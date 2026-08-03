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3 августа 2026, 18:00 Читати українською

Можно ли зарабатывать без прогнозов? Эксперимент с портфелем на $10 000

Можно ли зарабатывать, полностью отказавшись от прогнозов и попыток выбрать будущих победителей? Что произойдет, если просто распределить $10 000 между 11 секторами американского рынка и полгода ничего не менять? Результатами собственного эксперимента делится Игорь Похитон, аналитик Capital Times.

Можно ли зарабатывать, полностью отказавшись от прогнозов и попыток выбрать будущих победителей?

В начале года я решил провести эксперимент. Взять $10 000, разделить их поровну между всеми 11 секторами американского рынка и полгода не делать абсолютно ничего. Без прогнозов, без аналитики, без попыток угадать победителя. Просто выделить по $909 на сектор.

Зачем? Мне хотелось найти такой вариант пассивного инвестирования, при котором не было бы перекоса в сторону технологических компаний, а портфель оставался равновзвешенным. И я подумал: что, если вообще исключить выбор? Сколько заработает портфель, в котором принято ноль решений?

Как это было устроено

Для каждого сектора S&P 500 существует отдельный ETF, который держит акции компаний соответствующего сектора.

Мой список: технологический сектор (XLK), промышленный сектор (XLI), энергетический сектор, включая нефть и газ (XLE), недвижимость (XLRE), сектор добывающей промышленности (XLB), сектор коммунальных услуг (XLU), товары первой необходимости (XLP), здравоохранение (XLV), финансовый сектор (XLF), сектор коммуникационных услуг (XLC) и товары не первой необходимости (XLY).

2 января — условная точка входа по средней цене между ценами открытия и закрытия. В каждый фонд было вложено по $909. А дальше — ничего. Никаких дополнительных покупок, продаж или ребалансировок.

Полугодие выдалось нескучным. В марте обострился конфликт вокруг Ирана, нефть Brent торговалась выше $110, а S&P 500 по итогам первого квартала снизился примерно на 4,5%.

Я не стал продавать в панике и продолжил держать активы. Затем рынок развернулся, причем очень резко. Этому способствовали корпоративные отчеты, которые оказались сильнее ожиданий, а также намеки на мирное урегулирование конфликта в Иране. Тема искусственного интеллекта никуда не исчезла, а производители памяти для дата-центров быстро набирали обороты. Акции Sandisk показали лучший результат за полгода в индексе S&P 500 — их стоимость выросла в девять раз.

Результаты

Ниже представлен портфель по секторам:

В результате без учета дивидендов капитал вырос на 7,4% за шесть месяцев.

Сравнение, без которого цифра ничего не стоит

Обычный индексный фонд, например SPY или VOO, при тех же критериях за те же полгода принес по 9,1% без учета дивидендов. То есть мой «портфель без решений» уступил самой простой альтернативе.

И это логично: в классическом индексе технологические компании занимают значительную долю, и в основном именно они поддерживали рынок и помогли ему восстановиться. Я же сократил их вес до 1/11.

Существует также ETF RSP, задача которого — распределить вес поровну между всеми компаниями из индекса S&P 500. Однако его нельзя назвать равновзвешенным по секторам, поскольку более половины фонда приходится на промышленный, финансовый и технологический секторы, а также здравоохранение. Моя идея заключалась именно в создании равновзвешенного портфеля по секторам.

Но есть и обратная сторона. В первом квартале SPY и VOO закрылись ниже цены начала года — на 5,0% и 5,1% соответственно. Равновзвешенный по секторам портфель завершил квартал с результатом +1,3%. Падение всего индекса было сосредоточено в нескольких мегакомпаниях.

В итоге доходность оказалась немного ниже, но нервов потребовалось значительно меньше. Для кого-то это плохой обмен, а для кого-то — именно то, что нужно.

Итоги

За шесть месяцев наибольшую доходность принесли технологический, энергетический, промышленный секторы и сектор добывающей промышленности. Четыре сектора показали отрицательный результат.

Диверсификация — не про максимальную доходность. Она почти гарантированно уступит лучшему пассивному активу и почти гарантированно опередит худший. Равное распределение и есть страховка от собственной самоуверенности. Цена такой страховки при этом размере капитала составила несколько сотен долларов.

В марте очень хотелось «временно выйти в кеш», а в мае — «докупить больше технологических акций, ведь очевидно же, что они растут». Каждое такое действие, скорее всего, разрушило бы эксперимент и, вероятно, ухудшило бы результат.

Портфель, собранный без единого прогноза, за неспокойное полугодие заработал 7,4% в долларах. Это гораздо лучше, чем просто держать деньги под подушкой.

И напоследок честное предостережение: шесть месяцев — это не статистика, а отдельный эпизод. Следующее полугодие может показать противоположную картину. Это не инвестиционный совет, а просто аккуратно просчитанный эксперимент. Выводы делайте сами. Успехов в инвестициях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Faraday
Faraday
3 августа 2026, 21:20
#
10k у SOXL і буде вам +20% в день. (або -20%)
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