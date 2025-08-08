Куда инвестировать до 200 тысяч гривен: 7 вариантов для сохранения и приумножения

Финансовая подушка — это не только базовая уверенность в будущем, но и шанс постепенно накопить деньги на желаемые покупки: технику, авто, или даже жилье. Важно, чтобы деньги не просто лежали «под матрасом», а работали и приносили доход. «Минфин» разбирался, куда можно вложить сумму до 200 тыс. грн и сколько реально заработать.

Ожидается, что, по итогам 2025 года, инфляция в Украине составит около 9−10%. Это означает, что сбережения объемом 200 тыс. грн уже через год будут иметь такую же покупательную способность, как сейчас 180 тыс. грн. Сбережения без инвестиций напоминают бег на месте, где нужно прилагать максимум усилий (т.е. откладывать все большее количество средств), чтобы просто оставаться там, где и был до этого. В то же время удачные инвестиции способны ускорить рост сбережений и дать ощутимый результат уже в короткий срок. Рассмотрим несколько доступных вариантов для инвесторов.

Инвестиции в недвижимость через REIT-фонды

Недвижимость — одно из самых популярных направлений инвестиций среди украинцев. Конечно, имея 200 тыс. грн, купить квартиру или дом невозможно. Однако благодаря REIT-фондам вы можете инвестировать и зарабатывать на недвижимости даже с минимальными суммами.

REIT (real estate investment trust) — это по факту коллективные инвестиции в объекты. Проще говоря, группа людей дает деньги, а управляющая компания покупает за них недвижимость, сдает ее в аренду, со временем может продать, а полученные средства распределяются между инвесторами в виде дивидендов.

Такой подход не только снижает порог входа в недвижимость, но и существенно упрощает инвестиции. Человеку, который вкладывает деньги, не нужно делать ремонт помещения, искать арендаторов, решать юридические или другие вопросы. Для инвестора такой доход полностью пассивен, а все вопросы берет на себя управляющая компания.

Как работают REIT-фонды, можно рассмотреть на примере фондов S1 REIT — S1 ВДНХ и S1 Obolon. Фонды созданы застройщиком Standard One, который основал первую в Украине сеть прибыльных домов в формате Build-to-Rent, то есть они созданы для аренды и потребностей арендатора. Компания позволяет как инвестировать в отдельные квартиры, полностью готовые к сдаче в аренду, так и вкладывать деньги в фонд — все зависит от суммы, которой оперирует инвестор, и выбранной модели. Важная особенность этих фондов в том, что они не собирают деньги инвесторов, а затем начинают за них строительство, как обычно происходит, а сначала выкупают или контрактуют недвижимость, а далее предлагают вложить в нее средства. Поэтому, в этом случае, инвесторы уходят в уже реальные объекты.

Фонд S1 ВДНХ предлагает инвестиции в уже построенный и заселенный арендаторами дом возле станции метро «Выставочный центр» в Киеве. Срок действия фонда — 10 лет. За этот период недвижимость, которую купили инвесторы, будут сдавать в аренду, а по истечении этого срока — продадут. Деньги, как от аренды, так и от продажи, распределят между собственниками инвестиционных сертификатов. В настоящее время объект заселен арендаторами на 99%, что обеспечивает выплату дивидендов, которые многие участники реинвестируют в фонд.

Фонд S1 Obolon создан по тому же принципу, но дом, квартиры в котором будут сдавать в аренду, еще строят. Он расположен в двух минутах ходьбы от метро «Минская». Стоимость сертификатов привязана к цене квадратного метра в доме, поэтому вместе с приближением завершения строительства их цена растет синхронно. Начиная с апреля, сертификаты фонда S1 Obolon уже выросли в стоимости на 3%. После заселения квартир владельцы сертификатов начнут получать доход от аренды, так же, как и в фонде S1 ВДНХ.

Минимальный порог инвестиций в фонды — 122 тыс. грн, а дальше можно продолжать инвестировать от 1 тыс. грн. Доходность первого фонда — 8,2% в долларах, а второго — 10% в долларах. Доходность дома на Оболони больше, поскольку инвестор входит в проект на стадии строительства.

При необходимости, инвестор может легко выйти из инвестиции. Для этого управляющая компания ввела обратный выкуп сертификатов, который происходит лишь через 2−3 часа после подачи заявки. В то же время следует учитывать, что стоимость сертификатов растет пропорционально изменению цены самой недвижимости. Это значит, что если инвестор будет держать сертификаты, скажем, два года, все это время будет получать дивиденды от сдачи жилья в аренду, а затем решит продать его, то, скорее всего, получит за сертификаты большую сумму, чем вкладывал в них. Правда, следует учитывать, что, в случае падения рынка недвижимости, эти бумаги будут также дешеветь.

Управление жильем в обоих фондах полностью осуществляется управляющей компанией, а владельцы сертификатов получают пассивный доход. Если инвестор стремится получить в свою собственность квартиру, но у него нет достаточно денег, он может поэтапно вкладывать средства в сертификаты. Когда сумма инвестиций будет эквивалентна стоимости квартиры, по желанию он сможет конвертировать свою долю в фонде в реальный объект недвижимости.

Корпоративные облигации

Корпоративные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают компании. По факту, покупая их, инвестор дает компании деньги взаймы под заранее определенный процент. Компании такое сотрудничество тоже выгодно, поскольку она привлекает средства под ставку, которая ниже, чем кредиты в банке.

В Украине есть ряд компаний, которые размещают корпоративные облигации. Это, в частности, Новая почта, сеть супермаркетов Novus, сервис продаж кофейных зерен !FEST Coffee Mission, финансовые компании Activitis и AccessFinance и т. д.

Зачастую основными покупателями корпоративных облигаций выступают банки, а потому и компании ориентируются на них. В то же время для некоторых компаний важен частный инвестор. К примеру, такую стратегию выбрала NovaPay.

NovaPay — это небанковская финансовая компания, входящая в ГК NOVA. У нее есть собственное финансовое приложение, которым пользуются уже 750 тысяч украинцев, и она обслуживает клиентов как онлайн, так и более чем в 3 600 отделениях Новой почты по всей стране.

«NovaPay — небанковское финансовое учреждение с лицензией НБУ. Это значит, что мы не можем привлекать депозиты, как банки. Однако есть действующие кредитные продукты — посылка в кредит, рассрочка, кредитная карта — для частных клиентов, а также кредиты для бизнеса. Наши облигации помогают нам фондировать рост кредитного портфеля», — объясняет цель выпуска облигаций Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Для того, чтобы максимально упростить покупку облигаций частными инвесторами, NovaPay дает возможность купить их в собственном приложении. Цена облигации — 1 000 грн, а покупать их можно от одной. Таким образом компания обеспечивает минимальный порог входа.

Срок инвестиций в облигации NovaPay составляет от 1 месяца до года, а доходность зависит от срока:

1 месяц — 10%;

2 месяца — 12%;

3 месяца — 14,5%;

4 месяца — 16,5%;

6 и 9 месяцев — 17,5%;

12 месяцев — 18%.

Эта доходность существенно превышает ставки по гривневым депозитам. В частности, по годовым вкладам банки в среднем платят менее 13%, а самые щедрые — 16,5%. Высокая доходность привлекает внимание многих инвесторов. По данным компании, облигации купили 5 900 физлиц. В среднем они покупают бумаги на 50 тыс. грн.

Кроме высоких ставок, в NovaPay называют своим конкурентным преимуществом удобство покупки облигаций. Зарегистрироваться в приложении можно лишь в несколько кликов, пройдя идентификацию с помощью Дія.Підпис, а затем, кроме инвестиций, можно пользоваться значительным перечнем других функций — оплачивать посылки с выгодой, переводить средства, оформить рассрочку или кредитную карту.

Облигации NovaPay могут быть интересны тем инвесторам, которые ищут более высокую доходность, чем у депозитов, или пытаются диверсифицировать свои сбережения. Все выплаты — как процентов, так и номинальной стоимости ценных бумаг, — производятся единоразово после завершения срока сделки. Инвестировать можно от 1 000 до 5 000 000 гривен.

Покупая корпоративные облигации, инвесторы должны помнить, что возврат средств зависит исключительно от компании — в отличие от депозитов, государство их не гарантирует. Поэтому важно, что NovaPay — это высокоприбыльная компания, которая в прошлом году уплатила налоги на 1,5 млрд грн. Кроме того, она входит в группу крупнейшего почтового оператора страны, что обеспечивает дополнительную устойчивость.

Земельный участок

Фото: Александр Черный

Инвестиции в сельскохозяйственную землю в мире считаются одними из самых надежных. Вместе с ростом населения и глобального потребления растет потребность в питании, а новые пахотные площади не появляются. Кроме того, использование современных аграрных технологий, совершенствование удобрений и посадочного материала повышает урожайность, а значит, и доход, который владельцы получают с каждого гектара.

В Украине рынок сельскохозяйственной земли был открыт в середине 2021 года. Несмотря на начало полномасштабной войны и экономические трудности, он показал значительный рост.

Стоимость участков в Украине существенно отличается, в зависимости от региона — чем ближе к линии фронта, тем дешевле. На цену влияют и дополнительные факторы: качество почвы, расположение на поле, наличие развитой инфраструктуры и конкуренция. В среднем 1 гектар сельскохозяйственной земли сейчас стоит $1 700−2 400, а это на 30−35% дороже, чем накануне российского вторжения.

«Рост обусловлен не столько экономическим подъемом, сколько недооцененностью актива — ее стоимость все еще находится в нижнем диапазоне. До конца 2025 года и еще определенный период ожидается дальнейший рост стоимости земли до тех пор, пока она не достигнет средней рыночной», — отмечает Александр Черный, соучредитель «Первый земельный инвестиционный фонд», сервиса земельных инвестиций Zeminvest и маркета земли «Доброзем».

Из-за этой специфики рынка стоимость земли в Украине растет даже в периоды экономического спада. А вот после завершения войны и с началом более стремительного экономического роста можно ожидать и более быстрого подорожания участков. Стоимость украинской земли будет двигаться в направлении европейских цен. К примеру, в Польше и Чехии 1 гектар сельскохозяйственной земли стоит в среднем 10−20 тыс. евро. Даже в Словакии, где земля едва ли не самая дешевая в ЕС, она стоит в разы дороже, чем в Украине, — примерно 5 200 евро за гектар.

Второй источник заработка для собственников земли — сдача ее в аренду. По официальной статистике, средняя цена аренды гектара составляет около $86 в год. В то же время специалисты считают эти цифры заниженными из-за попыток сторон минимизировать уплату налогов. По оценкам участников рынка, в центральных регионах Украины арендаторы платят $150−200, а там, где большая конкуренция, сумма достигает $300.

О готовности аграриев платить еще больше говорят аукционы по аренде находящейся в государственной собственности земли. По их результатам, агрохолдинги предлагали $500−600 за га, а местные фермеры часто даже до $1 тыс. В этих условиях частные собственники земли тоже надеются на улучшение условий аренды.

Инвестировать в землю граждане могут самостоятельно или с помощью управляющей компании. Правда, первый вариант подходит исключительно для тех, у кого есть опыт в сельском хозяйстве, кто способен оценить качество земли и определить возможные риски. Большинству же инвесторов будет сложно без помощи.

В поиске, покупке, аренде или продаже земельного участка может помочь компания Zeminvest — один из лидеров на рынке инвестиций в сельскохозяйственную землю.

У компании есть свой каталог проверенных, готовых к продаже участков. Zeminvest подбирает не просто юридически «чистую» землю, а с реальной перспективой роста. Компания самостоятельно находит арендаторов, заключает и контролирует выполнение договоров.

Благодаря сочетанию этих услуг инвестиции в землю становятся полностью пассивными. Покупателю даже не нужно приезжать и осматривать участок перед заключением сделки.

«За время работы мы получили колоссальные опыт, умения и знания. Поэтому если вы покупаете землю через нашу компанию, мы разделяем их с вами и даем гарантии», — отмечает Александр Черный.

Наличная валюта

Наличная валюта — самый популярный инструмент инвестиций в Украине. К примеру, только за 2024 год украинцы купили $25,9 млрд, и еще $4,8 млрд потратили на безналичную валюту.

Основная причина интереса к евро и доллару — стремительная девальвация гривны. К примеру, еще год назад официальный курс составлял 41 грн/$, а на момент написания статьи — 41,76 грн/$. Таким образом, за год гривна снизилась по отношению к доллару США почти на 2%. А можно вспомнить времена, когда курс был 14, 8, даже 5 грн/$. С тех пор украинская национальная валюта обесценилась в разы.

Кроме того, многих привлекает высокая ликвидность валюты, которую всегда можно быстро и беспрепятственно обменять на гривну.

В то же время следует учитывать, что из-за инфляции обесценивается не только гривна, но и любая валюта, а деньги «под матрасом» не обеспечивают рост. Например, в прошлом году инфляция в США составила 2,9%, а в 2023 году — 3,4%. В долгосрочной перспективе ее влияние на сбережения еще более ощутимо: в 2015 году у $100 была такая же покупательная способность, как сейчас у $135.

Также наличная валюта создает дополнительные риски — ее легко повредить, потерять, всегда есть вероятность ограбления.

Банковские депозиты

Размещение банковских вкладов — самый простой способ получить пассивный доход. Среди основных преимуществ депозитов: низкий порог входа (получать проценты можно с нескольких тысяч гривен), легкость дистанционного открытия, понятность инструмента.

Депозит предусматривает низкие риски, ведь инвестор заранее знает, какие будет получать проценты и когда ждать выплат. К тому же после начала полномасштабного вторжения государство, в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обязалось возвращать вкладчикам 100% всех депозитов и начисленных процентов в случае, если банк обанкротится. И как свидетельствует практика вывода с рынка нескольких небольших банков — ФГВФЛ придерживается этого обязательства.

Учитывая эти преимущества, украинские держат на банковских счетах 1,27 трлн грн. В последние годы эта сумма существенно выросла — до полномасштабного вторжения она составляла 714 млрд грн.

В то же время основной недостаток депозитов — это невысокая доходность. В среднем по вкладам на 12 месяцев банки платят чуть меньше 13%. Если же вычесть из дохода налоги (18% НДФЛ и 5% военный сбор), то чистая ставка будет примерно 10%. По валютным вкладам на год средние ставки вообще близки к символическим — 1,3% в долларах и 0,66% в евро. «Чистыми» это, соответственно, 1% и 0,51%.

ОВГЗ

Более высокую, по сравнению с депозитами, доходность обеспечивают ОВГЗ — государственные облигации. Принцип их действия подобен корпоративным облигациям, только в этом случае заемщиком выступает государство.

По ценным бумагам в гривне со сроком погашения через год предусмотрена ставка около 16%. При этом за ОВГЗ с погашением в 2028 году можно получить 18,5%. Если говорить об облигациях в долларах, то здесь ставка примерно 4% годовых, а в евро — 3,5%. В то же время доходы от ОВГЗ не облагаются налогом, поэтому эти проценты — «чистые».

Способствует популярности ОВГЗ и легкость их покупки. Проще всего это сделать в приложении «Дія». Также онлайн-торговля этими бумагами есть в приложениях ряда банков и брокерских компаний.

Благодаря этим факторам граждане активно инвестируют в ОВГЗ. В настоящее время их общий портфель составляет почти 93 млрд грн, а еще два года назад эта сумма ограничивалась 45 млрд грн.

В то же время, покупая ОВГЗ, инвестор должен понимать, что доверяет свои средства государству, и в случае возникновения у него финансовых затруднений существует риск непогашения долгов.

Драгоценные металлы

В этом году цена золота обновила исторический рекорд, превысив $3 500 за тройскую унцию. Сейчас она снизилась до $3 340, но все еще остается близкой к максимуму. В целом за год стоимость металла выросла на 35%.

В Украине купить золотые слитки можно в ряде банков. В то же время следует учитывать, что цена на них выше, чем на мировых рынках. К примеру, слиток весом в 1 тройскую унцию стоит от 153,3 тыс. грн. По официальному курсу доллара это $3 675, то есть на $335 дороже биржевой цены.

Также продавцы устанавливают ощутимые спреды на золото. Таким образом, банк, предлагающий этот слиток, готов выкупить его всего за 137 тыс. грн. То есть если инвестор купит слиток и сразу вернет банку, то мгновенно потеряет на этой операции 16,3 тыс. грн.

В качестве альтернативы слиткам, можно рассматривать золотые монеты, которые предлагает НБУ. К примеру, монету «Херсонес Таврический» весом в тройскую унцию, у которой нет нумизматической ценности, можно купить за 160 тыс. грн. То есть она стоит еще дороже, чем слиток того же веса.

Многие аналитики прогнозируют дальнейший рост цены золота, устанавливая для него планку в $4 000. В то же время следует учитывать завышенную стоимость металла на украинском рынке, что существенно повышает риски вложений в него.

В целом у инвесторов достаточно вариантов для размещения суммы до 200 тыс. грн. Выбор конкретного из них зависит от личных предпочтений, готовности рисковать или желания минимизировать личное вмешательство в управление средствами.

Важно выбирать активы сознательно и не забывать о диверсификации — вложение только в одно направление повышает риски.