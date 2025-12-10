Может ли золото подорожать до $5 000 и что делать инвесторам с ограниченным бюджетом

Стоимость золота с момента прихода к власти в США Дональда Трампа в январе 2025 года взлетела с уровней около $2 600−2 700 за унцию до более $4 200 на момент написания этой статьи. А пик цены «желтого металла» доходил до $4 382 в октябре 2025 года. Таким образом, этот актив менее чем за год вырос в 1,56 раза. И это явно еще не предел.

График стоимости золота с начала 2025 года

Динамика цен на серебро повторяла графики цен на золото с задержкой в 2−3 месяца. Это традиционная картина, учитывая специфику ценообразования на серебро.

График стоимости серебра с начала 2025 года

Но даже при этом, если стоимость серебра в январе 2025 года была еще в пределах $29−30 за унцию, то к моменту написания статьи дошла до $61,341 за унцию. То есть этот актив менее чем за год вырос в 2,12 раза, опередив темпы роста «золотых» цен.

Обычно при таких взлетах любого актива следует коррекция и некоторое снижение котировок, но не для золота и серебра в 2025—2026 году. Дело в том, что сейчас на классические законы экономики (рост спроса — рост цены) наложились факторы, которые нельзя заложить в математическую формулу или модель. Это:

переход мира от однополярного доминирования США к многополярности, когда региональные игроки активно переходят во взаиморасчетах на местные валюты и уменьшают использование для этих целей американского доллара.

Рост геополитических рисков. Их драйвером стала торговая политика США, провоцирующая войну тарифов практически со всеми крупными экономическими игроками — от Евросоюза до Китая.

Усиление военной напряженности в мире — от уже почти 4-х летней войны рф в Украине до возможной агрессии Китая против Тайваня, Ближнего Востока (Израиль — Иран — Палестина), ситуации вокруг Венесуэлы и перманентных войн на африканском континенте.

Активный пересмотр мировыми центробанками структуры своих резервов. Регуляторы активно выходят из доллара и заменяют его активом-убежищем золотом. За 2025 год, к началу ноября, центробанки совершили чистые покупки в пределах 200−254 тонн. Очень показательным стал сентябрь и октябрь, когда на фоне пика напряженности в войне рф против Украины, торгового противостояния США-Китай и шатдауна в Америке, объемы чистой покупки золота центральными банками составили 39 тонн и 53 тонны соответственно. Лидерами по скупке благорожного металла в резервы с начала года стали Польша (67 тонн), Казахстан (40 тонн), Турция, Китай и Бразилия.

Именно геополитика и события вокруг нее в последнее время остаются главным драйвером роста цен на золото, и косвенно — на серебро. При этом удельный вес доллара США в резервах центробанков остается доминирующим, но, по данным МВФ, он снизился до 56−58%, сократившись до минимума за 30 лет (максимум был 72% в 2002 году).

За счет активной скупки золота центробанками изменилась структура их резервов: золото теперь занимает второе место после доллара США, обогнав по удельному весу даже американские казначейские облигации.

Кроме того, интересна еще тенденция: центробанки теперь предпочитают хранить физическое золото именно у себя в своих хранилищах, тогда как ранее отдавали металл на хранение другим странам (тот же Форт-Нокс в Кентукки, США), что свидетельствует об усиливающемся недоверии в мире.

Добавляет спрос на золото и активность частных инвесторов, которые предпочитают «живой» металл в виде слитков и монет. Хотя в последние годы увеличивались и вложения в «золотые» ETF: только за сентябрь 2025 года они привлекли $26 млрд.

Интересно и то, что из-за ограниченных возможностей добычи физического золота доходность фондов, отслеживающих акции компаний по добыче золота и серебра (GDXJ, RING), показали доходность свыше 100% за год. Это значительно выше, чем у «чистых» золотых ETF (как GLD/IAU), привязанных только к цене металла. Это говорит о том, что инвесторы готовы вкладываться в золото и все активы (в том числе и производственные), с ним связанные в долгую, и это не ситуативный тренд, а изменение мировых реалий.

Подстегивает рост цен на золото (опосредованно и на серебро) и начало нового цикла снижения процентных ставок Федрезервом США. Особенно, если в 2026 году действующего главу ФРС США заменит более лояльный к Администрации президента нынешний директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. Цикл снижения процентных ставок Федрезерва пугает инвесторов возможным ростом инфляции и ослаблением позиций доллара, что тоже работает в пользу роста спроса на драгметаллы, как защитные активы.

С момента прихода к власти Дональда Трампа доллар ослаб относительно евро с уровней 1,02 доллара за евро до уровней около 1,16−1,17 доллара за евро.

График евро/доллар с января 2025 года

На увеличение спроса на серебро и, соответственно, роста цены на него сейчас работают еще несколько факторов:

инвесторы, которые не могут позволить себе покупать резко подорожавшее золото, активно скупают физическое серебро и ETF, привязанные к нему.

Рост спроса со стороны промышленности в сочетании со стабильным дефицитом предложения физического серебра. Дефицит серебра на мировом рынке в 2025 году прогнозируется в пределах от 115−118 млн унций до 187,6 млн унций при наличии совокупного дефицита, который накопился за 2021−2025 годы свыше 800 млн унций. По данным аналитиков, серебро выступает, как промышленный товар (около 60%), и как инвестиционное вложение (до 40%).

Спекулятивный интерес. Спекулянты внимательно следят за показателем соотношения золота к серебру (Gold/Silver Ratio, GSR):

Это показатель сейчас указывает на недооцененность серебра и добавляет потенциально от $2 до $4 на унции к текущим уровням около $61,341 до конца этого года. Особенно, если подтвердятся слухи о том, что ФРС США на фоне цикла снижения ставок в 2026 году начнет выкуп казначейских обязательств США в пределах до ежемесячных объемов в $45 млрд. То есть начнет снова проводить политику «количественного смягчения», как в период пандемии.

Прогноз по золоту на ближайшие 3 месяца

Учитывая повышенную турбулентность всех мировых рынков, предстоящие кадровые изменения в ФРС США, золото продолжит пользоваться повышенным спросом среди всех групп инвесторов — от центробанков до частных фондов и физлиц.

По моим прогнозам, ежемесячно в этот период центробанки будут увеличивать свои резервы в золоте в пределах 32−55 тонн. А чистый приток вложений капиталов инвесторов через ETF в январе-марте 2026 года добавит спрос на золото в различных формах (от металлического до безналичного) еще в пределах до 220−300 тонн. Покупка физического золота в виде слитков и монет, по моим расчетам, в первом квартале 2026 года, учитывая еще и фактор китайского Нового года, когда спрос на физический металл в КНР возрастает в разы, составит по миру еще не менее 240−380 тонн.

Ключевыми драйверами дальнейшего спроса на золото и, соответственно, роста цен на него останутся центробанки и покупки слитков крупнейшими частными фондами, которые будут за счет этого хеджировать свои инфляционные риски.

Это поддержит цены на золото на высоком уровне в пределах ситуативного коридора от $3 980 до $4 620 за унцию до конца первого квартала 2026 года. А вариант достижения цены золота к концу 2026 года до $5 000 и выше станет полностью реальным в том случае, если новым главой ФРС США станет полностью лояльный Трампу кандидат, который начнет еще более агрессивный цикл снижения процентных ставок Федрезерва. Это спровоцирует рост инфляционных процессов в США, и как следствие — дальнейшее ослабление позиций доллара.

Что будет с ценами на серебро до конца 1 квартала 2026 года

На фоне периодических ценовых новых взлетов золота постепенно будет дорожать и серебро. Как за счет природной нехватки физического металла для нужд промышленности, так и за счет роста спекулятивного интереса инвесторов к этому металлу.

Напомню, что исторически соотношение Gold/Silver Ratio находится в пределах коридора от 50:1 до 80:1 (то есть одна унция золота стоит от 50 до 80 унций серебра).

На момент написания статьи это соотношение 69,84:1. Учитывая мой прогноз по первому кварталу 2026 года по золоту — коридор от $3 980 до $4 620 за унцию, мы выходим на теоретический коридор по серебру в этот период от минимума в $49,75 за унцию до максимума в $92,4 за унцию.

Но при сохранении текущих тенденций по соотношению Gold/Silver Ratio, с учетом того, что рынок уже заложил продолжение снижения ставок ФРС США в свои расчеты в первом квартале 2026 года, этот коридор можно сузить до уровней $56−72 за унцию с ситуативными колебаниями в пределах $2−3 в моменты очередных заседаний Федрезерва. Это сугубо экономический расчет. И он не учитывает возможные дополнительные $3−5 на унции серебра в случае новых сюрпризов от американского президента.

Тогда, в случае выполнения прогноза от JPMorgan, HSBC, WGC и Goldman Sachs по достижению цены золота в $5 000 — 5 200 за унцию к концу 2026 года, мы выходим на более вероятный коридор по цене серебра к концу следующего года на уровне от $85 до $100 за унцию. Особенно, в том случае, если ФРС запустит печатный станок.

Инвестиционная стратегия

Хочу еще раз подчеркнуть, что вложения в золото и серебро будут интересны только тем инвесторам, которые готовы к инвестициям с горизонтом в 2−5 лет.

При модели краткосрочных инвестиций или спекулятивных покупок/продаж в периоды от 3 месяцев до 1 года можно потерять за счет ситуативных колебаний ценников по серебру и по золоту в мире и сугубо украинской специфики ценообразования на драгметаллы.

В Украине при низкой конкуренции на этом рынке (имеется в виду легальный рынок, а не «серый» или «черный») происходит занижение банками котировок стоимости слитков и инвестиционных монет при их приеме и одновременно завышение цен продажи слитков и монет по стоимости металла, существенно превышающей мировые цены на этот момент.

То есть спреды между покупкой/продажей золота и серебра в Украине, по сравнению с мировыми стандартами, оставляет желать лучшего. Именно поэтому инвестиция в драгметаллы в 2026 году в Украине должна быть долгосрочной, как это есть пока и в 2025 году, чтобы перекрыть эти разницы за счет активного роста цен на драгметаллы в мире.

При этом, с учетом политических, военных, курсовых и геополитических вызовов сегодняшнего дня, я продолжаю считать, что, для диверсификации своих рисков при формировании инвестиционного портфеля, в конце 2025 года желательно держать в драгметаллах около 5−15% денежных сбережений.