Крипта вместо SWIFT: как украинцы переводят деньги родственникам за границу

После начала полномасштабной войны потребность украинцев поддерживать близких за рубежом выросла до беспрецедентного уровня. Миллионы наших граждан находятся сейчас в странах ЕС, Северной Америки и Азии, работают там, учатся. Многие украинцы ведут бизнес с международными партнерами, находясь на Родине. Всех их объединяет одна практическая потребность — быстро и удобно отправить деньги за границу. Впрочем, уже почти 4 года большой войны банковская система остается ограниченной постановлениями НБУ. Классические международные переводы через SWIFT часто оказываются либо недоступными, либо слишком медленными. На этом фоне криптовалюты, в первую очередь стейблкоины, становятся удобной альтернативой. Как работает схема перевода через USDT и как здесь может помочь сервис 1654.exchange?

Почему классические каналы больше не работают так, как раньше

До 2022 года международные переводы были обычной частью финансовой жизни украинцев: кто-то переводил деньги семье в Европу через банковский SWIFT, кто-то рассчитывался с подрядчиками с помощью Wise или PayPal. После введения валютных ограничений правила изменились. НБУ разрешает переводить валюту за границу только для четко определенных целей: обучение, лечение, оплата импорта или выполнение контрактных обязательств. Отдельной возможности перевести деньги физлицу «на проживание» — не существует. Это означает, что поддержать жену в Германии, помочь родителям в Польше или оплатить услуги фрилансера в Чехии через банк стало по факту невозможно.

Ограничения действуют с первых месяцев войны и существенно сузили возможность граждан пользоваться SWIFT, как личным инструментом. Тогда как потребность в трансграничных переводах только растет.

В официальной статистике НБУ объемы частных денежных переводов в Украину в 2023 году составили около $11,6 млрд, включая переводы через официальные и неофициальные каналы, в 2024 году эта сумма составила $9,6 млрд. Данных о переводах из Украины за границу в открытых отчетах НБУ нет, но фактический объем таких операций также измеряется миллиардами долларов.

В результате реальный спрос на частные трансграничные переводы частично «вытолкнулся» в альтернативные каналы, среди которых крипта стала самым гибким и быстрым решением.

Стейблкоины, как «цифровой SWIFT»

Чаще всего для таких переводов используют стейблкоины — криптовалюты, привязанные к стоимости доллара США. Самый популярный из них — USDT, который работает, как цифровой эквивалент обычного доллара. Главное преимущество USDT в том, что он не волатилен, а его переводы в сетях, таких как TRC20 или TON, стоят менее одного доллара и выполняются за считанные минуты.

Как работает направление UAH → USDT → получатель

Суть перевода через криптовалюту остается простой: сначала отправитель покупает USDT за гривну, затем пересылает монету получателю на кошелек, после чего тот продает ее в своей стране за местную валюту.

Все начинается с выбора надежного сервиса, который дает возможность быстро обменять гривны на стейблкоины. Один из таких сервисов — 1654.exchange. Процесс выглядит максимально просто: отправитель выбирает направление UAH → USDT, оплачивает заявку личной банковской картой или делает перевод со счета предпринимателя (ФОП) или компании (ООО), а затем получает нужную сумму на кошелек или сразу указывает адрес родственника. Через несколько минут USDT уже у получателя.

Второй этап — передача денег. Получить USDT можно на любой кошелек: Trust Wallet, Metamask, Binance или даже аппаратные кошельки. Переводы в сети TRC20 обычно проходят мгновенно и стоят копейки, по сравнению с SWIFT, который работает 1−3 дня и сопровождается ощутимыми комиссиями.

Последний шаг — обратный обмен стейблкоина на местную валюту. Его также можно осуществить через 1654.exchange и получить фиатные средства на местный банковский счет или наличные в более чем 40 странах мира. Или же воспользоваться услугами локальных бирж, криптообменников или p2p-платформ. Таким образом, USDT по факту превратился в универсальный глобальный способ перевода денег в частном секторе.

Почему украинцы выбирают сервис 1654.exchange

Важным звеном этой модели является сервис, который быстро осуществляет обмен гривны на USDT. 1654.exchange работает на этом рынке более шести лет и предлагает простую процедуру, понятную даже тем, кто впервые сталкивается с криптовалютой. Заявки обычно обрабатываются в течение 15−30 минут, а пользователи могут получить консультацию операторов в случае каких-либо трудностей. Преимуществом является и возможность сразу указать адрес получателя в другой стране — это удобно, когда нужно быстро перевести средства семье или оплатить услуги иностранного подрядчика.

Из-за валютных ограничений и ограниченной доступности классических банковских переводов украинский рынок UAH → USDT значительно оживился, и многие обменные сервисы отмечают существенный рост количества заявок в 2023—2025 годах. Причина простая: крипта стала единственным реально доступным способом частного трансграничного перевода без сложной бюрократии.

Кому подходит эта схема

В первую очередь украинцам, которые поддерживают родных за границей. Сценарий, когда нужно перевести валюту сестре, студенту, бабушке или друзьям, стал полностью нетипичным для банков, но абсолютно нормальным в криптомодели.

Вторая крупная группа — предприниматели и фрилансеры. Из-за валютных ограничений банки часто не могут провести оплату по инвойсу, даже если речь идет о небольших суммах. Крипта позволяет рассчитаться с подрядчиками или поставщиками в любой стране мира за считанные минуты, с минимальной комиссией и без риска задержки.

Третья категория — волонтеры. Во многих волонтерских закупках криптовалюта стала инструментом оперативности: оплатить товар в Польше, Чехии или США, перевести деньги поставщику или получить взносы от доноров в крипте сегодня значительно проще, чем проходить многоэтапные согласования с банком.

Что нужно знать перед первым переводом

Перед тем как совершать транзакцию, важно учесть несколько моментов. Лучше всего использовать стабильные сети перевода, такие как TRC20 или ERC20, чтобы избежать высоких комиссий. Если у получателя нет криптокошелька, стоит помочь установить Trust Wallet или Metamask, и объяснить, как именно он сможет обменять полученные USDT в своей стране. Для многих пользователей это первый опыт работы с криптовалютой, поэтому стоит заранее проговорить все шаги.

Также важно понимать, что, помимо возможностей, которые открывает криптовалюта, она накладывает дополнительную ответственность. В том смысле, что только вы отвечаете за безопасность ваших средств, и подход к хранению конфиденциальной информации (сид-фраз, доступов к аккаунтам) должен быть ответственным.

Вывод

Финансовые привычки украинцев существенно изменились вместе с обстоятельствами. Пока классические банковские инструменты остаются ограниченными, крипта заполнила ту нишу, которую SWIFT в частных переводах больше не может закрывать. По данным Chainalysis, объем криптотранзакций из Украины в 2023 году превысил 20 млрд долларов, а страна стабильно входит в топ-пять мировых криптоэкономик. Это свидетельствует о масштабной переориентации в сторону цифровых инструментов.

Сегодня достаточно нескольких часов, чтобы превратить гривну в «цифровой доллар» и перевести его в любую точку мира. А сервисы, такие как 1654.exchange, делают этот процесс доступным даже для тех, кто никогда не работал с криптовалютой (у сервиса есть телеграм-канал, где можно ознакомиться с полным спектром услуг и тарифами). Для украинцев это не просто технологическая альтернатива, а реальный способ поддерживать друг друга, оставаясь на связи, несмотря на границы и обстоятельства.