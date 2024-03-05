Корпоративные облигации США: почему в них сейчас выгодно инвестировать и какие выбрать

Свежие макроэкономические данные убили последнюю надежду инвесторов на смягчение монетарной политики ФРС уже в марте. Теперь, по базовому прогнозу, регулятор может начать сезон снижения учетной ставки в июне, что существенно изменило ситуацию на рынке облигаций. Как этим воспользоваться, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.

Рост доходностей в очередной раз давит на рынок облигаций

Цены на казначейские облигации США рухнули, что привело к увеличению их доходности. Все это произошло из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на аукционе новых 20-летних облигаций, — подлил масла в огонь протокол последнего заседания Федерального резерва, на котором высказывалась обеспокоенность в части слишком быстрого снижения процентных ставок.

Доходность, которую дают трежерис (по состоянию на 04.03.2024)

Источник: CNBC

Согласно данным CME FedWatch Tool, трейдеры фьючерсных контрактов оценивают вероятность того, что на следующем заседании, 20 марта, Федрезерв оставит процентные ставки без изменений (на уровне 5,25%-5,5%), в 93,5%. Шансы на снижение ставки, по крайней мере, на 0,25% к июню оцениваются в 72,3%. А до конца года прогнозируют снижение ставки, как минимум, на 0,75%.

Источник: Federal Reserve, Bloomberg

Такая ситуация вызывает обеспокоенность на рынке спроса на выпуск государственных долговых обязательств, необходимых для удовлетворения потребностей США в финансировании. Согласно данным Бюджетного управления Конгресса (CBO), ожидается, что в течение следующего десятилетия у правительства США будет огромный дефицит в размере примерно 5−7% ВВП в год.

Свежие макрофинансовые данные, опубликованные в четверг, также играют в пользу роста доходности казначейских облигаций. Эти данные касаются рынка труда, и показали, что начальные еженедельные заявки на пособие по безработице упали до пятинедельного минимума в 201 000 в середине февраля. Это сигнализирует о том, что рынок труда остается сильным. Кроме того, несколько опросов S&P Global показали, что темпы экономического роста в феврале превышали средний уровень.

Что касается корпоративных бондов, то они показывали разнонаправленную динамику. Американские корпоративные облигации снижались, причем и инвестиционного рейтинга, и высокодоходные, а вот высокодоходные бонды развивающихся стран — наоборот, росли. Нельзя сказать то же самое о корпоративных облигациях развивающихся стран инвестиционного рейтинга. Более подробно с цифрами можно ознакомиться ниже.

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Какие бонды лучше купить сегодня

Самым лучшим выбором для инвестора в иностранные облигации, на мой взгляд, сегодня все еще остаются корпоративные облигации высокого инвестиционного рейтинга.

Например, можно рассмотреть облигации British American Tobacco до апреля 2027 года, торгуемые сейчас с доходностью 5,5% годовых, или от Bayer с доходностью 6,1%, размещенные до ноября 2026 года. Также есть несколько интересных выпусков облигаций и у General Motors, но сейчас я бы лучше остановился на выпуске до января 2028 года с доходностью 5,9% в моменте.

Падение цен на этот класс облигаций за последние два года связано с ростом безрисковых ставок, а не с ростом премий за кредитный риск. Премии за кредитный риск, в лучшем случае, средние, по историческим меркам. Поэтому сегодня этот сегмент качественных корпоративных бондов позволяет зафиксировать высокую, по историческим меркам, прибыльность при относительно низких кредитных рисках.

Что касается дюрации таких бумаг, то лучше всего рассматривать облигации длиной в 3−4 года. Поскольку ожидается, что ставка ФРС достигнет минимумов ближе к концу 2025 года, инвесторы в бонды со сроком погашения в 2 года столкнутся с необходимостью реинвестировать на дне процентных ставок.

В то время, как выпуски с погашением 3−4 года продолжат генерировать повышенную прибыльность (на уровне 2023−24 гг.) без необходимости оперативного реинвестирования. В этом контексте выпуски на 3−4 года придают большую гибкость для разработки дальнейшего позиционирования вашего портфеля облигаций после достижения безрисковыми ставками своего дна.