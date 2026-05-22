Маск летит в космос и рынки вместе с ним

SpaceX уже на старте

Оставьте в стороне всю эту рутину, связанную с хаотичными решениями Трампа, войной в Иране, инфляцией и другими повседневными делами, и загляните в будущее, королем которого вот-вот станет Илон Маск. Даже если и не властелином вселенной, то, по крайней мере, первым в мире триллионером, после того как SpaceX, созданная, возглавляемая и полностью контролируемая им компания, подала официальную заявку на проведение IPO, первичного публичного размещения акций, запланированного на начало июня, с невиданной ранее оценкой в $1,75−2 трлн.

Оценка впечатляет, но речь идет не о настоящем, а о будущем: создании колоний на Марсе, вычислительных центров в открытом космосе и прокладывании пути человечества в новые миры. В проспекте эмиссии прямо сказано, что компания планирует создание «орбитальных спутниковых вычислительных центров уже в начале 2028 года». Хотя далее в тексте есть абзац, что планы «создать космическую экономику, перевозить людей и грузы на Луну и Марс, а также разработать системы человеческого совершенствования» предполагают использование «непроверенных и еще несуществующих технологий». И даже есть замечание о том, что все эти проекты «могут не достичь коммерческой привлекательности». Но даже подобные признания не отпугивают инвесторов…

Потому что, хотя технологий и не существует, но есть вера, что все получится, а отсюда и оценка, в сто раз превышающая текущую выручку компании. О прибылях речь вообще не идет, только о миллиардных убытках. Хотя последние в первую очередь связаны не с космическими полетами, а с финансированием создания нового вычислительного центра «Colossus» в Теннесси, США, который стал частью SpaceX после слияния компании с еще одним детищем великого Маска — xAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

Рекордная оценка — это прежде всего вера в самого Маска, ведь все его компании — это он! Согласно заявке, поданной на IPO, в компании SpaceX Маск будет занимать должности генерального директора, председателя совета директоров и главного инженера и будет иметь право «создавать, ликвидировать или заполнить любую вакансию» и «полномочия контролировать решение вопросов, требующих одобрения акционеров, включая выборы всех директоров», что неудивительно, учитывая любовь Маска к власти и контроль над 85% всех голосов акционеров компании. Единственное, хочется спросить — а как же стандарты корпоративного управления, о которых говорят со всех трибун? Хотя, в данном случае речь идет не о ценностях и правилах, а о триллионах долларов — а это уже другое измерение.

Nvidia без неожиданностей

Что же касается других «будничных» рыночных событий, то на этой неделе их было немного.

Объявление квартальных результатов Nvidia, которое должно было стать едва ли не самым громким событием недели, да и, в конечном счете, всего сезона квартальных отчетов, прошло очень спокойно. Фактические результаты компании превысили ожидания, прогноз тоже был очень оптимистичным, но инвесторам этого оказалось недостаточно — никакого стремительного роста цены акций не произошло, наоборот — небольшое снижение. Неужели пылкие чувства рынка к флагману гонки ИИ начали остывать?

Протоколы заседания ФРС, обнародованные в среду, тоже не удивили — они лишь подтвердили, что члены монетарного комитета пока придерживаются стратегии «higher for longer», то есть «высокие ставки — на более длительный срок», что, собственно, не так уж и неожиданно. Инфляция держится, и рынки начали это признавать, распродавая долгосрочные облигации. На этой неделе доходность 10-летних достигла 4,67%, а 30-летних — 5,197%, что является самым высоким показателем за последние 19 лет. Очевидно, что это — недвусмысленный сигнал новому главе ФРС Кевину Уоршу о том, что не стоит снижать ставку ФРС, как бы Трамп этого ни хотел и ни требовал.

Ситуацию на Ближнем Востоке сложно комментировать — Трамп то угрожает Ирану новыми атаками, то рассказывает о мире, до заключения которого осталось буквально несколько шагов. Но кому, как не нам, в Украине, знать о правдивости заявлений Трампа и его умении быстро заканчивать войны. Президент США уже столько раз кричал «Волк», когда вокруг были только мирные ягнята, и рассказывал сказки о голубях мира, когда вокруг были только ястребы, что воспринимать его заявления как руководство к действию вряд ли можно. Ситуация непростая и верить всему, что говорит Трамп, сложно — предыдущий опыт мешает — но и игнорировать невозможно, все-таки он лидер все еще самой могущественной державы на планете, у которого есть немало возможностей заставить мир прислушаться к его словам. Вот и получается, что трейдеры просто вынуждены «торговать» каждым заявлением Трампа, не имея ни малейшего представления, какое из них правдиво и чему можно верить.

Что дальше? Похоже, что дальше мы будем все больше говорить о скором IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic, которые будут ставить рекорды по оценке, привлеченным средствам и будоражить воображение амбициозными планами. Все это должно поддержать текущий высокий уровень оптимизма среди инвесторов. А вот уже после IPO, чуть позже, когда истечет срок запрета на продажу акций, акционеры начнут активно продавать свои доли в компаниях, чтобы наконец заработать реальные, а не «бумажные» деньги, и очень интересно — а хватит ли у рынков сил все это купить по текущим ценам? В 1999—2000-м не хватило…