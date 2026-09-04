Фам Нят Вуонг: научил украинцев есть мивину, а теперь производит электромобили и имеет $36 млрд

В 1990-х он взял в долг 100 тыс. долларов под 8% в месяц, чтобы продавать украинцам лапшу быстрого приготовления. Сегодня человек, стоявший у истоков создания «Мивины», обладает состоянием в десятки миллиардов долларов, производит электромобили, развивает искусственный интеллект и создает человекоподобных роботов. Это история Фам Нят Вуонга — предпринимателя, который начал свой путь к крупнейшей бизнес-империи Вьетнама с ресторана в Харькове.

Вуонг родился в небогатой вьетнамской семье в 1968 году. Собственно, состоятельных семей в то время в стране было немного — ведь как раз шла война. Отец будущего миллиардера был военнослужащим в Северном Вьетнаме, противостоявшем США, мать — торговала в крошечной чайной лавке.

«Тогда моя мечта вовсе не была большой. Я просто хотел помочь своей семье выбраться из бедности», — вспоминал он позже те времена. В юности Вуонг проявлял математические способности, что позволило ему сначала поступить в горный университет в Ханое, а впоследствии получить направление на обучение в Советский Союз. Здесь он застал распад коммунистического государства и, хотя и учился в Москве, вскоре переехал в Украину.

В начале 90-х вместе с женой он открыл в Харькове ресторан вьетнамской кухни. Дела шли неплохо, и на жизнь хватало, но масштабировать этот бизнес было практически невозможно, а предприниматель мечтал о большем.

Тогда он начал думать о том, что нужно украинским покупателям, но в то же время этого им никто не предлагает. Правильный ответ для вьетнамца был почти очевиден — лапша быстрого приготовления.

Здесь нужно немного объяснить значение этого блюда для культуры его страны. Такую лапшу изобрёл японский предприниматель Момофуку Андо в конце 50-х годов. Принцип был прост — уже готовую вермишель погружали в кипящее масло, благодаря чему из неё испарялась влага и вместе с тем возникали микропоры, которые во время приготовления быстро набирали воду.

Андо надеялся, что благодаря его изобретению горячие блюда смогут попробовать даже самые бедные жители послевоенной Японии. Лапша мгновенно распространилась по другим странам региона.

Во Вьетнаме (точнее, в то время в его южной части) эту лапшу начали производить уже в начале 60-х годов. Сегодня страна занимает первое место в мире по объемам потребления этого блюда на душу населения. В среднем каждый вьетнамец ежегодно съедает более 80 порций. При этом здесь это считается полноценным блюдом, а не просто дешёвым перекусом: к ней добавляют овощи, морепродукты, мясо, яйца.

Чтобы запустить производство лапши в Украине, Вуонг в 1993 году взял в долг 100 тыс. долларов под сумасшедшие 8% в месяц. На эти деньги он создал компанию «Техноком», закупил производственные линии во Вьетнаме и первым вывел блюдо на наш рынок.

Новый бренд предприниматель назвал «Мивина», что происходит от слов «mì Việt Nam» — в переводе «вьетнамская лапша».

Непривычный для украинцев продукт начал быстро набирать популярность. Вскоре компания наладила производство также приправ и картофельного пюре. В начале нулевых «Мивина» принадлежало около 97 % рынка лапши быстрого приготовления. Продукцию также экспортировали в 20 стран мира.

«Украинцы были очень бедны и очень голодны», — позже объяснял секрет успеха Вуонг. Собственно, та же самая причина, по которой лапша быстрого приготовления завоевывала популярность в других странах мира.

Прощание с Украиной

По состоянию на 2010 год выручка компании достигала $100 млн. Хотя долю рынка она уже начала терять из-за появления конкурентов, бизнес интересовал международных игроков.

Приобрести «Техноком» решила одна из крупнейших продовольственных компаний мира — Nestlé. К тому времени она уже прочно закрепилась в Украине, ей принадлежали Львовская кондитерская фабрика «Свиточ» и компания «Волыньхолдинг», выпускавшая соусы под брендом «Торчин».

Для швейцарского гиганта это приобретение означало усиление влияния на украинском рынке, а вьетнамский предприниматель уже готовился покинуть Украину.

Официально сумма сделки не называлась, но считается, что Nestlé заплатила за «Мивину» около $150 млн. Как потратить эти деньги, Вуонг уже знал.

Построение империи

Еще за 10 лет до продажи компании предприниматель начал активно вкладывать заработанные в Украине средства в недвижимость Вьетнама. Он посещал Таиланд, Сингапур и другие страны региона, изучал их отели и торговые центры и решил воссоздать эту модель на родине.

Его первый проект во Вьетнаме походил на авантюру. В начале нулевых он купил участок на безлюдном острове Хонче. Место неплохое, недалеко от традиционного курорта, но без какой-либо инфраструктуры, питьевой воды и электричества.

Несмотря на трудности, Вуонг уже в 2003 году открыл здесь роскошный пятизвездочный отель, который стал одним из любимых мест отдыха богачей страны. А для того, чтобы решить проблему доставки гостей, здесь построили самую длинную на тот момент канатную дорогу над морем, протяженностью 3,3 км.

Сегодня остров Хонче остается одним из самых популярных туристических направлений страны.

Кроме того, Вуонг занялся коммерческой недвижимостью. В 2004 году он построил первый во Вьетнаме небоскрёб с современным торгово-развлекательным центром и офисами класса А. В 2007 году предприниматель вывел свою девелоперскую компанию Vincom на местную биржу, что сделало его одним из самых богатых людей страны.

Когда Вуонг продал «Мивину» и получил свободные средства, он уже был влиятельным предпринимателем во Вьетнаме и знал, куда инвестировать дальше. Вскоре он объединил свои компании в единую материнскую структуру Vingroup и начал развивать новые направления. Помимо отелей, строительства торговых центров и целых кварталов элитной недвижимости компания открывала для себя новые сферы деятельности. Появились медицинские центры, сеть супермаркетов, частные школы и даже собственный университет VinUniversity.

Технологический гигант

Вуонг рассказывает, что если в начале своего предпринимательского пути он хотел просто комфортной жизни, то со временем его целью стало внести значимые изменения в мир. Пожалуй, именно этим и можно объяснить его выход в технологический сектор.

В 2018 году конгломерат вывел на рынок бренд смартфонов Vsmart. Не имея собственных технологических наработок, Вуонг выкупил 51% акций испанского разработчика смартфонов BQ, получив их патенты и инженерную команду. Также недалеко от Ханоя построили ультрасовременные фабрики, способные выпускать десятки миллионов устройств в год.

Компания сделала ставку на бюджетный и средний сегменты и быстро добилась успеха. Прошло чуть больше года с момента запуска, а смартфоны Vsmart заняли третье место по объему продаж во Вьетнаме, захватив почти 17% местного рынка. Также они экспортировались не только в соседние страны, но и на премиальный рынок США.

В то же время уже в 2021 году Вуонг заявил о закрытии производства смартфонов. Отчасти из-за низкой рентабельности и высокой конкуренции в секторе. Но в основном для того, чтобы сосредоточить силы на гораздо более масштабном проекте — создании первого вьетнамского электромобиля.

Свою автомобильную компанию VinFast Вуонг основал в 2017 году. Предприниматель построил современный завод, на котором выпускались «классические» бензиновые автомобили по технологиям BMW. Однако в 2022 году с присущей ему отвагой Вуонг прекратил их выпуск, полностью переключившись на электромобили.

На сегодняшний день VinFast — бренд номер один во Вьетнаме не только среди электромобилей, но и среди автомобилей в целом. Компания производит фактически каждый третий автомобиль, продаваемый в стране, и это обеспечивает стремительный переход региона на «электрички».

Главный хит VinFast — это ультрабюджетный электромобиль VF3, стоимостью $10−12 тыс. Всего в прошлом году VinFast поставила по всему миру 196 тыс. автомобилей. Также компания производит электробусы и электрические скутеры.

Крошечный VF3 стал во Вьетнаме поистине народным автомобилем.

Правда, попытка выйти на рынок США провалилась. Местные автомобильные обозреватели раскритиковали VinFast за сырое программное обеспечение. Кроме того, масштабные продажи так и не сделали компанию прибыльной, материнская группа регулярно предоставляет ей кредиты и гранты.

Не осталась без внимания Вуонга и ИИ-революция. В первую очередь он пытается применять новые технологии в электромобилях. Ряд его компаний разрабатывает технологии для автопилотов, а также передовые языковые модели, которые используются в качестве голосовых помощников в электрокарах. Кроме того, конгломерат занимается разработкой продвинутых промышленных роботов и человекоподобных андроидов для автозаводов и логистики.

Сколько заработал Вуонг

По последним данным, Forbes оценивает состояние предпринимателя в 36,5 млрд долларов. Это делает его не только самым богатым человеком Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии. Кроме того, 4 млрд долларов принадлежат его супруге, занимающей должность вице-президента Vingroup.

Как и раньше, основу его капитала составляет недвижимость. Его компания остается крупнейшим застройщиком Вьетнама, ей также принадлежит около 80 торгово-развлекательных центров и небоскребов, а также сеть роскошных отелей.

Акции автопроизводителя VinFast торгуются на бирже Nasdaq. Однако, несмотря на это, Вуонг продолжает контролировать около 97% её ценных бумаг. В настоящее время капитализация компании составляет $7,2 млрд.

По оценкам Forbes, совокупное состояние 10 самых богатых украинцев составляет около $21 млрд. Таким образом, Вуонг вместе с женой примерно в два раза богаче, чем все они вместе взятые.

Трудно сказать, остались ли у миллиардера сентиментальные воспоминания о стране, где он начинал свой путь к успеху. Он — закрытый человек, редко общается со СМИ и еще реже публично упоминает нашу страну. Полномасштабное вторжение он никак не комментировал. В то же время продемонстрировал свою позицию действиями. Основанный им университет запустил программу поддержки, благодаря которой украинские студенты могли бесплатно учиться и проживать в кампусе во время войны.

История Фам Нят Вуонга показывает, как далеко может завести умение вовремя заметить возможность и не останавливаться на достигнутом. И, возможно, самое интересное в ней даже не то, сколько миллиардов удалось накопить Вуонгу, а то, что после каждого успешного бизнеса он снова выбирал для себя гораздо более сложный вызов.