБФР, в 2021 году объем торгов на фондовом рынке Украины составил лишь 2,9% от ВВП по сравнению с 200% в США.

Утратив доверие к банковской системе, украинцы ограничились инвестициями в недвижимость и хранением наличной валюты, преимущественно долларов США. По оценкам НБУ, на руках у населения находится около 50 млрд. долларов США.

Хотя с 2017 года появилась возможность инвестировать в иностранные ценные бумаги, она не приобрела популярность из-за низкой осведомленности, слабой защиты прав инвесторов и регуляторных ограничений.

Низкий уровень финансовой грамотности

Даже при наличии инвестиционных возможностей создать капитал украинцам было бы сложно из-за низкого уровня финансовой грамотности. Это ярко иллюстрируют следующие факты:

Общий уровень финансовой грамотности

По данным исследования USAID 2021 года, индекс финансовой грамотности в Украине составляет всего 12,3 балла из 21 возможного.

Использование кредитов к зарплате:

  • 13% взрослого населения пользуются услугами микрофинансовых организаций. За 2023 год украинцам было выдано 3886875 микрокредитов на сумму 18,5 млрд грн.
  • 67% заемщиков берут кредит на покрытие ежедневных расходов. Финансовое мошенничество:
  • С начала 2023 года количество случаев социальной инженерии и фишинга выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
  • По данным Национального банка Украины, в 2022 году мошенники украли со счетов украинцев более 480 млн. грн.

Азартные игры

  • По данным КРАИЛ, за 2023 год количество зарегистрированных лудоманов выросло в 8 раз, достигнув 3,7 тысячи человек.
  • 57% игроков в азартных играх не могут объяснить, как работают проценты в азартных играх.

Финансовое образование

  • Только 20% школ в Украине включают элементы финансовой грамотности в свои учебные программы.
  • 68% взрослых украинцев никогда не проходили обучение по финансовой грамотности.

Уровень финансовой грамотности украинцев зависит от сознания и ответственности, понимания возможностей, доверия к финансовым инструментам и институтам. Но и советское прошлое, и отсутствие образования в школах, и отрицательные примеры приватизации и обращения с миноритарными акционерами не побуждали население откладывать и инвестировать деньги, увеличивая капитал.

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Первое поколение инвесторов

История украинских беби-бумеров — это история упущенных возможностей, вызванных экономическими потрясениями, отсутствием стабильности и финансового образования. Однако эта история также является уроком для будущих поколений.

Сегодня у молодых украинцев есть уникальный шанс стать первым поколением, которое сможет накопить значительный капитал. Для этого есть все предпосылки:

  1. Доступ к глобальным финансовым рынкам
  2. Развитие финтех-индустрии и появление новых инвестиционных инструментов
  3. Рост финансовой грамотности благодаря образовательным инициативам и доступу к информации

Повышение финансовой грамотности, разумное использование доступных инвестиционных инструментов и ответственное отношение к личным финансам — вот ключ к созданию стабильного финансового фундамента.

Будущее финансовой стабильности Украины в руках ее граждан. Пора действовать, учиться и строить новую финансовую реальность для себя и будущих поколений. Только так мы сможем обеспечить своим детям и внукам то финансовое наследие, которое не смогли получить сами.

Автор:
Шух Алина
финансовый консультант, соучредитель SMART Шух Алина
компания по управлению финансами SMART
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