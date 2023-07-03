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3 июля 2023, 15:42 Читати українською

Apple снова стоит как 8 украинских бюджетов: взлеты и падения недели

Американский фондовый рынок продолжает расти. На прошлой неделе S&P 500 прибавил 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones — 0,8%. Тон на рынке по-прежнему задают компании технологического сектора: инвесторы и дальше скупают все, что связано с искусственным интеллектом. Оптимизма придают и свежие статданные, свидетельствующие об устойчивости американской экономики. Подробнее об итогах прошлой недели и главных событиях предстоящей расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Американский фондовый рынок продолжает расти.

Apple снова попала в центральные заголовки всех финансовых СМИ: в пятницу, 30 июня, яблочная компания впервые в истории завершила торговый день с капитализацией свыше $3 трлн. Это примерно 8 украинских бюджетов (в этом году доходная часть казны составит 1,39 трлн грн или $0,38 трлн). По итогам основной торговой сессии, бумаги подорожали на бирже NASDAQ на 2,31% — до $193,97.

CNBC напоминает, что Apple стала первой компанией, капитализация которой поднялась выше $3 трлн в ходе торгов. Это случилось 3 января 2022 года, но тогда акции не смогли удержаться на рекордных значениях и к концу дня рыночная стоимость бигтеха вновь опустилась ниже этой планки.

В этот раз компании удалось завершить день с капитализацией выше $3 трлн, а в ходе торгов на постмаркете в понедельник, 3 июля, акции подросли еще немного. Ближайшие конкуренты компании Стива Джобса пока достаточно далеко. Капитализация Microsoft составляет $2,5 трлн, Alphabet стоит $1,5 трлн, Amazon оценивается в $1,3 трлн.

Сейчас инвесторы настроены более позитивно. Акции Apple могут подорожать еще на 30%, писал Bloomberg со ссылкой на аналитика Citigroup Атифа Малика. Он установил ценовой ориентир на уровне $240 — это самый высокий показатель на Уолл-стрит, отметило агентство.

Взлеты недели

Carnival Corporation (NYSE:CCL) +21,56%

Одна из ведущих мировых круизных компаний — Carnival Corpopration — выпустила в понедельник отчет с результатами за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

Показатель прибыли превысил прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере -$0,31, доходы составили $4,9B. По данным опроса Investing.com, аналитики предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит -$0,34, а общий доход — $4,78B.

Дополнительного триггера роста акциям добавила новость об отмене статуса пандемии COVID-19, что значительно повысит доходы компаний из сектора услуг и перевозок.

Во время пандемии компания, как и многие в ее секторе, переживала тяжелые времена, и ее долговая нагрузка выросла. Аналитики полагают, что у Carnival есть все шансы снизить долги, что сделает акции компании в будущем еще более привлекательными.

По словам аналитика Jeffries Дэвида Каца, ожидается, что компания направит на погашение долга $3 млрд в год в следующие три года.

Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) +21,42%

Компания вторую неделю подряд попадает в наш ренкинг самых растущих акций. Уолл-стрит будет ждать позитива от Generac Holdings, поскольку компания приближается к следующей дате отчета о прибыли.

В этом отчете аналитики ожидают, что Generac Holdings опубликует прибыль в размере $1,18 на акцию.

Рассматривая весь год, консенсусные оценки Zacks показывают, что аналитики ожидают прибыль $5,87 на акцию и доход $4,13 млрд. Однако, эти общие показатели будут отражать изменения на -29,53% и -9,57% соответственно, по сравнению с прошлым годом.

Кроме американского рынка, на котором Generac собирается укрепиться за счет системы PWERcell — домашней зарядной станции для электромобилей, у нее есть амбиции на мировое присутствие. Так, она собирается довыкупить Pramac, в которой ей уже принадлежит 80% акций. У Pramac представительства в 150 странах.

Это поможет укрепить присутствие GNRC во всем мире, особенно в Европе. И еще ее интересует и индийский рынок, где растет спрос на продукцию Generac как в потребительском, так и в промышленном сегментах.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE:NCLH) +15,55%

Рост Norwegian Cruise держится на росте спроса. Увеличения числа бронирований стало уже устойчивой тенденцией, а значит, у компании есть все шансы на дальнейший рост. Кроме того, сосредоточенность компании на стратегическом маркетинге и усилиях по расширению парка является хорошим предвестником будущих доходов.

Ожидается, что в будущем отчете этот круизный оператор опубликует квартальную прибыль в размере $0,26 на акцию, что составляет годовое изменение на +122,8%. Ожидается, что доход составит $2,18 млрд, что на 83,4% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Падения недели

Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) -10,21%

Сеть аптек объявила о планах закрыть 150 заведений в Соединенных Штатах в этом году. В своем недавнем отчете о прибыли за третий квартал Walgreens значительно сократила прогнозируемую годовую прибыль, частично из-за меньших объемов продаж вакцины против COVID-19 и ее тестирования.

В ответ на вызовы Walgreens агрессивно изменила свою стратегическую позицию: от компании, которая быстро выросла во время пандемии, до розничного торговца, который хочет сократить расходы и вернуть вложения акционерам.

Walgreens уже начала увольнять работников и сократила часы работы магазинов. Во время телефонной конференции СЕО компании сказал, что Walgreens сократила рабочее время в 500 магазинах в последнем квартале, и довела общее количество магазинов с меньшим количеством рабочих часов до 1 100. Однако, эта цифра составляет лишь 12% из почти 9 000 магазинов, которыми компания управляет в Соединенных Штатах.

Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:REGN) -7,79%

Regeneron — ведущая биотехнологическая компания, которая изобретает, разрабатывает и коммерциализирует лекарства, меняющие жизнь людей с серьезными заболеваниями. Ее основали и возглавляли в течение 35 лет врачи-ученые.

Снижение стоимости акций произошло после того, как компания объявила о том, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало полное письмо-ответ (то есть отказ) по высокодозированной форме препарата Eylea.

В общем, Eylea — это биологическая терапия различных заболеваний глаз, которая принесла примерно $6,3 млрд чистых продаж в США для производителя лекарств в 2022 году. Однако, продажи препарата упали из-за усиления конкуренции. Надежды Regeneron на то, что эта высокодозированная формула поможет ему сохранить долю рынка в ключевых направлениях, пока не оправдывается.

McCormick & Company Incorporated (NYSE:MKC) -7,47%

McCormick & Company Incorporated является мировым лидером в сфере пряностей. У компании имеет более $6 млрд годового объема продаж в 170 странах. McCormick & Company Inc. производит, продает и распространяет специи, смеси приправ, пряности и другие продукты для всей пищевой промышленности, включает также каналы электронной коммерции, бакалею, производителей продуктов питания и общественного питания.

McCormick & Company сообщила о хороших результатах за второй квартал, прокладывая путь для повышения скорректированного операционного дохода и скорректированной прибыли на акцию. McCormick опубликовал прибыль на акцию в размере $0,60 при доходе в $1,66 млрд, что сопоставимо с консенсусом аналитиков относительно прибыли в $0,57 при доходе в $1,67 млрд. В целом, чистый объем продаж вырос на 8%, по сравнению с прошлым годом.

Просадка в цене акций компании связана с кадровыми перестановками и падением объема продаж в сегменте пряностей на 1%. Совет директоров McCormick & Company Incorporated объявил о повышении Брендана Фоли до Президента и Главного исполнительного директора (CEO) компании с 1 сентября 2023 года. Господина Фоли также избрали в Совет директоров, что вступило в силу немедленно. Его предшественник, Лоуренс Э. Курзиус, будет продолжать исполнять обязанности исполнительного председателя правления.

Главные события недели

03 июля — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Comcast (CMCSA), Edison (EIX), Globe Life (GL), Sempra Energy (SRE).
• Отчеты эмитентов: Smart Powerr (CREG), biOasis Technologies Inc (BIOAF).
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в США от ISM за июнь 2023 года.

04 июля — вторник

• Отчеты эмитентов: J Sainsbury PLC (JSAIY), Numinus Wellness Inc (NUMIF), Highways (HIHO).
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (месяц к месяцу) за май 2023.
• Выходной в США — День независимости.

05 июля — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Campbell Soup (CPB), Cisco (CSCO), JPMorgan (JPM).
• Отчеты эмитентов: Aeon ADR (AONNY), Seanergy Maritime (SHIP), Topps Tiles (TPTl).
• Публикация протоколов FOMC.

06 июля — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: American Express (AXP), General Dynamics (GD), Marvell (MRVL), Mastercard (MA), NetApp (NTAP), Progressive (PGR).
• Отчеты эмитентов: Industrivarden (INDUAs), Chr Hansen ADR (CHYHY), Kura Sushi (KRUS).
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за июнь 2023 года.
• Запасы сырой нефти.

07 июля — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: General Mills (GIS), Lincoln National (LNC), McCormick&Co (MKC), Roper Technologies (ROP), UDR (UDR), Verizon (VZ).
• Отчеты эмитентов: Fabege (FABGs), Ryohin Keikaku Co (RYKKY), Urban One Inc (UONE).
• Уровень безработицы в США за июнь 2023 года.

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