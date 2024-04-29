Топ-5 любимых ОВГЗ украинцев этой весной: какие бумаги чаще всего покупают новички

С началом полномасштабной войны украинцы начали активно поддерживать государство через покупку военных ОВГЗ. Сейчас эта поддержка является основным источником финансирования страны. О том, какие бумаги чаще всего добавляли в свои портфели частные инвесторы, «Минфину» рассказал Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU.

По состоянию на 26.04.2024 г. портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составляет 159,06 млрд грн, у физических лиц ОВГЗ на общую сумму 61,75 млрд грн. Большую роль в популярности ОВГЗ среди граждан сыграла диджитализация услуг — купить ОВГЗ сегодня можно в несколько кликов через «Дію» или онлайн-приложения брокерских компаний и банков.

Для украинцев ОВГЗ стали возможностью и стране помочь, и получить собственный доход, который опережает по размеру депозиты. Для бизнеса государственные облигации — хороший инструмент управления ликвидностью.

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Каждую вторую облигацию в «Дії» украинцы сегодня покупают через ICU. Мы видим приоритеты и логику граждан при выборе бумаг, так что на базе собственной статистики подготовили:

Топ-5 самых популярных выпусков среди инвесторов этой весной:

Военные ОВГЗ с погашением 05.06.2024

Самые короткие бумаги. Они привлекают начинающих инвесторов, которые хотят попробовать, как работает этот инструмент. Доходность — 13,8%.

Военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024

Почти аналогичные первому выпуску, только с незначительно более длительным сроком.

Ставка та же — 13,8%.

Военные ОВГЗ с погашением 20.11.2024

Выпуск с погашением еще в этом году, что привлекает инвесторов, которые планируют получить больший доход, но критично — до конца года. Доходность — 14,8%.

Военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025

Самые популярные бумаги у инвесторов, которые переходят из депозита в ОВГЗ. Здесь комфортный срок инвестирования, уже привычный по опыту депозитов. Доходность — 16,1%.

Невоенные ОВГЗ с погашением 26.05.2027

Эти облигации привлекают внимание инвесторов, у которых есть возможность инвестировать на более длительный срок и зафиксировать самую высокую доходность — сейчас это 18,25%. Учитывая прогноз дальнейшего снижения учетной ставки и, как следствие, ставок по ОВГЗ, такая инвестиция принесет еще и дополнительный доход при условии досрочной продажи бумаг.

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Почему стоит присмотреться к невоенным ОВГЗ

Украинцы предпочитают военные ОВГЗ, но есть смысл следить и за предложением обычных облигаций. Как правило, их ассортимент шире, и по некоторым бумагам процентная ставка выше. Еще есть и валютные ОВГЗ. При покупке их за валюту — это супердоходный и без риска инструмент, ставка по которому достигает до 4,3%, в зависимости от срока инвестирования. Так же и при покупке за гривну — быстрый и удобный способ хеджирования валютных рисков, здесь ставка также доходит до 4,3%, в зависимости от срока инвестиции.

При планировании собственных инвестиций необходимо выбирать комфортный срок, валюту и сумму, а также иметь представление, что будет с экономикой страны хотя бы в ближайшее время.

Инфляция в этом году значительно замедлилась, темпы роста потребительских цен будут оставаться низкими. По нашим прогнозам, к концу года инфляция составит 6,4%.

Как может измениться доходность ОВГЗ

Очевидно, что притоки международной финансовой помощи будут оставаться ключевым фактором, на котором держится макроэкономическая стабильность. После одобрения пакета помощи от США можно ожидать, что Украина получит необходимые ресурсы, которые позволят НБУ увеличить резервы и полностью нивелировать риски на валютном рынке.

Это в сочетании со стабильностью на валютном рынке позволяет НБУ и дальше снижать учетную ставку. Поэтому и доходность ОВГЗ непременно будет постепенно снижаться в течение года. По нашим прогнозам, доходность по годовым бумагам может пойти ниже 14% в конце года.

Также НБУ четко продемонстрировал готовность проводить управляемую девальвацию гривны. Поэтому в конце года, по прогнозам аналитиков ICU, курс может составить 42,3 грн/$.