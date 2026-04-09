Монеты Украины: сколько можно зароботать вложив лишь пару сотен гривен

По многочисленным просьбам читателей «Минфин» продолжает разговор об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о тех памятных и обиходных монетах, которые периодически продавались в нумизматическом интернет-магазине Нацбанка в 2022—2025 годах, а также в течении этого года.

Надо сразу отметить, что произошедший 19 февраля 2026 года инцидент с интернет-магазином нумизматической продукции Национального банка, когда он оказался недоступен в результате кибератаки на компанию-подрядчика — порядком «попортил нервы» как самому НБУ, так и коллекционерам.

Только с 6 марта работа интернет-магазина была возобновлена, причем всех пользователей Нацбанк попросил в обязательном порядке поменять пароли из-за слива данных. Но в итоге даже это не испугало истинных коллекционеров. Активность клиентов магазина после возобновления его работы осталась очень высокой.Тем более, что и часть монет, продаваемых этой весной оказалась очень востребованной.

Например, 18 марта Нацбанк продавал ролики (по 25 монет в каждом) обиходных памятных 10 гривневых монет из серии «Ми сильні. Ми разом» трех областей — Запорожской, Херсонской и Харьковской. Они продолжили серию из ранее выпущенных монет — Автономная республика Крым, Донецкая и Луганская область.

Общий тираж каждой из монет этих трех областей составляет 2 млн штук, часть из которых пошла просто в обращение, а часть — коллекционерам в виде специальных роликов.

Тираж каждого из роликов был 15000 штук, а выставлялись на продажу 11250 штук (причем по 1 ролику «в руки») В итоге менее, чем за 10 минут были раскуплены все предложенные ролы.

И тут же они появились на специализированных интернет-площадках для нумизматов по цене от 599 до 650 гривен за рол, то есть с наценкой минимум около 30%. Если даже учесть затраты на почтовую доставку — заработок между нацбанковской и коллекционной ценой составил не менее 15−25%.

Еще интереснее с инвестиционной точки зрения оказались «простые» монеты этих трех областей, то есть те же обиходные памятные монеты, но без упаковки в специальные ролы. Банки их получили в кассы по номиналу для подкрепления наличного оборота и выдачи клиентам, а их цена на нумизматическом базаре составляет от 25 до 40 гривен за штуку. То есть в 2,5 — 4 раза дороже, чем изначальный номинал. Причем, такие монеты достаточно живо раскупаются на той же Петровке или Нивках в Киеве, а также в местах сбора коллекционеров в других городах.

То есть при получении Вами такого обычного ролика монет данных трех областей по номиналу (в ролике 40 штук на 400 гривен) Вы на одном ролике можете заработать от 600 до 1200 гривен в зависимости от цены, по которой Вы решите их продавать. Причем это очень ликвидная позиция.

Уже 7 апреля Нацбанк продавал новую интересную монету из серии «Пасхальная радость.Писанка». 10-гривневая серебряная монета с чистым весом серебра 1 тройская унция и тиражом в 7500 экземпляров воспроизводит характерные традиции одного из древнейших этнографических краев — Полесья. Монета была доступна для покупки в интернет-магазине в количестве 5625 штук с установленным лимитом для заказов каждым клиентом по 1 штуке по цене 8832 гривен и «разлетелась» среди покупателей в течение нескольких минут.

Она уже есть в продаже на коллекционных площадках по цене от 11 до 13 тыс. грн., то есть даже с учетом почтовых расходов на доставку, в 1,22−1,44 раза дороже изначальной цены НБУ.

Стоить помнить, что первоначальный хайп по новым монетам всегда несколько завышает первоначальную стоимость этих монет у коллекционеров, а затем цена обычно выходит на своеобразное плато.

Но даже с этим нюансом ценообразования уже можно говорить, что монета надолго останется популярной среди инвесторов и нумизматов, выбравших эту тематику коллекционирования.

Остается отличным примером удачного инвестирования в украинские памятные серебряные монеты и Набор из трех памятных монет «Державні символи України» в футляре, тиражом в 3000 экземпляров.

Несмотря на достаточно большую изначальную нацбанковскую цену в более 16 тыс. грн., все предложенные Нацбанком экземпляры были быстро раскуплены коллекционерами еще в 2025 году.

И пока цена на данную позицию продолжает постепенно расти даже с учетом некоторой коррекции стоимости серебра на мировых рынках. Вот два графика цены по данной позиции от 31.12.2025 и от 07.04.2026 года, а также пример выставленных ценников продавцом на известной у нумизматов интернет-площадке.

Правда, в силу различного состояния данных монет, а также финансовой ситуации у продавца, можно этот набор поискать и подешевле в пределах 39−40 тысяч гривен, но тут надо внимательно следить за состоянием монет. Но даже если взять наиболее «дешевый вариант» в 39 тысяч гривен — это все равно в 2,4 раза больше, чем стоили монеты в 2025 году в интернет-магазине Нацбанка.

Хорошей инвестицией для коллекционеров остаются и монеты более раннего периода независимой Украины. Например, монета «Первая годовщина Конституции Украины», номиналом 2 гривны, выпущенная в 1997 году.

При изначальной нацбанковской цене в 6,5 гривен за эти годы ее стоимость выросла в 1469 раз — до уровня около 9550 гривен.

Несомненным инвестиционным хитом, среди более ранних монет Украины остается и монета Соломия Крушельницкая 2 грн, выпущенная в том же 1997 году.

При изначальной нацбанковской цене в 6,5 гривен за эти годы ее стоимость выросла в 1154 раза — до уровня около 7500 гривен.

Причем, что важно — и монета «Первая годовщина Конституции Украины», и монета «Соломия Крушельницкая» продолжали расти в цене и в последние годы, то есть после выхода на предыдущее условное стоимостное плато — в последнее время они снова прибавили в цене.

Продолжают постепенно дорожать и предыдущие нумизматические хиты 2025 года, которые даже «не завязаны» на стоимости серебра, поскольку выпускались в недрагоценных металлах.

К примеру, та же памятная монета «Чернобыль. Возрождение. Лось европейский», номиналом 5 гривен, выпущенная в апреле 2025 года.

Поскольку у коллекционеров она сразу стартовала с 1000 гривен, т. е. почти в 7 раз дороже, чем продавал ее Нацбанк — ее дальнейший инвестиционный потенциал мог бы и «выдохнутся». Но этого не произошло. И она снова прибавила в цене порядка 600 гривен.

То есть по сравнению с начальной нацбанковской ценой в 152 гривен в апреле 2025 года менее, чем за год инвестор заработал на этой монете уже в 15,28 раза больше своего изначального вложения.

Тот же тренд наблюдается и по двум другим популярным монетам — набору «Мешканці морських глибин» в сувенирной упаковке, выпущенному в конце октября 2025 года.

При изначальной нацбанковской цене в 447 гривен стоимость этой позиции к концу 2025 года выросла до уровня около 1900 гривен, а к апрелю 2026 года ценники подросли еще порядка на 1100 гривен — до уровня в 2996 гривен.

То есть по сравнению с начальной нацбанковской ценой в 447 гривен в октябре 2025 года менее, чем за полгода инвестор заработал на этом наборе уже в 6,7 раза больше своего изначального вложения.

Постепенно прибавляют в цене и многие из других украинских монет, выпущенных в 2022—2025 годах, которые я описывал в своих статьях ранее.

Выводы

Вложения в украинскую нумизматику остаются интересными не только с точки зрения самого коллекционирования и памяти, но и достаточно выгодными с инвестиционной точки зрения. Причем, не только по позициям в серебре, мировая цена которого в последнее время существенно выросла, но и по монетам из недрагоценных металлов.

Нацбанк, его Банкнотно-монетный двор, и нумизматический интернет-магазин НБУ продолжают постепенно осваивать очень специфический рынок нумизматики. Хотя у коллекционеров еще остается много пока нерешенных вопросов к НБУ и его соответсвующим подразделениям в этой части. И нашему регулятору есть еще над чем серьезно работать.

О предстоящих новых выпусках украинских памятных монет 2026 года, которые будут интересны как с точки зрения коллекционирования, так и с точки зрения инвестиций, я, в случае интереса читателей «Минфина», продолжу рассказывать в последующих своих статьях. А пока всё. Удачных Вам покупок и приятного инвестирования!