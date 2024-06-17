Детенизация торговли: В Украине с начала года увеличился объем «белых» операций

В мае 2024 года объем сделок, учтенных через РРО, вырос до 359,8 млрд грн в месяц, ежедневно это 11,6 млрд. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев .

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детенизация торговли

По его информации, количество чеков выросло до 815 млн шт. (или 26,3 млн в день).

«Также стабильно ежемесячно растет и количество зарегистрированных РРО/ПРРО, их количество в мае 2024 г. возросло до 898 тыс.», — рассказал Гетманцев.

Он отмечает, таким образом, с начала года месячный объем белых операций вырос на 16%, что прямо говорит о детенизации экономики.