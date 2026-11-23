Осенью на испанском побережье восстанавливается инвестиционная активность. Покупатели возвращаются к планам приобретения жилья, некоторые стремятся завершить сделку до конца года. Но выгодно ли покупать именно сейчас или стоит дождаться более низкой цены? Ответ зависит от того, сколько можно сэкономить и что инвестор потеряет за время ожидания. Рассмотрим эти суммы и сроки для двух вариантов: готовой квартиры под аренду и жилья на этапе строительства. Отдельно сравним, как арендные сезоны Испании и Дубая влияют на поступления собственника.

Готовое жилье: стоит ли ждать снижения цены

Начнем с квартиры, которую после оформления сделки и подготовки можно сдавать в аренду. Здесь необходимо сопоставить возможную экономию при покупке с доходом, который квартира могла бы принести за время ожидания.

Осенью выбор расширяется: часть собственников выставляет жилье на продажу после собственного отпуска или завершения летней аренды. Однако увеличение количества предложений не означает существенного снижения цен. Исходя из опыта работы на побережье, влияние именно сезонного фактора на стоимость покупки можно оценить в пределах 2−3%. Рассчитывать на значительную скидку только потому, что закончилось лето, оснований нет.

Теперь посмотрим на арендные поступления. Квартиру с террасой на Коста-Бланке в доме не старше пяти лет можно сдавать в долгосрочную аренду за €1 500−1 600 в месяц. За 12 оплаченных месяцев это €18 000−19 200 до вычета расходов и налогов. Чтобы получить такую же выручку за 12 оплаченных недель летней аренды, средняя ставка должна составлять €1 500−1 600 в неделю. Это условный расчет: для конкретной квартиры необходимо проверить, насколько реалистична такая ставка и на сколько недель удастся обеспечить бронирование. Затем следует вычесть расходы на управление, уборку, содержание и налоги.

Таким образом, для покупателя важна дата, с которой квартира сможет принимать арендаторов. Оформление сделки обычно занимает месяц-полтора, хотя в отдельных случаях это две недели или два-три месяца. На меблировку готового жилья при хорошо налаженном процессе может хватить примерно недели. Отдельно необходимо проверить возможность и сроки начала туристической аренды. Покупка непосредственно перед летом не гарантирует поступлений за весь высокий сезон.

Если инвестор решает подождать до осени, экономическая целесообразность такого решения зависит от размера будущей уступки продавца. Ее необходимо сравнить с упущенным арендным доходом после вычета расходов. Экономия на цене должна компенсировать этот доход, чтобы ожидание было оправданным.

Жилье на этапе строительства: что дает ранняя покупка

Теперь рассмотрим квартиру, которая еще строится. Покупатель согласовывает ее цену сегодня, а получает готовый объект через определенный срок. Новые проекты на испанском побережье часто выходят в продажу весной и осенью. Для инвестора важно, по какой цене можно войти в конкретный проект и сколько средств необходимо внести до завершения строительства.

Например, квартира стоит €220 тыс., ожидаемый срок строительства составляет 18−20 месяцев. По схеме оплаты 20/30/50 покупатель сначала вносит €44 тыс., еще €66 тыс. выплачивает частями в течение строительства, а последние €110 тыс. — после завершения объекта. Таким образом он фиксирует цену квартиры, распределяя оплату во времени. Налоги и другие расходы на приобретение необходимо предусмотреть отдельно.

Возможное подорожание зависит от общей динамики рынка и степени готовности самого дома. Для такого вложения можно рассмотреть сценарий роста стоимости на 20−30% за период строительства. Тогда квартира, приобретенная за €220 тыс., могла бы стоить €264−286 тыс. Разница составила бы €44−66 тыс. Фактическая прибыль от перепродажи будет зависеть от того, сколько заплатит следующий покупатель, а также от расходов и налогов. Само по себе повышение цены в прайс-листе застройщика еще не подтверждает, что собственник сможет продать квартиру за такую сумму.

В этом сценарии инвестор соглашается на период без арендных поступлений ради возможного прироста стоимости. Необходимо также иметь средства для заключительного платежа: будущая аренда его не профинансирует, поскольку квартира начнет приносить доход только после завершения строительства и подготовки. Поэтому решение о ранней покупке зависит от того, устраивают ли покупателя зафиксированная цена, срок ожидания и график платежей.

Испания и Дубай: как распределить арендные поступления

Для владельца нескольких объектов возникает еще один вопрос: в какие месяцы они будут приносить основной доход? Если все квартиры расположены на одном курорте, периоды высокого спроса и спада у них обычно совпадают.

На Коста-Бланке основной летний спрос приходится на июнь-август. В Дубае активный период начинается примерно с октября и охватывает зиму, когда температура более комфортна для отдыха. Летом жара снижает привлекательность этого направления для части туристов. Сочетание объектов на этих рынках дает возможность получать основные арендные поступления в разные периоды года. Насколько это позволит выровнять денежный поток, будет зависеть от заполняемости и расходов по каждому объекту.

Такой подход имеет значение и для покупателей, которые планируют пользоваться жильем сами. При расчете необходимо сразу определить, когда квартира будет доступна арендаторам, а когда в ней будет проживать собственник. Собственный отпуск в высокий сезон сокращает потенциальные поступления именно за самые дорогие недели. Если же личные поездки приходятся на период более слабого спроса, остается больше возможностей заработать в пиковые месяцы. Поэтому календарь использования жилья стоит составить еще до покупки и уже на его основе оценивать ожидаемый доход от аренды.

Как определить подходящий момент для покупки

Сравнивать приобретение сейчас и позднее следует на одинаковом временном горизонте. В каждом варианте необходимо учитывать полную сумму вложений, сроки платежей, поступления после вычета расходов и возможную стоимость объекта в конце этого периода. При этом ожидаемое подорожание не обеспечивает средств для текущих платежей: они появятся только после продажи или от аренды.

Такой расчет показывает, что именно инвестор получает за готовность подождать и может ли позволить себе этот срок. Откладывать покупку имеет смысл ради конкретного улучшения условий, которое повлияет на результат. Самой по себе смены сезона для такого решения недостаточно.