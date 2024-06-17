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17 июня 2024, 10:15 Читати українською

Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о повышении на 15% тарифа на проход судов через Босфор и Дарданеллы. С 1 июля он увеличится до $5,07 за тонну для проходящих через пролив судов без остановки, говорится в сообщении на министерства, пишет NV.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о повышении на 15% тарифа на проход судов через Босфор и Дарданеллы.
Фото:flot2017.com

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Подробности

С 1983 по 2022 год плата с судов за проход через проливы была зафиксирована на уровне $0,8, и она не изменялась. В конце 2022 года Турция повысила тариф в пять раз до $4,08 и теперь пересматривает его ежегодно. С 1 июля 2023 года стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы составляет $4,42.

«Индексация будет проходить 1 июля каждый год. Таким образом, увеличатся поступление валюты в нашу казну», — сказал министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

Напомним

В 1936 году, согласно Конвенции Монтре, Турция получила право потребовать оплату от судов, проходящих через Босфор и заходящих и выходящих из Дарданеллы. Оплата используется для обслуживания маяков, медицинские и спасательные операции в случае чрезвычайных ситуаций.

В октябре 2022 года турецкие власти увеличили плату за проход сразу в пять раз, до $4,08 — это произошло впервые за 40 лет.

Плата за проход рассчитывается на основе золотого франка со времен подписания 1936 Конвенции Монтре. При подписании золотой франк был приравнен к $0,8 или к 0,29 граммам чистого золота. После этого ставку за проход обновляли только в 1983 году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
17 июня 2024, 12:12
#
Де всі борцуни з підвищенням тарифів на електрику?
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