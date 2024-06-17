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17 июня 2024, 9:17 Читати українською

Детенизация торговли: В Украине с начала года увеличился объем «белых» операций

В мае 2024 года объем сделок, учтенных через РРО, вырос до 359,8 млрд грн в месяц, ежедневно это 11,6 млрд. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

В мае 2024 года объем сделок, учтенных через РРО, вырос до 359,8 млрд грн в месяц, ежедневно это 11,6 млрд.
Фото:depositphotos

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Детенизация торговли

По его информации, количество чеков выросло до 815 млн шт. (или 26,3 млн в день).

«Также стабильно ежемесячно растет и количество зарегистрированных РРО/ПРРО, их количество в мае 2024 г. возросло до 898 тыс.», — рассказал Гетманцев.

Он отмечает, таким образом, с начала года месячный объем белых операций вырос на 16%, что прямо говорит о детенизации экономики.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+12
MaxTirpiz
MaxTirpiz
17 июня 2024, 10:45
#
Це свідчить про інакше
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
17 июня 2024, 10:57
#
Я навмисно купую тільки з рук. *** тобі а не налоги.
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 июня 2024, 11:14
#
А у відповідь, *** тобі, а не дороги, медицину і інше. Назло мамі вуха відморожу.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
17 июня 2024, 10:58
#
> прямо свідчить про детінізацію економіки
Як ви виміряєте обсяг тінової економіки, генії? Вона ж тіньова!
+
0
Ramo
Ramo
17 июня 2024, 11:04
#
Зростання кількості РРО свідчить про небажання бізнесу платити захмарні штрафи , а також збільшення витрат бізнесу на адміністрування РРО і відповідно ціни товару.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 июня 2024, 12:17
#
Такі двіжухи як РРО цікаві тим, що фільтрують з ринка самих тупих контрагентів. Ну якщо з такою елементарною штукою підприємець не може розібратись, то який бізнес він взагалі планує розбудовувати? На впровадження пРРО кости буквально три копійки.
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