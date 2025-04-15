Компания по управлению семейным капиталом: кому и зачем ее создавать

Когда есть смысл создавать отдельную компанию для инвестирования, при каком доходе и в каких странах, «Минфину» рассказала Ольга Черевко, основательница и управляющий партнер юридической компании GLS.

В условиях экономической нестабильности, валютных ограничений и непредсказуемости внутреннего рынка растет потребность в финансовой структуре, которая обеспечивает стабильность, защиту и гибкость в управлении капиталом. Одним из эффективных инструментов в этом контексте становится создание собственной инвестиционной компании или компании для управления семейным капиталом.

Такой подход позволяет не только инвестировать в разные активы во всем мире, но и оптимизировать налоговые обязательства, обеспечить преемственность и снизить риски, связанные с личным владением активами.

Зачем создавать отдельную компанию для инвестирования

Существует ряд преимуществ, которые получает инвестор при создании отдельного юридического лица для управления активами:

Защита активов: в случае предъявления исков к физическому лицу-собственнику инвестиционной компании, активы, принадлежащие компании, как отдельному юридическому лицу, не могут быть изъяты для удовлетворения обязательств физического лица. В то же время, в случае иска к компании, ответственность ограничивается ее активами, и личное имущество владельца компании не подпадает под риск. Это создает эффективный барьер между частным капиталом инвестора и бизнес-активностью.

Гибкость: такая структура позволяет свободно реинвестировать капитал из одних активов в другие без необходимости изымать средства на личный счет. Инвестиционная компания может работать с активами в различных юрисдикциях и классах — от стартапов до недвижимости или фондов, — без ограничений, часто применяемых к физическим лицам.

Конфиденциальность: при инвестировании от имени компании имя бенефициара может не фигурировать в публичных реестрах, особенно в юрисдикциях, разрешающих номинальное управление.

Налоговая оптимизация: в отличие от физических лиц, которые во многих случаях вынуждены платить налог из полной суммы дохода, без учета расходов на приобретение активов, инвестиционная компания облагается налогом из чистой прибыли, учитывая все расходы, связанные с ведением деятельности.

Кроме того, переход из одних инвестиций в другие может производиться без уплаты налога на прибыль в случае, если средства не выводятся из компании. Еще одно преимущество — отсутствие необходимости пересчитывать прибыль в гривну по курсу НБУ, как это требуется для физических лиц. Это позволяет избежать дополнительной налоговой нагрузки, связанной с курсовыми разницами при операциях в иностранной валюте.

Когда есть смысл создавать такую компанию

Создание инвестиционной компании начинает быть целесообразным, если совокупная стоимость инвестированных или запланированных активов превышает $500 тис — 1 млн. При меньших объемах расходы на содержание компании могут превысить выгоды.

Какие активы следует структурировать через инвестиционную компанию:

Доли в компаниях (собственный бизнес или инвестиции в партнерские структуры в разных странах);

Стартапы (особенно на ранних стадиях через SAFEs, Convertible Notes);

Ценные бумаги: акции, облигации, ETF на мировых фондовых рынках (США, ЕС, Азия);

Криптовалюты и цифровые активы;

Недвижимость (жилищная, коммерческая, курортная, доходная);

Инвестиционные фонды (hedge funds, private equity, венчурные фонды);

Драгметаллы (в виде ETF или физического хранения в международных хранилищах).

Как правильно выбрать юрисдикцию для инвестиционной компании

Чтобы выбрать оптимальную юрисдикцию для создания инвестиционной компании, в первую очередь следует проанализировать типы активов, в которые планируется инвестировать (например, стартапы, акции, недвижимость, криптовалюты), страны, где эти активы размещены, а также характер ожидаемых доходов — будь-то дивиденды, прирост капитала, арендные платежи или проценты. Не менее важно понимание того, как инвестор планирует обращаться с прибылью: реинвестировать ее в пределах компании или выводить в виде дивидендов.

К примеру, Эстония подходит для долгосрочных инвестиций в стартапы или другие проекты, не предполагающие быстрого возврата средств, поскольку там действует уникальная модель: налог на прибыль начисляется только в момент его распределения.

Это означает, что прибыль, которая остается в компании или реинвестируется, не облагается налогом. На практике это может выглядеть так: эстонская компания инвестирует в американские стартапы на этапах Seed/Series. A прибыль, полученная от продажи долей или выплаты дивидендов, не облагается налогом до тех пор, пока она не выводится на личный счет собственника.

Другую логику предлагает Кипр — государство, традиционно привлекающее тех, кто работает с ценными бумагами. Здесь, при определенных условиях, прибыль в виде дивидендов и прироста капитала освобождена от налогообложения. Это делает юрисдикцию особенно удобной для трейдинга на фондовых рынках. К примеру, кипрская компания открывает счет у европейского брокера, инвестирует в акции американских и европейских корпораций, получает дивиденды и продает акции с прибылью — и не платит налоги, если прибыль остается в пределах компании.

Инвесторам, ориентированным на азиатские рынки или сотрудничество со странами Персидского залива, следует обратить внимание на ОАЭ. При соблюдении определенных условий (например, ведение деятельности в свободной экономической зоне, подтверждение экономического присутствия) здесь возможно полное освобождение от налогов. Типичный пример — компания в свободной зоне Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), которая инвестирует в фондовые рынки Сингапура, Гонконга, а также принимает участие в private equity фондах в регионе. При правильном структурировании — налоговая нагрузка будет нулевой.

Великобритания и Швейцария могут стать хорошей базой для холдинговых структур, ввиду высокого уровня правовой защиты инвесторов, стабильной репутации и благоприятных условий работы с международными банками и фондами. Например, британская Ltd может выступать холдингом, владеющим долями в других компаниях в разных странах (в том числе в ЕС), получая дивиденды со льготным или нулевым налоговым режимом. Или швейцарская AG может выступать юридическим «зонтичным» центром для управления семейным капиталом с привлечением профессиональных советников.

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Важно также учитывать налоговое взаимодействие между страной регистрации инвестиционной компании, юрисдикциями размещения активов и страной налогового резидентства собственника.

В частности, следует проанализировать наличие соглашений об избежании двойного налогообложения, соблюдения правил контролируемых иностранных компаний (КИК), требования международных стандартов обмена финансовой информацией (CRS/FATCA), а также предусмотреть расходы на администрирование и поддержку компании в избранной юрисдикции.

Оптимальной практикой является создание холдинговой структуры, позволяющей централизовать управление прибылью, расходами и инвестиционной политикой, оставляя гибкость в выборе целевых стран для размещения активов.