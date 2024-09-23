Microsoft нашла источник энергии для своего суперкомпьютера: акции поставщика взлетели на 30%

Вся прошлая неделя для инвесторов прошла под знаком ожидания решения ФРС. За какими событиями инвесторы будут следить на этой неделе, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

То, что ФРС удалось взять инфляцию под контроль, не «взорвав» рынок труда, — значимый момент в экономической истории США. Главный экономист KPMG Дайан Суонк назвала решение по снижению ставки на 50 б.п. «огромной победой Пауэлла».

Впрочем, такое решение поддержали далеко не все члены правления. Среди тех, кто выступил против, — Мишель Боуман. Ее предложением было снижение на 25 б.п. Она считает, что высокий спрос может и дальше способствовать росту цен. А такое солидное снижение ставки «может быть истолковано, как преждевременное заявление о победе над инфляцией».

«Инфляция остается выше нашей цели в 2%, поскольку основные потребительские расходы по-прежнему растут быстрее, чем на 2,5% за 12 месяцев», — сказала она в интервью Bloomberg.

Основные расходы американских домохозяйств, по данным агентства, идут не на ипотеку или образовательные кредиты, а на детей и аренду жилья, причем на детей уходит больше.

Стоимость заимствований после решения ФРС должна подешеветь, однако это не произойдет мгновенно, сработает инерция. Стоимость ипотеки и кредитов пока будут оставаться высокими, но на их удешевление сработает будущее, точнее то, на сколько дальше будет снижать ключевую ставку ФРС. Пока уверенности в том, на сколько до конца года ФРС снизит ставку, нет ни у кого, даже у самих членов правления: семеро из 19 прогнозируют одно снижение на 25 б.п., двое выступают против любых изменений до конца года.

То, что беспокоит Мишель Боуман, напротив, радует аналитиков, некоторые из которых уже прогнозируют появление «эйфорического потребителя». «Видя снижение ставок и возможность взять ипотеку, люди будут тратить больше, будь то на рынок жилья, автомобили или просто на предновогодние покупки. У нас будет эйфорический потребитель», — говорит генеральный директор Ladenburg Thalmann Asset Management Фил Бланкато.

«У многих из компаний по недвижимости есть долги, которые им нужно рефинансировать. Мы думаем, что более низкие ставки определенно помогут им», — считает управляющий портфелем в Integrity Asset Management Джо Гилберт.

Уолл-стрит ищет новые стратегии

Решение о снижении ставки сломало привычные стратегии трейдеров и инвесторов.

Трейдеры с Уолл-стрит столкнулись с уникальной проблемой: среднеисторические данные больше не являются для них опорой или руководством к действию, пишет Bloomberg.

Классический сценарий действий при снижении ставок предполагает покупку акций в защитных секторах — потребительские товары первой необходимости, ЖКХ, здравоохранение, поскольку они невосприимчивы к экономическим условиям. Другой популярный сценарий — акции отраслей, которые выплачивают большие дивиденды. При этом технологический сектор обычно в такие периоды растет, однако сейчас этого не происходит.

Фрэнк Монкам, старший портфельный менеджер в Antimo, считает, что в текущих условиях традиционная ставка на защитные акции не может принести желаемого результата. Уолтер Тодд, президент и главный инвестиционный директор Greenwood Capital Associates LLC, советует обратить внимание на финансовый сектор. «Это снижение ставок ФРС должно снизить для банков стоимость фондирования, — напоминает он. — Им придется платить по депозитам меньше, так что это должно помочь их чистой процентной марже».

Дэвид Лефковиц, глава отдела акций США в UBS Global Wealth Management, также отдает предпочтение финансовому сектору, а также вложениям в промышленный сектор. А вот глава отдела акций США в BofA Савита Субраманиан заявил, что у ФРС нет единого сценария, и каждый цикл смягчения отличается.

Начало нового цикла снижения ставок Федеральной резервной системой дает банковским инвесторам надежду на возвращение к темпам роста 1995 года. Тогда, после серии снижений ставок ФРС и «мягкой посадки», начался один из лучших периодов в истории банковской отрасли США.

Индекс, отслеживающий этот сектор, завершил 1995 год ростом более чем на 40%, превзойдя S&P 500. И это превосходство сохранялось еще два года. Может ли это произойти снова, задается вопросом Yahoo Finance.

Пока что банковские акции хорошо стартовали. В этом году индекс банковской отрасли США вырос более чем на 19%. Показатель, отслеживающий крупные банки и другие основные небанковские финансовые компании, — на 21%. «История вряд ли повторится, но она может рифмоваться», — считает Майк Майо, аналитик Wells Fargo.

Что происходило на рынках

Среди наиболее громких имен, которые росли на этой неделе:

Акции Intel (INTC) в минувший понедельник прибавили 6,4% на новостях о получении $3 млрд контракта от правительства США на производство передовых микросхем для военных и разведывательных приложений. Плюс, компания объявила, что будет производить чипы не только для армии, но и для Amazon Web Services. Во вторник она выросла еще на 2,7%, после заявления о сокращении расходов и плана по превращению своего подразделения по производству чипов в отдельную дочернюю компанию. 4% прибавили бумаги компании в пятницу на фоне сообщения о том, что Qualcomm может предпринять «попытку поглощения».

На 5,6% выросли в цене акции Hewlett Packard Enterprise (HPE). Этому способствовала оценка BofA, которая повысила рейтинг бумаг компании. Аналитики считают, что HPE сумеет использовать ИИ для роста продаж своих продуктов, сократить расходы после смены финдиректора, и увеличить доход за счет планов приобрести Juniper Networks.

В минувшую среду на 2,4% выросли акции General Motors (GM) после заявления автопроизводителя о том, что предлагаемые клиентам адаптеры позволят владельцам его электромобилей (EV) получать доступ к сети зарядных станций, эксплуатируемых Tesla — Tesla Supercharger. Стоимость такого адаптера — $225.

В четверг выросла уже сама Tesla (TSLA). Ее акции выросли на 7,4% именно благодаря снижению ключевой ставки. Поскольку электромобили обычно дороже своих бензиновых собратьев, их покупка редко обходится без кредитных средств. Снижение ставки может помочь Tesla увеличить свои продажи.

В пятницу акции Nike (NKE) подскочили на 8% после того, как гигант по производству спортивной одежды сообщил о замене генерального директора с 14 октября. Это лишь одна из множества замен, которые планирует компания для того, чтобы увеличить продажи. Нынешний гендиректор продержался на посту 4 года, на его замену вернется бывший гендиректор Эллиот Хилл, который успел выйти на пенсию в 2020 году.

Топ-5 взлетов и падений на американских рынках

Наиболее драматичное падение недели — у биотеха Summit Theraupeutics (SMMT), который попал в список роста на прошлой неделе, на втором месте по падению — еще один биотех BioMarin Pharmaceuticals (BMRN).

Причин снижения цены акций (до $24,39 за бумагу) SMMT было две. Первая — выход на SPO (вторичное публичное размещение акций), компания подала заявку на размещение 10,4 млн обыкновенных акций. Вторая причина, которая на самом деле стала наиболее важной, — презентация данных исследований на профильном ESMO 2024 в Барселоне. Инвесторы обратили внимание на то, что успех препарата Ивонесцимаб, который разработан китайской Akeso, зависит от использования его в тандеме с другими препаратами. Лицензия на один из них, также созданный Akeso, не передана SMMT.

На автомобильном рынке наибольшее падение испытал Rivian (RVN) (до $11,71 за бумагу). Снижение ставки должно было пойти на пользу акциям компании, но Rivian до сих пор не может справится с высокими капитальными затратами, которые связаны с расширением производства и улучшением цепочки поставок. Инвесторы также могут опасаться снижения спроса на дорогие модели компании, такие как R1T и R1S.

Напротив, вырос Carvana (CVNA) — продавец подержанных авто (до $173,85 за бумагу). Кроме снижения ключевой ставки, которое сыграло компании в плюс, ей удалось пересмотреть свою структуру расходов и снизить задолженность в $5,6 млрд. Свою лепту в рост внесли и позитивные оценки от BofA. Его аналитики видят перспективы долгосрочного роста CVNA и ожидают увеличения продаж (которые упали на 20% с начала пандемии) по мере снижения ключевой ставки.

Самый большой рост наблюдался у Constellation Energy (CEG) (до $254,98 за бумагу). Акции компании росли на фоне новостей о подписании контракта с Microsoft на поставку безуглеродной энергии на дата-центры (ЦОД) компании. Это контракт длиной в 20 лет, и на первом этапе он предусматривает перезапуск первого энергоблока АЭС Three Mile Island.

Станция была закрыта 5 лет назад, а энергоблоки находились в собственности разных компаний. Первый блок CEG купила еще в 1999 году, и смогла найти ему достойное применение. После апгрейда, блок станет частью Центра чистой энергии. В одной только Пенсильвании будет создано 3 400 новых рабочих мест. Goldman Sachs прогнозирует, что к 2030 году центры обработки данных будут потреблять 8% от общего спроса на электроэнергию в США, по сравнению с 3% в настоящее время.

Microsoft вынашивает масштабные планы для рынка дата-центров. Согласно закрытым документам, поступившим в распоряжение Business Insider, компания связывает наращивание активности с бумом ИИ-технологий.

Бум на рынке ЦОД подогревается развитием генеративных ИИ-систем, а Microsoft является одним из лидеров новой отрасли благодаря сотрудничеству со стартапом OpenAI и использованием ее большой языковой модели (LLM) GPT-4. В целом на тренировку и отладку разных моделей уходит огромное количество электроэнергии и вычислительных ресурсов с использованием тысяч ИИ-ускорителей.

К 2030 году Microsoft и OpenAI планируют закончить строительство центра обработки данных и включенного в него суперкомпьютера Stargate общей стоимостью около $100 млрд. Суперкомпьютер, вероятно, будет заниматься вычислениями для новых версий ИИ.

Топ-5 событий на мировых рынках

За какими событиями будут следить инвесторы по всему миру, рассказал Investing.

Экономика

Индикатор инфляции ФРС, который будет опубликован в пятницу, покажет, продолжит ли снижаться ценовое давление. Экономисты ожидают, что Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в августе вырастет на 2,5% в годовом исчислении.

Согласно последним экономическим прогнозам ФРС, годовой темп падения индекса цен к концу года составит 2,3%, а к концу 2025 года — 2,1%.

Экономический календарь на предстоящую неделю также включает окончательные данные по ВВП за второй квартал, а также отчеты о потребительской уверенности, заказах на товары длительного пользования, новых и незавершенных продажах жилья, а также еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице.

Месседжи ФРС

Выступления представителей ФРС в ближайшие дни, вероятно, прольют свет на масштабное снижение процентной ставки на прошлой неделе и, как следствие, будут объектом пристального внимания.

Запланировано семь выступлений, среди которых примечательных будет два: Мишель Боуман, которая выступит два раза — во вторник и в четверг. Поскольку она выступала против агрессивного снижения ставки, рынки будут внимательно следить за тем, как она аргументирует свое несогласие с решением ФРС.

В четверг свое видение по поводу ставки выразит также и глава ФРС Джером Пауэлл, который будет пребывать на 10-й ежегодной конференции по рынку казначейских облигаций США. Инвесторы будут следить за любыми признаками того, как ФРС оценивает прогресс по обузданию инфляции, и что планирует делать дальше.

Выборы и волатильность рынка

На прошлой неделе индекс S&P 500 впервые за два месяца достиг своего исторического максимума. В сентябре, исторически самом слабом месяце для акций, индекс вырос на 0,8%, а с начала года вырос на 19%.

Однако рыночный рост может оказаться под угрозой, если экономические данные не подтвердят ожиданий того, что экономика совершает «мягкую посадку», в ходе которой инфляция замедляется, не влияя на рост.

При таком сценарии акции чувствуют себя намного лучше после начала снижения ставок, в отличие от случаев, когда ФРС снижает ставки во время рецессий.

Рынок также может стать более чувствительным к близким выборам между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис. Последние опросы показывают практически равную гонку.

«Если данные существенно не ухудшатся, мы считаем, что выборы в США начнут играть все большую роль», — заявили в своей записке в конце прошлой недели стратеги UBS по деривативам на акции.

Данные PMI

Оперативные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI), которые будут опубликованы с понедельника, предоставят последнюю информацию о состоянии мировой экономики.

Сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны находится в зоне роста на протяжении шести месяцев, а Великобритании — на протяжении 10 месяцев, что способствует укреплению фунта стерлингов.

Рынки, похоже, пока довольны тем, что снижение ставки ФРС на 0,5% поможет предотвратить рецессию в США, а в перспективе — и в мире. Но некоторые области для беспокойства остаются.

В крупнейшей экономике еврозоны Германии деловая активность в августе перешла в зону спада, а настроения остаются слабыми. Между тем экономика Китая все еще испытывает трудности, из-за чего вторая экономика мира рискует не достичь своего годового целевого показателя роста около 5%.

Золото рвется вверх

Быки на рынке золота фиксируют рост цен на слитки до новых рекордов, приближаясь к отметке в 3 000 долларов за унцию, чему способствуют смягчение денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков и напряженная предвыборная гонка в США.

Спотовое золото достигло исторического максимума в 2 572,81 доллара за унцию в пятницу и находится на пути к самому высокому годовому результату с 2020 года, при этом рост составил более 24%, что обусловлено спросом на активы-убежища из-за геополитической и экономической неопределенности, а также активными покупками центральными банками.

Аналитики Citi на прошлой неделе заявили в своей заметке, что цены на золото могут достичь 3 000 долларов за унцию к середине 2025 года и 2 600 долларов — к концу 2024 года, что обусловлено снижением процентных ставок в США, высоким спросом со стороны биржевых фондов и внебиржевым спросом на физическое золото.