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2 октября 2026, 7:30 Читати українською

Момофуку Андо: изобретатель лапши быстрого приготовления, который доказал — начать с начала можно и в 48 лет

Жизнь изобретателя лапши быстрого приготовления Момофуку Андо напоминает приключенческий роман. В ней есть финансовые взлеты и банкротство, тюрьма, десяток различных бизнесов и невероятная вера в свои идеи. «Минфин» рассказывает о легендарном японском предпринимателе, который не раз начинал всё с нуля.

Жизнь изобретателя лапши быстрого приготовления Момофуку Андо напоминает приключенческий роман.
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Представьте: этому мужчине 48 лет. Всю жизнь он занимается самыми разными видами бизнеса. Перепродает ткани, изготавливает конструкции для домов и детали для самолетов, добывает морскую соль. Однако успеха не достигает. Сначала за уклонение от уплаты налогов он отсидел 2 года в тюрьме, а затем созданный им кредитный союз обанкротился. Он теряет недвижимость и сбережения. Его семья живет в съемном доме.

И именно в это время, вместо того чтобы открыть небольшой киоск и хоть как-то попытаться прокормить семью, предприниматель запирается в сарае, чтобы изобрести вермишель быстрого приготовления. Он никогда не был пищевым технологом или профессиональным поваром. Он не учёный и не изобретатель. Но почему-то уверен, что эта идея сработает. Поэтому спит по 4 часа в сутки, а всё остальное время экспериментирует с вареной лапшой.

Звучит как история безумия. За исключением одного обстоятельства — ему всё же удастся создать блюдо своей мечты и изменить пищевые привычки всего мира. Но обо всём по порядку.

Бизнес как единственный путь

Андо родился в 1910 году на острове Тайвань, который в то время принадлежал Японии. Его родители рано умерли, поэтому будущего изобретателя вместе с братьями и сестрой воспитывали дедушка и бабушка.

Нельзя сказать, что семья жила в бедности. Семье принадлежал магазин текстиля, а также от родителей осталось наследство. Именно получив доступ к нему, в 22 года Андо создал свою компанию. Сначала он также занимался торговлей текстилем на Тайване, но вскоре переехал в Японию.

Бизнес не выглядел инновационным. Фактически предприниматель покупал более дешёвую ткань на своей родине и перепродавал её дороже. Однако уже здесь начала проявляться его главная особенность — вечный поиск незанятых ниш. В частности, он пытался продавать не только ткани, но и готовую одежду. Здесь он всё же переоценил свои силы, и это направление провалилось.

После начала Второй мировой войны Андо переориентировал свой бизнес и занялся поставками продукции для армии. Основными направлениями его деятельности были продажа угля и изготовление деталей для авиационных двигателей.

Последний бизнес сыграл с ним злую шутку. В какой-то момент Андо обнаружил несоответствия в поставках, заподозрил партнеров в недобросовестности и обратился в военную полицию. Однако это обернулось обвинениями в адрес самого предпринимателя. Ситуацию усугубляло тайваньское происхождение предпринимателя, что делало его в Японии человеком второго сорта. Его арестовали на 45 дней, в течение которых пытали и морили голодом. Выйти из тюрьмы удалось лишь благодаря вмешательству знакомых офицеров, но этот арест сильно сказался на здоровье Андо — до конца жизни у него будут проблемы с желудком.

По окончании войны он развивал новые направления бизнеса, ища, на какие товары есть спрос. В частности, начал изготавливать деревянные конструкции для домов, в которых нуждались разрушенные после бомбардировок города. Также на фоне дефицита соли начал добывать её из океана.

Помимо прочего, в 40-х годах он нашёл направление, которое станет самым важным в его жизни. Нет, это ещё не была лапша, но уже продовольствие. Андо руководствовался принципом, который станет его самыми известными словами — «мир наступит только тогда, когда люди будут сыты».

В условиях дефицита мяса в послевоенной Японии он экспериментировал с извлечением белка из водорослей и рыбных отходов. Но этот бизнес вскоре закрылся из-за второго ареста предпринимателя — на этот раз на значительно более длительный срок.

В Википедии о причинах его ареста сказано сдержанно: он «выдавал стипендии студентам, что в то время было формой уклонения от уплаты налогов». У вас может сложиться впечатление, что успешный бизнесмен решил финансово поддержать молодежь, но поплатился за это.

Но всё было иначе. Андо прекрасно знал, что делал, и никакой филантропии здесь не было и близко. Всё просто и цинично. Компания нанимала молодёжь на свои работы, но вместо того, чтобы платить ей зарплату, оформляла работников как студентов и начисляла стипендию, которая не облагалась налогом.

Андо был приговорен к 4 годам каторги, а также подвергся жестким финансовым ограничениям. Однако, находясь за решеткой, он сумел собрать команду юристов и подал встречный иск против властей. В итоге стороны достигли мирового соглашения. Андо был освобожден через два года и получил возможность вернуться в бизнес.

В 50-х годах он уже занимался финансами, возглавляя кредитный союз. И именно из-за него ему пришлось пройти через самые тяжелые испытания. Финансовая организация обанкротилась, а бизнесмен должен был отвечать за это собственным имуществом. Он потерял все средства, недвижимость, остальной бизнес. Единственное, что осталось, — арендованный дом и сарайчик рядом.

Возвращение к мечте

В это время Андо исполнилось 48 лет — кажется, не тот возраст, чтобы начинать всё с нуля. Но прирождённый бизнесмен вернулся к давней мечте — создать еду, которая станет доступной для самых бедных. Он помнил, как после войны люди стояли в длинных очередях, чтобы купить тарелку рамена — традиционной лапши. Поэтому он хотел сделать это блюдо доступным для каждого.

Идея была проста — сначала сварить лапшу, а затем высушить. Тогда люди смогут залить её кипятком и получить настоящий обед. Но это только на первый взгляд. Андо сначала пытался сушить лапшу на солнце, но она становилась ломкой, а в кипятке приходилось размачивать её 15 минут.

Следующая идея — сушильные шкафы с горячим воздухом. После этого лапша снаружи была твёрдой, но сохраняла влагу внутри и портилась. Андо экспериментировал с копчением и засолкой вермишели, но тоже безрезультатно.

Наконец Андо обратил внимание на то, как его жена готовила рыбу в кляре, опуская её в масло. То же самое он решил повторить с лапшой. Но и здесь было немало технологических вопросов: какова должна быть температура масла, сколько времени лапшу в нём держать, как лучше её перед этим сварить.

Ответы предприниматель искал сам, раз за разом экспериментируя с блюдом. Для этого он заперся в своём сарае и спал всего по 4 часа в сутки. Но в конце концов получил идеальный рецепт.

Хорошая идея в хороших руках

Существует множество случаев, когда изобретатели ничего не получали от своих разработок. Шариковая ручка, светодиод, компьютерная мышь и даже Coca-Cola сделали богатыми людей, которые не имели к их разработке никакого отношения.

С лапшой быстрого приготовления ситуация сложилась иначе. Ведь её придумал не далёкий от практического мира учёный, а опытный бизнесмен. Он умел налаживать производство и сбыт, управлять людьми и даже хитрить с налогами.

Производство же началось сначала в том же сарае возле дома, а работала здесь семья бизнесмена. Ежедневно в местные магазины удавалось поставлять лишь несколько сотен пачек лапши быстрого приготовления. Она была в несколько раз дороже обычной, но мгновенно обрела популярность, у магазинов выстраивались очереди — людям слишком нравились её вкус и удобство.

Чтобы покорить мир, одной лапши мало

Андо назвал новую компанию «Nissin». Уже в 1960 году, спустя два года после начала продаж, она ежедневно производила 400 тыс. пачек лапши. Автоматизированные линии работали круглосуточно.

Но новой проблемой стали подделки. В 1961 году в Японии насчитывалось более 30 компаний-клонов, которые копировали название и упаковку, но продавали вермишель низкого качества. Это угрожало репутации нового продукта.

В 1962 году Андо наконец получил патент на свою технологию и начал кампанию судебных исков против других производителей. В то же время предприниматель понимал, что удержать технологию в одних руках не удастся, поэтому начал продавать её другим японским компаниям, но с требованием соблюдать стандарты качества.

В конце 60-х Андо попытался выйти на рынок США. Он лично презентовал продукт менеджерам супермаркетов, но столкнулся с неожиданной проблемой. Ни у кого из них не было глубокой тарелки, чтобы попробовать лапшу. Поэтому они крошили её и заливали кипятком в обычных чашках.

Глядя на это, предприниматель понял — так США продукт не завоюет. Нужна не просто лапша, а новая культура потребления. Он отложил расширение рынков на несколько лет и вернулся в Америку уже в 70-х.

На этот раз он представил не столько лапшу, сколько её новую упаковку — Cup Noodles. Это был стакан из пенопласта с блюдом внутри. Покупатели могли заливать кипяток прямо в него. Удобный формат потребления лапши стал абсолютным хитом в США, а вскоре здесь открылся первый завод Nissin. С Америки началась дальнейшая экспансия компании.

Сколько можно заработать на лапше

Финансового пика Андо достиг в 80-х и в начале 90-х годов. Именно тогда японская экономика и фондовый рынок находились на пике. Его состояние оценивалось в 1,5−3 млрд долларов. Но в первую десятку самых богатых людей своей страны он никогда не входил. Все же еда не приносила столько денег, как недвижимость, банки и технологический сектор.

Но вряд ли это сильно огорчало Андо. Он прожил почти столетие, умер в 2007 году, когда ему исполнилось 96 лет. Незадолго до смерти он продолжал ежедневно ходить на работу и уделял особое внимание направлению разработок, пробовал новые прототипы блюд и соусов, вносил свои замечания.

До последних дней его привычным обедом была тарелка лапши быстрого приготовления. При этом, хотя у Nissin были премиальные бренды, он отдавал предпочтение классической «базовой» вермишели. Несмотря на это, проблем с лишним весом у него никогда не было. Во-первых, он ел небольшими порциями и добавлял к лапше овощи, мясо или морепродукты. Во-вторых, он всегда много двигался и занимался спортом.

Сейчас компанией продолжают руководить члены его семьи. Nissin котируется на Токийской бирже и оценивается в $5,3 млрд.

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Компания остается крупнейшим мировым производителем лапши быстрого приготовления. По разным оценкам на нее приходится от 10 до 18% глобального рынка. Она безусловный лидер по продажам в Японии и занимает второе место в США.

История же Андо стала примером не просто финансового успеха, а несокрушимости характера и готовности начинать с самого начала. «Поражения и неудачи в бизнесе — это не катастрофа. Это просто уроки, которые делают тебя мудрее и сильнее для следующего шага», — не только говорил он, а доказывал свои слова на практике.

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Автор:
Олексій Писарев
Заместитель главного редактора Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
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