Куда украинские финансисты рекомендуют вложить $10 тыс.

Как сформировать инвестиционный портфель, если у вас есть 10 тыс. долларов, сколько отложить на «подушку безопасности» и какие активы наиболее перспективны? «Минфин» решил узнать, что об этом думают финансовые эксперты, как они советуют распоряжаться деньгами и от каких ошибок предостерегают. Специалисты рассказали о своем отношении к инвестициям в землю и недвижимость, почему ОВГЗ остаются одним из главных инструментов для украинцев и как правильно сбалансировать рисковые и консервативные активы.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир

Я не думаю, что когда речь идет о $10 тыс., «подушка безопасности» чем-то отличается от инвестиций. Если у вас «подушка безопасности» — это просто наличные, то они будут проедаться, и их будет съедать инфляция. Поэтому просто хранить деньги в наличных нерационально.

При формировании портфеля в Украине у нас очень ограниченные варианты инвестиций. Я, в принципе, рассматривал бы только два варианта — это сельскохозяйственная земля и ОВГЗ. Но когда речь идет о $10 тыс., то вряд ли есть смысл даже смотреть на землю — за несколько тысяч долларов вы большой участок не купите. О таких инвестициях стоит думать, когда у вас есть условно $100 тыс.

А вот десять тысяч можно просто распределить по разным корзинам ОВГЗ. Условно, купить на $3 тыс. облигации в гривне, столько же в долларах и евро.

Если говорить о рискованных инвестициях, то международный рынок акций сейчас для украинского инвестора недоступен, а криптовалюты я к инвестициям вообще не относил бы — это лотерея.

Ошибки, которые допускают инвесторы, обычно одни и те же — это жадность, желание быть умнее всех и поиск «халявы».

Владислав Свистунов, управляющий активами ICU

Формировать инвестиции следует с четкой целью и думать портфелями, а не отдельными активами. Если мы говорим о цели «купить квартиру», нужно понимать, какие именно риски стоит перекрыть.

У нас есть риск существенного роста цен на недвижимость, например, после победы в войне вследствие возвращения украинцев и начала восстановления. Этот риск мы можем перекрыть инвестициями в саму недвижимость — это позволяют сделать инвестиционные фонды недвижимости в Украине.

Также у нас есть риск ликвидности, например, если покупка будет осуществляться через ипотечный кредит. Тогда нам нужно иметь часть инвестиций, которые можно быстро и без потерь обналичить — лучше всего здесь подойдут краткосрочные ОВГЗ. И ещё один из ключевых — это валютный риск или риск шоков в экономике Украины, который нивелируют инвестиции в международный фондовый рынок.

Что касается пропорций, они будут зависеть от горизонта — сколько времени мы планируем копить на квартиру. Если это 10−15 лет, то долю международного фондового рынка можно увеличить до 50%. Поскольку наша цель здесь — не столько спекулятивно заработать, сколько обеспечить лучшую ликвидность и меньшую волатильность (колебания цены) в случае экономических шоков, нужно выбирать диверсифицированные индексные ETF. Особенно стоит рассмотреть сегмент Value (стоимостные акции), который является более стабильным и снижает риск того, что придется продавать инвестиции для покупки квартиры в неудачный момент на рынках.

Если мы планируем быстро накопить на квартиру, например, за 5 лет, то нужно уменьшить долю международного рынка до 20% в пользу украинских фондов недвижимости, поскольку волатильность первого слишком высока на таком коротком горизонте. В то же время до 20% активов стоит держать в самых надежных валютных инструментах с наименьшей волатильностью, чтобы покрыть риски резкого скачка курса — это могут быть валютные ОВГЗ. Еще 40% стоит вложить в фонды недвижимости, а остальные 20% — в краткосрочные ОВГЗ.

Основные ошибки, которые допускают инвесторы, — это:

ориентация исключительно на доходность;

концентрация на отдельных активах.

Следует понимать, что доходность — это почти всегда равноценный обмен на риск. Невозможно получить вдвое большую прибыль, не рискуя понести вдвое больший убыток. Перефразируя известное выражение: «В инвестициях не бывает бесплатного обеда». Если вам обещают больше, значит, вы рискуете больше. А убытки — это «смертельная болезнь» для многих новичков: горький опыт на первых этапах часто отпугивает и лишает долгосрочного взгляда на инвестиции.

Также начинающие инвесторы пытаются найти «лучший» актив, инструмент или акцию. Они мыслят отдельными сегментами, что делает их полностью зависимыми от конкретных рисков.

Вернёмся к оригинальной формулировке крылатого выражения: «Диверсификация — единственный бесплатный обед для инвестора». Столетия инвестиционного опыта доказывают, что ничто так не улучшает результат, как диверсификация. Почему так? Каждый актив дает доходность в обмен на риск, который берет на себя инвестор. И если доходность — это условно сопоставимая величина, то риски имеют разную природу и редко реализуются одновременно. Например, геополитический шок, связанный с обострением ситуации на Ближнем Востоке: для США это может стать ударом по розничной торговле из-за падения потребительского спроса, но в то же время поддержкой для энергетического сектора, поскольку цены на нефть растут.

Вадим Павлушин, финансовый директор S1 REIT

Сумму в 10 тыс. долларов можно эффективно разделить на финансовый резерв и капитал, работающий на перспективу. «Подушка безопасности» должна покрывать 3−6 месяцев ваших обязательных расходов. Например, если на этот период требуется $3 тыс., остальные $7 тыс. стоит направить в инвестиции. Деньги наличными или на бессрочных счетах постепенно теряют покупательную способность из-за инфляции, поэтому их следует диверсифицировать между надежными инструментами, такими как REIT-фонды, ОВГЗ или акции.

Главное требование к «подушке безопасности» — быстрая доступность, а не максимальная доходность. Поэтому стоит сочетать несколько инструментов: держать часть средств на сберегательном счете для получения минимального дохода, а остальную — в высоколиквидных формах. Для защиты сбережений от курсовых колебаний могут пригодиться именно инвестиционные фонды недвижимости S1 REIT. С одной стороны, это квазивалютные активы, а с другой — высоколиквидный инструмент, позволяющий выйти из инвестиции за считанные часы.

Универсального долгосрочного портфеля не существует — он зависит от возраста, финансовых целей, уровня дохода и готовности к риску. Но в большинстве случаев целесообразно диверсифицировать вложения между различными классами активов: часть средств инвестировать в акции для потенциального роста капитала, часть — в облигации или другие консервативные инструменты, а еще часть — в доходную недвижимость, которая может обеспечивать регулярный денежный поток. Именно сочетание различных активов обычно позволяет сделать портфель более устойчивым к рыночным колебаниям.

Самая распространенная ошибка — вкладывать все средства в один актив или в однотипные активы, которые имеют общие характеристики и риски. Диверсификация была, есть и будет одним из самых эффективных способов снижения рисков.

Еще одна распространенная ошибка — погоня за сверхприбылями. Желая заработать как можно больше, инвесторы часто обращают внимание лишь на высокий процент доходности, не задумываясь, за счет чего он формируется и какие риски за ним стоят.

Также многие инвесторы принимают решения эмоционально и исходя из личных предпочтений: покупают активы после стремительного роста и продают во время падения, хотя именно долгосрочная дисциплина чаще всего приносит лучшие результаты.

При формировании портфеля стоит планировать не столько конкретную доходность, сколько четкие финансовые цели — например, накопить капитал на жилье, образование детей или пенсию. Ни один инвестиционный инструмент не обеспечивает гарантированной доходности, поэтому краткосрочные колебания являются нормой инвестирования.

Пересматривать портфель целесообразно не из-за временных колебаний рынка, а при изменении жизненных обстоятельств, финансовых целей или инвестиционного горизонта. Обычному украинцу не стоит пересматривать свои вложения под влиянием ежедневных новостей или колебаний рынка. Зато плановый обзор своего портфеля раз в год обычно является более эффективной стратегией, чем постоянные эмоциональные попытки «угадать» движение рынка или хаотичное инвестирование в хайповые инструменты.

Егор Лесничий, CCO Твое Коло

Я всегда советую начинать формировать финансовую подушку безопасности. Она должна покрывать как минимум три месяца обычных расходов. Ее размер зависит от стабильности дохода, возможности быстро найти новую работу, семейных обстоятельств и других факторов. Но и держать много денег наличными — тоже проигрышная стратегия, потому что они теряют покупательную способность.

Если условно говорить о $10 тысячах сбережений, то я бы рассматривал такой подход: около 20% оставить наличными или на счете для быстрого доступа, ещё около 30% держать в высоколиквидных инструментах, которые можно быстро конвертировать в деньги. Остальные 50% уже можно направлять в долгосрочные активы, которые создают капитал: землю, недвижимость или другие инвестиции.

Главное — чтобы в случае форс-мажора вам не пришлось продавать свои долгосрочные инвестиции в неподходящий момент только потому, что срочно нужны средства.

Формирование долгосрочного портфеля зависит от горизонта планирования инвестора.

Если горизонт короче — 1−2 года, стоит обратить внимание на ОВГЗ. Сейчас на вторичном рынке можно найти бумаги с доходностью 14−16,5% на срок 1−2,5 года. Плюсы: отсутствие налогообложения, минус — нужно учитывать риск девальвации гривны. Например, за первое полугодие 2026 года гривна девальвировала примерно на 7%. Неплохие варианты есть также среди корпоративных облигаций и инвестиционных сертификатов.

Но если горизонт инвестирования составляет 3−4 года и более, я убежден: лучшего актива, чем сельскохозяйственная земля, в Украине сейчас нет. Причина проста — лучшее соотношение риск/потенциальная доходность.

У нас в Твое Коло за последние полтора года насчитывается более 100 подтверждённых кейсов продажи активов наших инвесторов на вторичном рынке с доходностью от 15% годовых в долларах. Есть кейсы и с доходностью свыше 44%.

Однако стоит подчеркнуть, что для достижения максимальной капитализации при инвестициях в землю следует рассчитывать как минимум на 3 года. На старте возникают существенные расходы: участок площадью от 2 га будет стоить от $6000, плюс нотариальные расходы, плюс комиссия за подбор участка. Эти расходы «съедают» доходность в краткосрочной перспективе.

При этом в наших кейсах есть инвесторы, которые выходили из инвестиций и через 3 месяца, и через 2 года, и таких примеров немало. Достигается это за счет консолидации: мы объединяем активы многих инвесторов в единое предложение, например 20−30 га. Такой объем позволяет продать актив с премией к рыночным ценам +30−40%. Средняя доходность после всех расходов в наших кейсах: 20−36% годовых в долларах. Но важно понимать: это постепенный процесс — собрать пул, найти покупателя, согласовать цену, а затем отдельно договориться с каждым инвестором. Кто-то соглашается сразу, кто-то хочет подождать более выгодных условий.

Также в землю можно удобно инвестировать через паевые земельные фонды. Здесь и доходность высокая (от 15% годовых за счет капитализации), и отсутствие комиссионных расходов, и ликвидность (если нужно быстро вывести деньги в наличные) — 2−3 часа.

Например, фонд «Твое Коло. Реинвестиция» имеет прогнозируемую доходность, зафиксированную в регламенте фонда, — 15% годовых в долларах. Фактический же рост стоимости сертификатов за 2025 год составил 24,8% в долларах. Продать можно в любой момент и зафиксировать прибыль.

Убытки при инвестициях в землю тоже возможны, если не учесть ключевые риски. В основном их два. Первый — военный, то есть оккупация или вторжение. Второй, и именно здесь чаще всего ошибаются частные инвесторы, — выбор самого актива. Наиболее распространённые варианты: плохие почвы, несоответствие кадастровых данных, арендатор-монополист или длительный договор аренды на невыгодных условиях

Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной группы «Универ»

Финансовая подушка безопасности и инвестиции — это разные вещи. У человека всегда должны быть доступные деньги. Размер этой суммы зависит от конкретной ситуации: кому-то достаточно нескольких тысяч гривен, а кому-то нужен запас в несколько тысяч долларов.

В украинских реалиях часть такой подушки стоит держать именно в наличных. Причина проста — война и возможные перебои с электроэнергией или работой банковской инфраструктуры. Поэтому желательно иметь запас денег, которого хватит хотя бы на несколько дней. Все остальные средства уже можно направлять в инвестиционные инструменты.

Если говорить о сумме в 10 тыс. долларов, то это еще не тот капитал, с которым имеет смысл вкладываться в землю, бизнес или недвижимость. В таком случае лучше рассматривать именно финансовые инструменты и распределять средства с учетом уровня риска, который готов принять инвестор.

Для людей, готовых к более значительным колебаниям и потенциальным потерям ради более высокой доходности, можно рассматривать более рискованные активы. Например, корпоративные облигации отдельных компаний или акции иностранных компаний с потенциалом роста. Но это подходит только тем, кто психологически готов к риску.

Для большинства инвесторов более уместными будут инструменты с умеренным риском. Если говорить об украинских возможностях, то сейчас одним из самых привлекательных вариантов остаются ОВГЗ. У них есть несколько преимуществ: высокая доходность, ставки, превышающие уровень девальвации, надежность, отсутствие налогообложения дохода и достаточная ликвидность. Если нет серьезных кризисных ситуаций, продать ОВГЗ и вернуть деньги можно довольно быстро.

В то же время важно понимать, что инвестиции требуют регулярности. Одной суммы в $10 тыс. недостаточно — важно постепенно формировать капитал. Если человек получает стабильный доход, имеет смысл регулярно направлять на инвестиции определенную часть заработка, например 10−20%. Если деньги появились единовременно — например, после получения наследства или продажи ненужного имущества, — значительную часть такой суммы также можно направить на инвестиции, чтобы средства не простаивали.

Что касается структуры инвестиционного портфеля, универсального соотношения между рисковыми и консервативными активами не существует. Все зависит от того, являются ли это последние деньги человека, когда ему могут понадобиться средства и какова его финансовая цель.

Перед формированием портфеля нужно понимать, ради чего человек инвестирует: это может быть накопление на пенсию, покупка недвижимости, автомобиля или другая цель. Уже после этого стоит определять уровень риска.

Важно регулярно пересматривать инвестиционный портфель. Ребалансировку следует проводить не реже одного раза в год, а в случае существенных изменений на рынках или в личной ситуации — чаще. На рынках могут появляться новые перспективные направления. Например, несколько лет назад об искусственном интеллекте как о массовом инвестиционном направлении почти не говорили, а сейчас существует много инструментов, связанных с этой сферой.

В украинских условиях также можно обращать внимание на такие направления, как энергетика, системы накопления энергии, солнечная генерация и другие отрасли с потенциалом роста. Если инвестор считает определенную сферу перспективной, часть портфеля можно постепенно направлять и туда.

Василий Матий, CEO и основатель Smart Family Office, старший венчурный партнер Toloka.vc

Финансовую подушку не следует рассчитывать в процентах от капитала. Она измеряется не в процентах, а в месяцах: сколько времени вы проживете без нового дохода, если он вдруг исчезнет. Для кого-то 3 тысячи долларов — это полгода спокойствия, для кого-то — два месяца.

Общий ориентир — от трёх до шести месяцев ваших обычных расходов. Для людей с нестабильным доходом, собственным бизнесом или иждивенцами — больше.

И честная вещь, о которой редко говорят: для многих людей с $10 тысячами вся эта сумма и есть подушка. Инвестировать деньги, которых у вас может не хватить в следующем месяце, — самая дорогостоящая из привычек: именно она заставляет продавать активы в самый неподходящий момент.

Финансовая подушка должна выполнять ровно одну функцию — быть доступной тогда, когда всё остальное пойдёт не так. Не зарабатывать, не опережать инфляцию, а быть под рукой. Поэтому критериев три: доступность, простота, сохранение стоимости — именно в таком порядке.

Отсюда практический вывод о валюте: структура «подушки» должна соответствовать структуре ваших расходов. Если вы живете и тратите в гривне, часть «подушки» должна быть в гривне — иначе каждое снятие превращается в вынужденный обмен в неудачный момент. Валютная часть имеет смысл как защита от девальвации и как деньги для обязательств или планов за рубежом.

Депозит работает как часть финансовой подушки только тогда, когда вы можете забрать деньги без существенных потерь.

Если же инвестировать в долгосрочной перспективе, то я бы думал не о перечне активов, а о функциях. Одна часть капитала должна работать на рост — это широкий глобальный рынок акций через фонд, а не попытка угадать отдельные компании. Вторая — давать предсказуемый результат и быть понятной вам на местном уровне. Третья — оставаться ликвидной, чтобы у вас была свобода действий.

Соотношение между ними вытекает не из прогноза рынка, а из ответа на простой вопрос: когда именно вам понадобятся эти деньги. Чем ближе этот момент, тем больше должна быть предсказуемая часть. Чем дальше горизонт — тем больше смысла в части, которая работает на рост.

Самая распространенная ошибка инвестора — покупать активы, не задаваясь вопросом, какую функцию каждый из них выполняет. У человека есть депозит, немного валюты, какие-то акции, возможно, криптовалюта. Каждое решение когда-то было рациональным. Но в совокупности это не портфель — это список решений. Отсутствует понимание того, что работает на рост, что на защиту, а что просто лежит без дела.

Вторая ошибка — диверсификация внутри одного риска. Можно иметь три разных актива, которые на самом деле зависят от одной страны, одной валюты и одного сценария. Выглядит как распределение, а по сути — одна ставка.

Третья — путать временные горизонты. Деньги, которые понадобятся через год, инвестируют так, будто они на десять лет. И наоборот: деньги, которые можно не трогать десятилетие, держат в самом безопасном инструменте — и медленно теряют в цене из-за инфляции.

И четвертая — реагировать на новости вместо того, чтобы следовать правилам. Правило, написанное в спокойный момент, работает лучше любого решения, принятого в панике.

Сергей Гончаренко, руководитель по развитию инвестиционных продуктов БТС Брокер

Я бы рекомендовал инвесторам сначала сформировать «подушку безопасности» в размере 30−40 % сбережений или не менее шести месяцев текущих расходов. Остальные 60−70 % можно постепенно направлять на инвестиции. В условиях войны ликвидность остается не менее важной, чем потенциальная доходность.

«Подушка безопасности» должна быть максимально доступной, поэтому её стоит диверсифицировать. Оптимальным представляется следующее соотношение: 40% — валютная наличность (доллар или евро), 30% — гривневый депозит или сберегательный счёт, 30% — краткосрочные военные ОВГЗ. Это обеспечивает одновременно ликвидность, валютную защиту и определенный инвестиционный доход.

Для инвестиций на срок от года и более, учитывая нынешние возможности украинского фондового рынка, портфель стоит формировать из нескольких классов активов. Например: 40% — ОВГЗ, 20% — ОЗДП (еврооблигации Украины), 20% — корпоративные облигации надежных украинских эмитентов, 20% — ценные бумаги украинских инвестиционных фондов, инвестирующих в недвижимость, землю, зеленую энергетику или оборонные технологии. Такая диверсификация позволяет снизить риски и получить доступ к различным секторам экономики.

Рисковые инвестиции могут быть частью портфеля, но не его основой. Для большинства частных инвесторов достаточно направить 10−20% портфеля в активы с повышенным потенциалом роста, например, акции иностранных эмитентов и ETF, торгующиеся на украинском фондовом рынке. Остальную часть стоит оставить в более консервативных инструментах.

Ожидания по доходности должны быть реалистичными и соответствовать уровню риска. Пересматривать портфель стоит не из-за временных колебаний рынка, а когда меняются личные финансовые цели, структура активов или экономические условия. Для большинства инвесторов достаточно проводить ребалансировку один-два раза в год.