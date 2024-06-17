Отключение света: В Укрэнерго назвали графики на 17 июня

17 июня облэнерго будут применять графики отключений света по всей Украине с 08:00 до 24:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Графики отключений

С 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.

«Причина — прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели», — говорится в сообщении.

Дефицит в энергосистеме

В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

«Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии», —отметили в Энергоатоме.

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.